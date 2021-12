Una historia inspiradora y emocionante: Entrevista con el elenco de ‘King Richard’

El deporte siempre nos deja historias que nos emocionan, casos de superación personal y profesional que tuvieron que enfrentar hombres y mujeres para convertirse en los mejores deportistas del mundo. Justo como lo que vivieron Venus y Serena Williams, quienes de la mano de su padre, Richard, lograron ser dos figuras importantes en la historia del tenis. Sin embargo, el camino hasta conquistaron los torneos más prestigiosos del planeta no fue nada sencillo, porque superaron muchas adversidades.

Desde que eran muy pequeñas, las hermanas Williams comenzaron a entrenar con su papá y su madre, Oracene Price, cuando vivían en uno de los barrios más conflictivos de Los Ángeles, Compton. Gracias a su enorme talento y la insistencia de Richard, poco a poco fueron escalando dentro de este deporte tan complicado hasta llegar a lo más alto. Sobra mencionar los trofeos y logros que ganaron a lo largo de su carrera, pero hasta el momento no teníamos muy claro el trabajo que hubo detrás de su éxito.

Hace ya un buen rato nos enteramos de que llegaría a los cines de todo el mundo una nueva película llamada King Richard. Quizá por el título podrían suponerlo, pero la trama sigue a Richard, un hombre que simplemente deseaba sacar adelante a su familia y que con base al esfuerzo, dedicación y sobre todo, mucha fe en sus hijas, logró cambiar el destino de Serena y Venus Williams. Aunque eso sí, a pesar de que tenía un plan para cada una, al inicio las cosas no estaban saliendo como el había imaginado.

Aprovechando el estreno de esta producción, tuvimos chance de platicar con gran parte del elenco conformado por Sniyya Sidney (Venus Williams), Demi Singleton (Serena Williams), Aunjanue Ellis (Oracene Price) y Tony Goldwyn (Paul Cohen). Entre otras cosas nos contaron un poco sobre la perspectiva de sus personajes, la importancia de reconocer el trabajo del empeño de la familia Williams y hasta aprender de todo lo que hicieron para inspirarnos a ser mejores cada día.

Para ponerlos un poco en contexto (y sin revelar ningún spoiler), Venus y Serena Williams tuvieron que pasar por muchas cosas complicadas. Más allá de los problemas económicos, se vieron afectadas por el racismo dentro del tenis, porque no es un secreto que este deporte sigue siendo un tanto elitista. Sin embargo, Richard, Oracene y toda la familia, siempre estuvieron con ellas, las llenaron de amor y al final, lograron derrumbar a quienes se oponían a que tomaran una raqueta.

“Lo que me encanta de la familia Williams es que su arma era el amor, ese amor era su resistencia. Porque tenían a estas dos niñas afroamericanas en una industria tan blanca como el tenis, que todavía es muy blanca, que pudo haberlas destruido por esa situación. Y porque arroparon a estas jovencitas, las arroparon con amor y protección e insistieron en que tenían que tener una infancia, esa fue su resistencia, así fue como lucharon contra eso. Y creo que es un retrato sumamente hermoso de cómo el amor entre los afroamericanos es nuestra resistencia, cómo nos amamos y nos cuidamos unos a otros”, dijo Aunjanue Ellis.

Como ya lo mencionábamos antes, muchas personas no creían en el plan de Richard y mucho menos que sus hijas se convertirían en atletas profesionales. Pero con el paso del tiempo, Venus y Serena resultaron ser las mejores tenistas de la historia y eso fue gracias a que su padre insistió e intentó todo lo que fuera posible. Aunque también, las hermanas Williams nunca se dieron por vencidas y quizá lo más importante, jamás se quedaron con un “no por respuesta”.

“Creo que hay un montón de mensajes en ‘King Richard’, pero pienso que uno de los más importantes es seguir adelante y no aceptar un “no” como respuesta. Serena y Venus enfrentaron una enorme adversidad y les pusieron trabas, la gente les decía constantemente que “no” pero eso no las detuvo, y creo que si lo hubieran hecho probablemente no serían lo que son ahora. Así que creo que para la gente siempre es importante ser fuerte y luchar por lo que quieren”, declaró Demi Singleton