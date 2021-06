Los tres primeros episodios de Loki están disponibles en Disney+. Se estrena uno nuevo (un total de 6) cada miércoles.

“Time passes differently here in the TVA“, le dice el agente Morbius a Loki cuando lo arrestan por el delito de alterar la Sagrada Línea del Tiempo. Le explica que está en las instalaciones de la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés), una agencia creada por los Guardianes del Tiempo para mantener la línea del tiempo en orden y evitar que se altere la realidad.

Sin embargo, no es la primera vez que escuchamos esa relación del tiempo, y muy probablemente no sea la última. Jane van Dyne dice “Time and space work very differently down here” en Ant-Man and the Wasp tras ser rescatada del reino cuántico en el que quedó atrapada durante décadas (unos 30 años para ser más exactos).

¿Una casualidad o una mera coincidencia? Lo dudamos mucho, demasiado. Internet ha desarrollado una teoría que nos dice que el universo de Loki, el cual se desarrolla en una ciudad retrofuturista, sucede dentro del reino cuántico. ¡PUM! Y por si fuera poco, esta teoría toma más sentido al saber que Loki estará directamente relacionada conDoctor Strange in the Multiverse of Madness y con Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

También puedes leer: LOKI SE CONVIERTE EN EL PRIMER PERSONAJE BISEXUAL EN PANTALLA DEL MCU

El reino cuántico

El reino cuántico ha sido explorado en las entregas de Ant-Man, y de hecho, es la clave para que se desarrollen los eventos de Avengers: Endgame. Como recordamos, Scott Lang entra al reino cuántico con ayuda de Hope, Hank y Janet como parte de un experimento.

Pero en ese preciso momento, Thanos chasquea y termina con la mitad de los seres vivos en el universo en su afán de encontrar un equilibrio. Hope, Hank y Janet desaparecen y Scott queda “atrapado” en el reino cuántico. Cinco años después, Scott es expulsado y se sorprende en no ver a su colega: para él pasaron tan sólo 5 horas.

Ant-Man acude a la sede de los Avengers y se encuentra a Natasha y Steve. ¿Es posible viajar en el reino cuántico y evitar la tragedia? Tony Stark descubre una manera de hacerlo, así que se reúnen los avengers que sobrevivieron y viajan en el tiempo y el espacio para recuperar las Gemas del Infinito, reunirlas en su presente y traer a todos de vuelta. SPOILER ALERT: lo logran.

Cuando se estrenó Loki, explicaron que salirse de la Sagrada Línea del Tiempo supone un delito, pues existe la posibilidad de que se altere la única realidad en la que todos conviven. Por lo que surgió la duda: ¿Por qué la TVA no fue detrás de los Avengers cuando viajaron a distintas partes del tiempo?

La respuesta es que eso estaba destinado a ser. Es decir, esos viajes no se convirtieron en variantes porque formaban parte de la Sagrada Línea del Tiempo. No hubo alteraciones. Y esta respuesta, también, va en relación con lo que The Ancient One le explica a Hulk cuando este (en 2012 en Nueva York) le pide la Gema del Tiempo (verde).

The Ancient One le dice que no se la puede dar porque se haría una ramificación y todo se alteraría. Pero Hulk le dice que él volvería con la Gema al momento exacto en que la quito de su presente, y no se vería alterado. Finalmente, el personaje de Tilda Swinton le da la gema no porque la haya convencido con su promesa, sino porque le revela que Doctor Strange le entregó la gema a Thanos.

Conclusión: todo eso se mantuvo en la Sagrada Línea del Tiempo porque así debía ser.

La TVA viaja constantemente en el tiempo

No sabemos en qué parte del tiempo se encuentra la TVA. Es decir, en qué punto de la Sagrada Línea del Tiempo están y a partir de dónde realizan los viajes en el tiempo. Es un misterio aún junto a la forma en la que viajan. Lo único que nos ha quedado claro, precisamente, es que viajan constantemente en el tiempo a través de portales que los llevan a los puntos exactos en los que se crean las variantes.

