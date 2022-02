Y a todo esto, ¿de dónde surgió la extraña idea de ‘Jackass’?

Si creciste viendo los programas que MTV nos presentaba a finales de los 90, seguramente guardas a Jackass en un lugar muy especial dentro de tu corazón. Y es que a pesar de que no se trataba como tal de un show de música o del contenido al que este canal nos tenía acostumbrados, las acrobacias y locuras que hacía el elenco completo le volaron la cabeza a un montón de jóvenes, porque no había nada como ellos en las televisión.

A pesar de que muchos recordamos que las aventuras de Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Bam Margera, Ryan Dunn, WeeMan, Preston Lacy, Dave England y Ehren McGhehey duraron un buen rato en el canal, la realidad es que solamente estuvieron al aire dos años. Sin embargo, gracias a las repeticiones y las películas que filmaron más tarde, lograron cautivar a toda una generación que se sorprendió con todo lo que hacían frente a cámara.

También puedes leer: EL MADR*ZO DEL TIEMPO: ASÍ LUCEN ACTUALMENTE LOS ACTORES PRINCIPALES DE ‘JACKASS’

La historia de ‘Jackass’ es más interesante de lo que creían

Probablemente alguna vez se haya preguntado de dónde surgió el concepto de crear algo tan loco como Jackass, y aunque no lo crean, la historia de este singular programa es aún más interesante de lo que parece. Para ponerlos en contexto, a finales de los 90, Philip John Clapp –a quien conoceríamos como Johnny Knoxville– era un aspirante a actor y escritor que dejó su pueblo natal para mudarse a Los Ángeles con el objetivo de convertirse en estrella.

Sin embargo, la cosa no estaba nada fácil para él, ya que en aquella época ya tenía una hija y esposa que mantener, es por eso que comenzó a aceptar pequeños papeles en comerciales para ganar unos cuantos dólares. Pero además de buscar la fama, Johnny quería escribir un artículo que involucrara probar un montón de equipo de defensa personal en él mismo, un homenaje a uno de sus héroes, ni más ni menos que el periodista, Hunter S. Thompson.

La primera persona que confío en la idea de Johnny Knoxville

Johnny Knoxville le presentó su idea a distintos medios, pero no consiguió que se interesaran en ella. Pero todo cambió en 1999 cuando la revista de comedia y skate, Big Brother, lo contactara para aceptar su proyecto. En aquel momento, Jeff Tremaine –productor y pieza clave de Jackass– era el editor de dicha publicación y fue él mismo quien motivó a este joven a hacer las pruebas y no solo, también grabarlas con una cámara casera.

Dentro de los “trucos” que se aventó Knoxville se encontraban probar gas pimienta, una pistola paralizante, un taser y una pistola calibre 38 con un chaleco antibalas. Todo esto lo incluyeron dentro de un video llamado “Number 2”, en donde también apareció uno de los futuros compañeros de Johnny: Jason ‘WeeMan’ Acuña. Sin embargo, él no sería el único integrante del elenco del show que conocería en esa época.

Juntando al elenco del show

Dentro de los colaboradores de Big Brother se encontraban un par de miembros del elenco de Jackass, como Chris Pontius y Dave England, además del fotógrafo Rick Kosick –que también formaría parte del crew de este show–. Casi a la par pero del lado de Pennsylvania, un joven llamado Bam Margera lanzó una película llamada Landspeed: CKY, que consistía en él y sus amigos haciendo un montón de acrobacias en patineta.

Además de Margera, en el reparto de su cinta también aparecía otro sujeto llamado Ryan Dunn e incluso la propia familia de Bam tuvo una participación especial. Todos estos videos llegaron hasta Jeff Tremaine, quien no dudó en contactarlos para unirse al proyecto que estaba armando junto a Knoxville, WeeMan, England y Pontius, pero todavía falta la llegada de más miembros importantes del reparto, un par de piezas importantes.

Luego de verlo actuando como payaso en Florida, Tremaine contrató a un sujeto que se hacía llamar Steve-O. Por su parte, Dave England le llamó a un viejo amigo de la infancia que sabía que le entraría a un proyecto como Jackass, Ehren McGhehey (quien también hacía acrobacias extremas) y finalmente se les unió Preston Lacy, que audicionó comiendo varios plátanos del piso. Después de esto, lo siguiente era presentar la idea del show.

Un concepto nunca antes visto

A pesar de ser el editor de un medio un tanto pequeño como Big Brother, Jeff Tremaine era gran amigo del mismísimo Spike Jonze, que en aquella época ya era reconocido por dirigir videos musicales para grandes artistas como Beastie Boys, Sonic Youth, The Breeders, Weezer, R.E.M. Daft Punk, The Chemical Brothers, Fatboy Slim y Björk; además estaba a punto de estrenar su debut como cineasta, la espectacular Being John Malkovich.

Tremaine le mostró a Jonze el concepto de Jackass, y sorprendido por las acrobacias arriesgadas que todo el equipo hacía, no dudó en sumarse al proyecto como productor ejecutivo junto a Jeff y Johnny Knoxville. A pesar de que era una apuesta complicada, por el concepto recibieron algunas propuestas como la de Saturday Night Live, que les ofrecieron un segmento semanal pero que al final decidieron rechazarla.

Al final, MTV apostó todas sus fichas a este proyecto

Después de dejar pasar la oportunidad que les dio uno de los programas más vistos en Estados Unidos, MTV y Comedy Central se pelearon por tener este show único aunque como ya sabemos, el ganón de este productazo fue el canal musical. Sin embargo, a pesar de que tenían en mente el concepto y la idea, no esperaban que esta clase de acrobacias tuviera tanto éxito, como el propio Wee-Man nos contó en entrevista:

“No sabíamos qué estábamos haciendo, cuando hacíamos videos con nuestras patinetas sabíamos que hacíamos, pero cuando hicimos nuestro primer demo de ‘Jackass’, y lo comenzaron a promocionar llevándolo alrededor queriéndolo poner en televisión (…) Se volvió, viral antes de que el término ‘viral’ existiera”.

El resto es historia, Jackass fue un fenómeno mundial en cuestión de años y cada uno de los involucrados realmente se convirtieron en rockstars de una generación que admiraba por completo sus locuras.