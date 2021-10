¡Épico! Checa el primer teaser de ‘House of the Dragon’, el spin-off de ‘Game of Thrones’

Puede que no a todos les haya encantado el final de Game of Thrones, y lo entendamos a la perfección, pues el cierre fue muy raro. Sin embargo, a pesar de las críticas, no podemos negar que se convirtió en un fenómeno mundial que rompió todos los récords posibles e impactó a millones de televidentes. Y sí, el cierre de la serie nos dejó un enorme hueco, pero no se preocupen, que próximamente volveremos a este universo con House of the Dragon.

Como recordarán, hace ya un buen rato que HBO confirmó que estaban trabajando en un spin-off de la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin. En esta ocasión nos contarán la historia de una de las casas más espectaculares y violentas de Westeros, los Targaryen, quienes además de ser los únicos que pueden controlar a los dragones, también tenían un enorme historial de locura cof cof, te hablan, Daenerys.

Por fin tenemos el primer adelanto de ‘House of the Dragon’

En mayo de este 2021 se anunciaron varios detalles sobre House of the Dragon, entre ellos la trama principal. Para empezar, se basarían una vez más en las novelas de Martin, en particular en Fuego y Sangre, una historia que tiene lugar 200 años antes de que Jon Snow, Daenerys, Tyrion Lannister y demás personajes aparecieran se enfrentaran a los White Walkers y sobre todo, terminaran de una vez por todas con el enorme pleito que había entre casas por el Trono de Hierro.

Sin embargo, luego de ver las primeras imágenes (que por cierto, POR ACÁ se las dejamos), HBO por fin reveló el teaser oficial de esta serie y podemos adelantarles que se ve increíble. Solo mostraron un par de escenas donde vemos a varios miembros del elenco previamente anunciados, como Matt Smith en el papel de el Príncipe Daemon Targaryen y Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen, que se enfrentarán por ser los meros meros de su casa.

Por último pero no menos importante, la cadena de televisión estadounidense también reveló que se unen nuevos rostros al elenco, entre ellos Wil Johnson, John Macmillan, Savannah Steyn y Theo Nate, quienes interpretarán respectivamente a Ser Vaemond Velaryon, Ser Laenor Velaryon, Lady Laena Velayron y Ser Laenor Velaryon. Sin duda, esta producción promete ser igual o más increíble que su antecesora.

Hasta el momento, todavía no hay una fecha oficial de estreno para House of the Dragon. Sin embargo, se confirmó que esta serie spin-off de Game of Thrones llegará al catálogo de HBO Max en 2022. Pero mientras esperamos a que suelten más información e imágenes de esta producción, que pinta para ser igual de espectacular que su antecesora, chequen a continuación el primer teaser oficial: