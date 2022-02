Ah, caray: Checa el tráiler del nuevo live action de ‘Los Padrinos Mágicos’ en Paramount+

No podemos negarlo, si ustedes como nosotros crecieron viendo las caricaturas de Nickelodeon, seguramente le tiene mucho cariño a todos sus personajazos. No importa si te tocaron los Nicktoons originales o los que llegaron años más tarde, la gran mayoría guardamos un grato recuerdo de las tardes de diversión que nos dieron. Y si ustedes fueron de la chaviza que eran niños a inicios de los 2000, les apostamos lo que sea a que no se perdían ni uno de los episodios de Los Padrinos Mágicos.

Desde el 2001 hasta el 2017, se transmitió ininterrumpidamente esta serie animada creada por Butch Hartman. Durante todo ese tiempo, vimos crecer a Timmy Turner, un niño incomprendido, nada popular y cuyos padres nomás no le prestan atención. Pero todo cambia cuando llegan a su vida Cosmo y Wanda, un par de seres mágicos que le cumplen a nuestro protagonista casi todos los deseos que se le pueden ocurrir y con los que vive un montón de aventuras descabelladas que atraparon a chicos y grandes.

‘Los Padrinos Mágicos’ regresarán y no en forma de fichas

Sin duda, Los Padrinos Mágicos fue una de las caricaturas más exitosas de Nickelodeon, tanto así que intentaron llevarla a otros formatos. Y no solo hablamos de películas animadas o episodios especiales (como cuando tuvo un crossover con el mismísimo Jimmy Neutrón). Para ser específicos, en 2011 se estrenó una cinta live action protagonizada por Drake Bell como Timmy que para ser honestos, no fue una gran idea porque no funcionó muy bien con actores reales por no decir que a muchos le dio un poco de cringe.

Pero ahora, una década más tarde, Paramount+ se animó a armar un nuevo revival de Cosmo y Wanda, y la verdad es que no sabemos qué pensar. Este 23 de febrero y después de muchos rumores, la plataforma de streaming compartió el tráiler oficial en el que vemos cómo Timmy entrega a sus padrinos a su sobrina, Vivian “Viv” Turner. Pero las cosas no salen como esperaban, ya que el hermano adoptivo de esta chica, Roy Raskin, también se convierte en el nuevo ahijado.

¡Cosmo y Wanda tienen nuevos ahijados!

Así que como verán, los seres mágicos tendrán que lidiar con los problemas y peleas que habrá entre los deseos que pedirán los nuevos niños que apadrinarán de ahora en adelante, pero estas disputas también influirán en su vida personal y familiar . El elenco lo conforman Audrey Grace Marshall como Viv Turner, Tyler Wladis como Roy Raskin, Laura Bell Bundy como Rachel Raskin y Ryan-James Hatanaka como Ty Turner.

La nueva serie live action de Los Padrinos Mágicos se estrenará en exclusiva por Paramount+ el próximo 31 de marzo, esto en Estados Unidos. Hasta el momento no han confirmado la fecha oficial en que llegará a México y Latinoamérica, pero estamos seguros que muy pronto podremos verla y darle el visto bueno de este lado del charco. Pero mientras esperamos a que suelten más información al respecto, chequen a continuación el tráiler oficial de este revival de la caricatura: