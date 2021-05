Esto es lo que sabemos de ‘House of the Dragon’, la precuela de ‘Game of Thrones’

Aunque no lo crean, en mayo de 2021 se cumplirán dos años desde el final de Game of Thrones, y desde entonces nuestras vidas son las mismas. Independientemente del controversial desenlace que tuvo esta serie, no podemos negar que este ha sido uno de los fenómenos más importantes en la historia de la televisión y uno de los golazos que anotó HBO. Y aunque extrañamos a todos esos personajes, este universo volverá con una nueva producción, House of the Dragon.

Unos meses luego de que terminara la saga de Canción de Hielo y Fuego –al menos en nuestras pantallas–, la cadena estadounidense anunció con bombo y platillo que vendrían más spin-offs inspirados en los libros de George R.R. Martin, siendo el primero este; el cual está basado en la novela Fire & Blood y que nos contará los orígenes de la casa Targaryen unos 300 años antes de los sucesos que involucraron a Jon Snow, Daenerys y más.

‘House of The Dragon’ promete traernos mucha emoción

Finalmente, después de muchos rumores y especulaciones, hace algunas semanas comenzó de manera oficial el rodaje de House of the Dragon, y pasarán por distintas ciudades del mundo como Irlanda, Los Ángeles, España y Londress. Y sí, todavía falta un poquito para que podamos disfrutarla en nuestras televisiones, pero poco a poco van surgiendo noticias sobre esta producción, como la primeras imágenes que nos volaron la cabeza.

Pero si ustedes no saben de qué va esta historia, quiénes son los personajes que protagonizarán la serie y sobre todo, cuándo se estrenará. Acá les contamos todo lo que deben saber hasta el momento de este proyecto sumamente ambicioso y que una vez más, nos regresará al universo de Game of Thrones que tanto amamos.

También puedes leer: NO SOLO ‘HOUSE OF THE DRAGON’: ¡HBO PLANEA OTRA PRECUELA DE ‘GAME OF THRONES’!

¿De qué va la historia?

Como ya comentábamos antes, House of the Dragon está basada en la novela de George R.R. Martin publicó en 2019, Fire & Blood. En ella narran la historia completa de la casa Targaryen y cubre muchos acontecimientos que los llevaron a convertirse en una de las familias más importantes, poderosas y temidas de los Siete Reinos, como la invasión de Westeros por Aegon Targaryen y el momento en que establecieron su reino.

Aún no se sabe con exactitud hasta qué momento del libro veremos en la serie, pero diversas fuentes informan que todo esto formará parte de la trama central y que en una de esas –en el futuro, claro, nos mostrarán en pantalla los sucesos de Danza de Dragones. Este es uno de los momentos decisivos para la familia, pues se trata de la guerra civil que tuvo lugar dentro de la casa Targaryen, en la que Aegon II combatió contra su media hermana Rhaenrya por el trono.

Los personajes de la serie

Uno de los puntos más fuertes de House of the Dragon es su elenco. En él lograron reunir a nombres importantes dentro de la industria del entretenimiento y algunos otros que tienen un futuro prometedor, pero hasta el momento tenemos a estos actores como los personajes principales confirmados dentro de la serie:

Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen : La primogénita del rey, es de pura sangre Valyria y jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo… pero no nació hombre.

Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen: El hermano menor del rey Viserys y heredero del trono. Un guerrero sin igual y un jinete de dragón, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, “La serpiente de mar”: Señor de la Casa Velaryon, un linaje Valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Como “La Serpiente Marina”, el más afamado aventurero náutico de la historia de Poniente, Lord Corlys convirtió su casa en un poderoso asiento que es incluso más rico que los Lannister y que reclama la mayor armada del mundo.

Olivia Cooke como Alicent Hightower: La hija de Otto Hightower, La Mano del Rey, y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y de su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortés como una aguda perspicacia política.

Rhys Ifans como Otto Hightower: Ser Otto, La Mano del Rey, sirve leal y fielmente a su rey junto a su reino. Según Otto, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono.

¿Cuándo se estrena ‘House of the Dragon’?