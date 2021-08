Ah, caray: Kit Harington dice que ‘Game of Thrones’ dañó su salud mental

No nos queda la menor duda de que Game of Thrones es una de las series más importantes en la historia de la televisión. La historia creada por George R. R. Martin tuvo al mundo expectante con cada cosa que pasaba y como todo lo bueno, en 2019 concluyó con una última temporada un tanto controversial. Independientemente del final –que no le gustó a muchos–, la producción de HBO tuvo una enorme repercusión hasta en los actores, como Kit Harington.

Como recordarán, este actor británico fue el encargado de interpretar a Jon Snow (¿o deberíamos llamarlo Aegon Targaryen?) durante las ocho temporadas que duró la serie, personaje que lo catapultó a la fama mundial y que le dio chance de consolidarse en la industria cinematográfica. Sin embargo, parece que no todo ha sido maravilloso para Kit, pues al parecer dar vida al Rey del Norte le trajo problemas a nivel personal.

Kit Harington habla sobre lo que ‘Game of Thrones’ le dejó

De acuerdo con The Hollywood Reporter, hace unos días, Kit Harington fue uno de los invitados en el programa The Jess Cagle Show, que se transmite a través de SiriusXM. Durante su entrevista mencionó que trabajar en Game of Thrones le cambió la vida, aunque también confiesa que gracias al papal que tuvo dentro de la producción y el enorme monstruo en que se convirtió la serie de HBO, le provocó series problemas de salud mental que lo hicieron cuestionarse muchas cosas.

“Pasé por algunas dificultades de salud mental durante y después del final de ‘Thrones’, para ser honesto. Creo que se debió directamente a la naturaleza de la serie y a lo que había estado haciendo durante años”, declaró Harington. El actor incluso dijo que tomó la decisión de aventarse un merecido descanso después al cerrar la serie para “concentrarse realmente en mí mismo”, y añadió: “Estoy muy contento de haberlo hecho”.

Esto tiene que ver con una noticia que circuló e hizo ruido en 2019, cuando se informó que Kit Harington entró a rehabilitación cuando terminó Game of Thrones. Sin embargo, ahora sabemos que en realidad se internó en un centro de salud mental y bienestar para buscar ayuda profesional, aunque siempre tuvo en mente que quería volver a la actuación, pero todo cambió cuando la nación del coronavirus atacó al mundo.

Y a pesar de que recientemente lo veremos en la segunda temporada de Modern Love en Amazon Prime Video y en Eternals de Marvel junto a Salma Hayek, Angelina Jolie y más, Harington declaró que trabajó en estas producciones por diversión, pues no siempre se trata de filmar bajo presión: “No tienes que vivir en ese lugar intenso todo el tiempo. ¿Por qué no haces algo que te quite peso? ¿Por qué no haces algo divertido?”.