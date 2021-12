Es oficial: Habrá spin-off de ‘La casa de papel’ (y ya sabemos cuando se lanza)

Bueno, se va el 2021 y con este año, debemos despedirnos de una de las series más emblemáticas del mercado de habla hispana. Así es, nos referimos a La casa de papel, la cual llega a su fin tras más de cinco años al aire y como una de las producciones españolas más populares de todos los tiempos…. pero hey, no estén tristes que la historia no termina del todo.

Este martes 30 de noviembre y a tan solo unos días de que se estrene el final del show español, Netflix acaba de confirmar que se hará un spin-off centrado en uno de los personajes más populares de la franquicia: sí, el mero Berlín.

No cabe la menor duda de que La casa de papel se convirtió en todo un hito de la cultura popular y s que logró lo que muchos contenidos de habla hispana difícilmente cosechan: establecerse en el gusto del público internacional.

Y bueno, en ese sentido, mucho de ello tiene que ver con el trabajo de distribución que hizo Netflix. Pero si algo no podemos negar es que este show se hizo tremendamente icónico debido a su trama y personajes. De hecho, aunque la historia central se termina, el universo de la también llamada Money Heist (en el mercado anglo) se expande con un nuevo arco argumental.

Este martes 30 de noviembre, la plataforma de streaming hizo oficial que ya trabajan en un spin-off de La casa de papel que tendrá como protagonista a Berlín, el personaje interpretado por Pedro Alonso. Como recordarán, el siniestro, egocéntrico y narcisista Andrés De Fonollosa murió al final de la primera temporada, pero de todas formas se mantuvo como un personaje sustancial para el desarrollo de la historia en entregas posteriores.

Y aunque no se ha detallado cuál será el argumento como tal de este spin-off, ya podemos imaginarnos que este podría ser un vistazo más amplio a su vida antes de incorporarse al equipo de El Profesor. Habrá qué esperar más detalles y por acá obviamente estaremos al tanto de ello.

Por el momento, no se ha dado una fecha de estreno concreta para esta entrega centrada en Berlín, pero se sabe oficialmente que llegará a Netflix en 2023. ¡Ah! Y recuerden que este 3 de diciembre se lanzan los últimos cinc capítulos de La casa de papel, para que vayan apartando el fin de semana con este lanzamiento.

Este atraco llega a su fin… pero la historia continúa… Berlín 2023, solo en Netflix.

This heist might come to an end… But the story continues… Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 30, 2021