La teoría de que la TVA está dentro del reino cuántico, apoyaría la idea de que los viajes de los agentes se hacen de la misma forma en la que los avengers viajaron en Endgame a los distintos periodos de tiempo en el espacio.

Esta teoría, creemos, será desechada o validad si en Loki explican cómo realizan los viajes en el tiempo para ir al momento en que Pompeya quedó bajo las cenizas, o bien, al apocalipsis que está previsto para la década de los 50 en el siglo XXI. Nuestra emoción por la serie de conexiones que se han creado, nos invitan a decir que lo más probable es que sí estén en el reino cuántico.

La ciudad de la TVA

Aquí les dejaremos una prueba visual en la que internet se ha apoyado para decir que la TVA y los eventos en Loki se han desarrollado en el reino cuántico. Pero debemos volver a Ant-Man and the Wasp.

Mientras están dentro del reino cuántico y Jane les explica que el tiempo funciona de manera distinta, se ve una pequeñísima ciudad en el fondo. Internet cree que esa ciudad, son las instalaciones de la TVA. En el primer episodio de Loki, mientras Morbius le explica a Loki todo el proceso, se ve una ciudad que parece ser muy similar a la que se ve en Ant-Man and the Wasp.

Aquí se las dejamos para que ustedes decidan:

Kang the Conqueror / Immortus

Como les platicamos, desde que se anunció la salida de Loki, Marvel reveló que estaría conectado con Doctor Strange in the Multiverse of Madness (la segunda entrega con Bendict Cumberbatch) y con Ant-Man and the Wasp: Quantumania (la tercera entrega junto a Paul Rudd y Evangeline Lilly).

La conexión más obvia, parece, es que con Ant-Man and the Wasp. Pero no sólo tiene que ver con la posibilidad del reino cuántico, sino con uno de los personajes que aparecerán en esta cinta: Kang the Conqueror. Aquí, son más rumores que teorías bien desarrolladas, pero no dejan de ser interesantes.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania no ha revelado su sinopsis, pero sí se han confirmado algunos detalles como los nuevos nombres que se integran al elenco. Tal es el caso de Jonathan Majors, quien dará vida a Kang, el nuevo villano de la entrega.

Kang es un viejo conocido de los cómics. Su primera aparición fue en Avengers #8 de 1964 y se trata de una entidad relacionada al tiempo. Ha atravesado distintos milenios, ha sido nombrado de distintas maneras y ha tomado varias formas en toda su existencia. Una de sus características es que a lo largo de su historia, ha creado distintas identidades y variantes…

En los cómics, Kang es un científico llamado Nathaniel Richards, y está directamente conectado con Reed Richards. A través de Doctor Doom, Nathaniel logra viajar en el tiempo, y decide moverse al antiguo Egipto para convertirse en el faraón Rama-Tut. Es en este momento en el que empieza su identidad como Kang, un conquistador.

Y aquí empieza lo bueno. Una de las identidades más grandes de Kang es Immortus, quien ha aparecido en distintas historias de los Fantastic Four y los Avengers. Immortus es un agente de los Guardianes del Tiempo al que se le ha encomendado preservar la Sagrada Línea del Tiempo… pero como buen villano, no lo ha hecho. ¿Es esta la conexión con Loki y el futuro del MCU?

Jonathan Majors ha dicho que no saldrá en Loki, pero eso no significa que no se pueda hacer referencia a su personaje dentro de la serie protagonizada por Tom Hiddleston. Lo único que queda es esperar a que avancen los episodios en Loki y ver si se revela la relación entre la TVA, el reino cuántico, los viajes en el tiempo y Kang.

Loki, hasta ahora, es la serie más vista en Disney+. ACÁ les contamos los detalles. Y AQUÍ les dejamos una breve guía por si no le han entrado a esta producción, la última para la televisión de Marvel en este 2021.

Futuro del MCU

Doctor Strange in the Multiverse of Madnessse estrenará el próximo 25 de marzo de 2022.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania se estrenará hasta el 17 de febrero de 2023.

AQUÍ les dejamos el calendario completo de estrenos del MCU.