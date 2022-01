Ahok: Checa el final editado de ‘Fight Club’ que China arruinó

Si el gobierno de China prohibió cualquier mención o referencia a Winnie Pooh sólo porque su líder, Xi Jinping, se parece al (tierno) oso amante de la miel… no nos sorprende que haya cambiado el final de Fight Club de David Fincher. Tal cual. Después de 22 años, nos enteramos que China decidió cambiar el icónico final.

Suena absurdo, pero como dijimos, no nos sorprende. Las autoridades chinas son bien conocidas por implementar la censura en varios de los contenidos que llegan a su país. Hace unos años sacaron a Call Me By Your Name de un festival de cine y hasta despotricaron en contra de Peppa Pig. Eso, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Pero la noticia no es el porqué cambiaron el final de Fight Club, sino qué cambios le hicieron y cómo quedó ahora la historia protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton. Pues bien, acá les contamos.

El final original de ‘Fight Club’

La primera regla es no hablar del F*** Club. La segunda regla es no hablar del F*** Club. Y la tercera regla es “cambiemos el final en donde demostremos que el gobierno es el único que puede ganar y tener más poder (y sex appeal) que Tyler Durden”. Fin.

En el final original de 1999, uno de los mejores en la historia del cine, el Narrador logra deshacerse de Tyler, quien resulta ser su alter ego. Luego, este se encuentra con una herida de bala en el cuello junto a Marla Singer. Acto seguido: varios edificios de la ciudad son destruidos como consecuencia del Project Mayhem mientras de fondo suena “Where Is My Mind?” de Pixies.

El Narrador le toma la mano a Marla, le dice “You met me at a very strange time of my life” y la cinta llega a un final perfecto. Fight Club es considerada una de las mejores películas de los 90 y quizá la mejor de Fincher. Aquí se los dejamos.