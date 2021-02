Historia pura: ¡Los Golden Globes nominan a tres mujeres para Mejor Director por primera vez!

Febrero comenzó con todo. Oficialmente, la temporada de premios comenzó con el anuncio de las nominaciones a los Golden Globes 2021 este miércoles. Y sí, lo sabemos: es momento de hacer predicciones, evaluar contenidos y levantar la expectativa rumbo a la entrega que se realizará el próximo día 28.

Pero eso no es lo único que nos dejó la breve revelación del día de hoy. Echándole un ojo a la historia de la premiación, podemos decir con seguridad que estamos presenciando un momento histórico. Por primera vez, tres mujeres están nominadas a la categoría de Mejor Director.

Tres directoras en los Golden Globes 2021

Los Golden Globes 2021 se preparan para reconocer a lo mejor de Hollywood y ya tenemos a los nominados que contenderán por las preciadas estatuillas. Series, películas, actores, actrices, directores y directoras; todos están en la búsqueda de la gloria otorgada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Este año, la entrega de los premios -es válido mencionarlo- tendrá un significado especial por un par de razones en específico. De entrada, muchas de las producciones nos ayudaron a sobrellevar los largos y turbulentos meses de pandemia. Pero aún más llamativo e histórico resulta el hecho de que esta es la primera vez que más de una mujer es considerada para la categoría a Mejor Director.

Como bien apunta Variety, la organización de los Golden Globes solo había nominado a cinco mujeres a lo largo de 77 años de tradición. Barbra Streisand (Yentl, 1984/ The Prince Of Tides, 1991), Jane Campion (The Piano, 1994), Sofia Coppola (Lost In Translation, 2004), Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, 2010/ Zero Dark Thirty, 2013) y Ava DuVernay (Selma, 2015) fueron las únicas cineastas que habían ganado el reconocimiento…. hasta hoy.

Ahora, en un momento trascendental y sin precedentes, tenemos a tres directoras encabezando la lista de la categoría antes mencionada en la edición 2021 de la entrega: Chloe Zhao, Emerald Fennell y Regina King son sus nombres y acá vamos a conocerlas en un breve repaso de sus carreras.

Chloe Zhao

Chloe Zhao le entra a los Golden Globes 2021 con Nomadland, película que ya ha ganado importantes reconocimientos anteriormente, destacando el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La directora buscará con esta cinta hacerse de la estatuilla y una vez que pase la temporada de premios, la volveremos a ver -si no hay contratiempos por aquello de la pandemia- en la dirección de The Eternals para el universo cinematográfico de Marvel.

Emerald Fenell

Emerald Fenell hace lo propio en esta edición de los Golden Globes con su cinta Promising Young Woman, la cual también escribió. Ese es, de hecho, el primer largometraje en el que trabaja como directora y guionista, aunque anteriormente ya había desempeñado esos puestos en el cortometraje Careful How You Go (2017).

Como actriz, Emerald también ha tenido una carrera interesante. Fenell apareció en diversos episodios de The Crown (serie que también está nominada a los GG) en el papel de Camilla Parker Bowles. Sin duda, deberemos estar bien atentos a sus próximos trabajos como cineasta.

Regina King

Regina King es la otra talentosa directora que se une a la lista para Mejor Director de los Golden Globes. Ella competirá en la categoría por su trabajo en One Night In Miami, película que ha sido nominada en todo tipo de festivales alrededor del mundo y que la crítica a abrazado de manera positiva.

Y aunque esta película y su nominación la encumbran ahora como cineasta, no podemos dejar de lado su gran recorrido como actriz. Muchos la recordarán por su aparición como Sister Night en la serie de Watchmen y por sus diversos roles en la antología de American Crime. Como directora, además, ha comandado episodios para serie como The Good Doctor y Pitch, entre otras.

¿Alguna de ellas se llevará el Golden Globe 2021 a Mejor Director -directora en este caso-? Eso lo sabremos el próximo 28 de febrero. Por lo mientras, es hora de hacer sus predicciones a ver qué tal les va.