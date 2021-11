¿Tom Holland para rato? Revelan que habrá una trilogía más de ‘Spider-Man’ en el MCU

Casi podemos asegurar que ninguna otra película ha provocado lo que Spider-Man: No Way Home en este año. Y hay de todo: emoción a tope, teorías de fanáticos al por mayor, un montón de especulación sobre todo… vaya, la cinta casi se ha promocionado solita desde las redes sociales y su título no deja de acaparar las tendencias.

¿Será así de cara al futuro? Y en ese sentido, ¿cuál será el porvenir de la franquicia compartida entre Sony y Marvel Studios? Pues bien, Amy Pascal, una de las ejecutivas involucradas en la saga protagonizada por Tom Holland, asegura que ambos estudios tienen en la mira una trilogía más del trepamuros.

¿Una trilogía más de ‘Spider-Man’? Esto dice Amy Pascal

Hace unos cuantos días, Tom Holland daba una declaración bastante importante sobre su futuro como Spider-Man. “Tal vez es el momento de pasar la página. Tal vez lo mejor para el superhéroe es que hagan una película con Miles Morales… Si sigo haciendo Spider-Man después de los 30, es que algo he hecho mal“, dijo el británico a GQ.

Si bien no se despidió del personaje como tal, sí dio a entender que no quiere encasillarse en el emblemático héroe de Marvel durante tanto tiempo. Desde entonces, mucho se ha hablado sobre qué sigue para la franquicia del arácnido y aunque Holland no se ve interpretándolo luego de cumplir los 30, lo cierto es que el plan es que él siga actuándolo un poco más.

Al menos, así lo asegurÓ la productora de No Way Home, Amy Pascal. La ejecutiva, conocida por su paso como directiva de alto perfil de Sony y por su trabajo en las sagas de Andrew Garfield y Tobey Maguire, dijo en una reciente entrevista que tanto Marvel Studios como Sony ya tienen prácticamente pactada una trilogía más del trepamuros.

“Esta [No Way Home] no es la última película que vamos a hacer con Marvel ni es la última película de Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, y no solo eso… pensamos en esto como tres cintas y ahora, vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas de MCU“, dijo Pascal al portal Fandango. “Sí, Marvel y Sony seguirán juntos como socios”, remató Amy.

Lo que se viene para la producción

Con Spider-Man: No Way Home, se cierra lo que sería la primera trilogía del superhéroe dentro del universo cinematográfico de Marvel… pero eso no quiere decir que sea el final de su historia dentro de la franquicia. De hecho, en caso de que continúen -lo más seguro-, el anuncio oficial se dará una vez que Tom Holland, Zendaya y el director Jon Watts renueven su contrato para futuras entregas.

Esto último no ha sucedido efectivamente, pero serán cruciales los meses venideros. Además, hay que tener en cuenta que el MCU de Marvel Studios y el Spider-verse de Sony (con Venom, Morbius y la futura cinta de Kraven) están extraoficialmente ligados para futuro contenido.

Pero bueno, solo queda esperar a que se den muchos más detalles sobre lo que se viene para Spider-Man en lo que parece ser su más ambiciosa adaptación. ¿Listos para No Way Home? Chequen a continuación cómo se pusieron los memes y las reacciones por la preventa de boletos.