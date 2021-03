John Travolta y Nicholas Cage podrían estar en la secuela de ‘Contracara’

En estos tiempos tan extraños que estamos viviendo, muchos recordamos con nostalgia esos años donde éramos felices y no lo sabíamos. Y para eso recurrimos a las canciones, series y películas que nos llevan a esas épocas, aunque la industria cinematográfica también se ha encargado de llenarnos de melancolía, regresando a nuestras vidas historias del pasado. Eso es justo lo que está pasando en estos momentos con Contracara.

Como recordarán, en 1997 se estrenó esta cinta dirigida por John Woo y protagonizada por dos figuras grandes de Hollywood, John Travolta y Nicholas Cage. En ella nos contaban la historia de cómo un agente del FBI asume la apariencia física de su peor enemigo con el objetivo de parar un plan terrorista, pero bajita la mano y al mismo tiempo, el enemigo luego se convierte en él, dando como resultado una trama intensa, llena de acción.

¿John Travolta y Nicholas Cage regresan a ‘Contracara’?

Desde hace un buen rato se anunció que Paramount estaba preparando un reboot de Contracara. A inicios de este 2021 se anunció que Adam Wingard –el director de Godzilla vs. Kong– y el guionista Simon Barrett estarían al frente de este proyecto. Sin embargo, más tarde se aclaró que esta producción no sería un reinicio de la historia de Sean Archer y Castor Troy, si no que en realidad se trata de una secuela directa de la primera película.

Advertisement



Y por supuesto que al saber esto, muchos se preguntaron, ¿volverán Nicholas Cage y John Travolta para interpretar a sus personajes? Bueno, pues al parecer el plan es tenerlos de regreso. En una entrevista que Wingard dio a Showbiz CheatSheet, mencionó que quiere que los actores vuelvan para la secuela con el fin de ofrecer una “continuación definitiva” a la cinta original, además declaró que los dos están interesados en trabajar una vez más juntos.

Aunque esto es una gran noticia para quienes quieren volver a ver a John Travolta y Nicholas Cage en Contracara, aún no es un hecho. Adam Wingard advirtió que la participación de ambos depende de que estén de acuerdo con el guión cuando lo tengan terminado y de la calidad de éste. Eso sí, a pesar de todo esto el director no pierde la esperanza de que estas estrellas de Hollywood se vuelvan a meter en el papel de Sean Archer y Castor Troy

“Todavía estamos escribiendo el guión, así que aún está en las primeras fases. Simon y yo estamos muy cerca de entregar pronto nuestro borrador a Paramount. Tendremos que superar esos obstáculos de ¿les gusta esta película? Han leído nuestro borrador. Todo el mundo está de acuerdo, pero la entrega del guión es algo diferente, así que veremos cómo reacciona todo el mundo”, concluyó Wingard. ¿Les gustaría verlos una vez más en esta cinta?