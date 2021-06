5 claves (sin spoilers) para entrarle de lleno a ‘Loki’ en Disney+

Después de años y meses de espera, por fin se estrenó el primer episodio de Loki en Disney+ como parte de los planes de expandir el universo cinematográfico de Marvel más allá de sus enormes producciones para la pantalla grande. En enero de 2021 se estrenó WandaVision, seguido de marzo con la salida de The Falcon and the Winter Soldier.

Y ahora, en junio, es el turno de Loki con Tom Hiddleston en el protagónico para romper la línea del tiempo conocida de este personaje (lo que hemos visto en las cintas hasta llegar a su muerte), y darnos una nueva oportunidad de ver a uno de los mejores antihéroes del MCU en nuevas aventuras e historias.

Pero acá les contamos algunos puntos que deben considerar para entrarle de lleno a Loki:

Autoridad de Variación del Tiempo

En WandaVision nos presentaron una agencia secreta paralela a las funciones de S.H.I.E.L.D. Se trata de S.W.O.R.D., la cual fue fundada por la mamá de Monica Rambeau para combatir y mantener el orden entre las amenazas espaciales contra el planeta Tierra. En Loki hay una nueva agencia, y lleva por nombre Time Variance Authority (TVA, por sus siglas en inglés) o Autoridad de Variación del Tiempo.

Aquí conocemos al agente Morbius (Owen Wilson), quien forma parte de una corporación creada (incluso sus miembros) por los Guardianes del Tiempo. El objetivo de este lugar es mantener la Sagrada Línea del Tiempo en orden. Es decir, que sólo exista una línea del tiempo en la que interactúen todos, para evitar que se rompa el flujo correcto del tiempo.

La AVT nació cuando los Guardianes lograron terminar con una guerra multiversal en la que los sujetos de varias líneas del tiempo únicas, lucharon por la supremacía (del tiempo). Así que su trabajo es capturar a todos los sujetos que se salen de la Sagrada Línea, devolverlos a su lugar, o bien, castigarlos por los crímenes que cometieron al salirse.

Guardianes del Tiempo

Ahora bien. ¿Quiénes son los Guardianes del Tiempo? Estos son seres superiores creados, en el mundo de los cómics, por He Who Remains,y su trabajo es mantier el equilibrio del tiempo. Es decir, reorganizar constantemente al multiverso en una sola línea del tiempo para mantener el flujo correcto, o bien, volver el tiempo a su camino predeterminado.

Aún no sabemos quiénes son exactamente, pero sí tenemos la certeza de que se trata de seres superiores que tienen el conocimiento de todos los tiempos, y que lograron crear un espacio donde la magia no funciona, e incluso, donde el poder de las Gemas del Infinito está “apagado”. Loki, por ejemplo, quien llega las oficinas de la AVT, no puede escapar utilizando su magia porque simplemente está suspendida.

Variantes

Todos y todas las cosas, o personas, o seres vivos que se salgan de la Sagrada Línea del Tiempo, reciben el nombre –para efectos prácticos y de papeleo– de “variantes”. Una variente se puede salir del flujo correcto del tiempo por error (como el caso de Loki al tomar el Teseracto e intentar huir) o de manera intencional para alterar el tiempo y todo lo que esto conlleva: la forma en la que experimentamos la realidad.

¿Recuerdan esa maravillosa escena de Avengers: Endgame en la que Hulk le pide a The Ancient One la Gema del Tiempo (verde)? El personaje de Tilda Swinton le explica a Banner que las Gemas crean lo que se conoce como el “flujo del tiempo”. Si una de la Gemas se retira de esa temporalidad, se rompe el flujo correcto del tiempo de la temporalidad en la que fue removida.

Algo así sucede cuando un variante se sale de la Sagrada Línea, provocando distintas realidades que pueden ser peligrosas. Loki se convierte en una variante que ayudará a atrapar a una variante peligrosa que se encuentra rompiendo el flujo correcto del tiempo.

El verdadero Loki

A Loki lo conocimos en 2011 con la primera entrega de Thor protagonizada por Chris Hemsworth. Aquí, el dios de la mentiras es un sujeto bastante complejo y fascinante que de manera superficial, parece contenerse a partir de la envidia que siente por su hermano y un aparente favoritismo de su padre Odín por ser el heredero al trono.

Pero Loki siempre fue más que eso. Con el paso del tiempo y las películas del MCU, se fue revelando su verdadera identidad hasta llegar a ser el dios de la mentira que se sacrifica para que su hermano pueda sobrevivir. Y podríamos creer que ese recorrido lo hizo a partir de los eventos de Avengers, The Dark World, Ragnarok, Infinity War y Endgame. ¡Pero no!

El primero: el libre albedrío es la mentira más grande y opresiva. La creencia de que tomamos decisiones, es una ilusión/felicidad, pues siempre conllevan vergüenza, incertidumbre y arrepentimiento. Basta ver todo su recorrido para comprender esto.

Y en segundo lugar: él sabe que es un “dios” débil, y por esa debilidad es que siempre ha sentido la necesidad de infundir miedo, lastimar a los demás seres vivos, intentar obtener el poder y control (sus intentos de ser rey de Midgard), y nunca salir realmente victorioso.

En resumen: Loki sabe lo que sucederá, y aún así debe mantener la ilusión de su maldad para que todo siga el transcurso de las cosas. Segunda conclusión: Loki es el verdadero héroe (si recuerdan un poco a un tal Snape de otro universo, están en el lugar correcto).

¿Qué ver antes de iniciar con ‘Loki’?

Esta lista parece un poco obvia, pues tendríamos que ver todas las películas en las que aparece Loki para comprender lo que sucede y sucederá en Loki. Sin embargo, hay un par de títulos en los que necesariamente no aparece, pero parece que son importantes para agarrarle la onda.

Desde luego son las tres de Thor, más la primera de Avengers con la tercera y cuarta. Pero a esa le hemos de agregar Ant-Man and the Wasp. ¿Por qué? Porque le tiempo es la base de esta historia, y considerando esto, hemos de darle un vistazo (por precaución) a la cinta que integra la posibilidad de moverse en el tiempo: el reino cuántico. Quizá valga la pena verla para descubrir si existe otra posibilidad de recorrer el tiempo.

Y la otra sugerencia es WandaVision. En Loki verán que se integra el término “nexus”. Los momentos nexos son episodios de crisis donde la línea tiene una ruptura que podría terminar con todo lo conocido. Sin embargo, también los nexus son seres que son capaces de existir en distintos flujos del tiempo (por más incorrectos que estos sean), la capacidad de tener poderes, además, en un multiverso.

Wanda o la Bruja Escarlata es uno de esos seres, y considerando los hechos de la serie, sería interesante encontrar algo relacionado.

