Bazinga! Aquí el antes y después del elenco de ‘The Big Bang Theory’

En el ámbito de la comedia televisiva, The Big Bang Theory se ganó un lugar especial como una de las series más populares no solo del nuevo milenio, sino de la historia. ¿Por qué? Bueno, el show retomó esa trama clásica que otras sitcom han explotado sobre el grupo de amigos que pasan el tiempo juntos y van creciendo… pero en su caso, le agregó un toque diferente.

Cuatro genios profesionales de la ciencia, pero al mismo tiempo nerds con una capacidad casi nula para establecer relaciones sociales interesantes, terminan metidos en todo tipo de líos de la vida cotidiana que no pensaban lograr alguna vez, sobre todo en el terreno de las relaciones amorosas.

Ese era el punto de valor de la serie y lo que la hizo destacar de entre otras. Y si somos honestos, el final de la serie en 2019 dejó algunas lecciones sobre alcanzar tus sueños, además del valor de la amistad en ese sentido. Un show completísimo en todos los sentidos que sin duda, le sigue alegrando el momento a la gente que de repente quiere reír un rato.

Nomás por el mero gusto de recordar un poco la serie, veamos cómo han cambiado los protagonistas de The Big Bang Theory desde sus primeras apariciones hasta la actualidad, ya fuera del programa.

Sheldon Cooper – Jim Parsons

Insoportable, egocéntrico, exageradamente infantil por momentos, una persona difícil con la cuál vivir… pero al fin y al cabo, había algo que nos decía que el tipo quería a sus amigos. Sheldon Cooper es nuestro físico teórico favorito de la televisión -y bueno, tampoco hay tanto, je- y sin duda, es el rostro más icónico de The Big Bang Theory.

Sheldon, es válido decirlo, se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles de la televisión de los últimos años ya que tiene tantas señas distintivas, manías, frases y momentos como para hacerle una lista a él solo. El “Bazinga!” no es de gratis, debemos decirlo

Y bueno, tal vez ya no es necesario decirlo porque es más que evidente que este papel es la joya de la corona en la carrera del genial Jim Parsons. Desde su primera aparición en la serie hasta ahora, no ha cambiado mucho más que en el corte de cabello, pero el buen Jim se mantiene bastante joven para sus 48 años. Que pase el tip.

Leonard Hofstadter – Johnny Galecki

De los cuatro genios nerds de The Big Bang Theory, quizá Leonard era el ‘menos raro’, el que tenía más facilidad para establecer relaciones sociales. De hecho, él es el que más reacio se muestra a mostrarle al mundo que es un geek, aunque lo es en toda la extensión de la palabra. En ese sentido, también podríamos decir que es al que más le interesa la opinión de los demás en las primeras temporadas.

Eso sí, muchos empatizamos con él porque entendemos lo que personaje siente cuando se enamora a primera vista de Penny, y cuando por fin se comprometieron en la serie -no lo nieguen- se nos llenó el corazón de alegría. Bueno, sabíamos que el momento iba a llegar, pero la hicieron mucho de emoción.

Antes y después de la serie, Johnny Galecki apareció esporádicamente en series y películas con papeles recurrentes o secundarios, aunque protagonizó películas como Bookies y Suicide Kings de éxito relativamente medio. Como con Jim Parsons, el gran papel que lo catapultó al estrellato sin precedentes, fue el de la serie de Warner Bros.

Penny – Kaley Cuoco

Quizá sin la intervención de Penny en la vida de Leonard y sus amigos, nos estaríamos hablando de una de las series más divertidas de todos los tiempos. En cierto sentido, es ella la que los impulsa a romper su status quo y a que aprendan a convivir con más gente más allá de su pequeño círculo. Para el contexto de la serie, resultaba curioso ver a una chica aspirante actriz, extrovertida y atractiva juntarse con cuatro sujetos paradójicamente diferentes a ella.

Y a pesar de que constantemente era el objeto de algunos comentarios despectivos por parte de Sheldon respecto a su bajo grado escolar, lo cierto es que ella tenía algo que ellos no: sabía enfrentarse a los estragos de la vida cotidiana, algo que aprendió en su disfuncional familia y que la curtió para convertirse poco a poco, en una persona de éxito después de pasarla un tanto mal a lo largo de la serie con trabajos que no le gustaban.

Kaley Cuoco, por otro lado, es quizá una de las miembros del reparto que mejor se ha desempeñado en el medio del espectáculo previo y luego de The Big Bang Theory. Prueba de ello es que en la actualidad, está cosechando bastante éxito con The Flight Attendant en un papel principal que seguro recordaremos para la posteridad.

Howard Wolowitz – Simon Helberg

Un genio de la ingeniera, obsesionado con el sexo (aunque evidentemente no tiene éxito en ese terreno) con complejo de galán… y con todo eso, lo cierto es que Howard es un buen tipo. Y al igual que Sheldon, es uno de los personajes que más señas características tiene, desde su peculiar forma de vestir y su cabello hasta sus conductas. Sin embargo, su estigma más grande fue haber vivido tanto tiempo con su madre, a la que quería mucho a pesar de las gritoneadas que se pegaban uno al otro.

Luego de ver las primeras temporadas, uno pensaría que no encontraría a su ‘media naranja’, pero para su fortuna llegó Bernadette y bueno, nos regalaron lindos momentos como cuando él la visita en el hospital y le canta una canción bastante tierna. Como dijimos, buen tipo.

Junto con Kaley Cuoco, Simon Helberg es uno de los miembros del reparto con el currículo más extenso y luego de la serie, ha protagonizado algunas producciones de éxito moderado. Pero el papel más importante que posiblemente ha visto desde la serie llega en este 2021 como uno de los integrantes principales del elenco de Annette, la nueva cinta de Leos Carax.

Rajesh Koothrappali – Kunal Nayyar

Tímido, inseguro e incapaz de hablar con las chicas a menos que este ebrio… El papel de Raj en The Big Bang Theory es uno de esos que le dieron identidad a la serie. Y es que era extraño porque aunque era en cierto sentido el más callado, sin su rol el show no se sentiría igual.

Eso sí, aunque le conocimos uno que otro interés amoroso, nunca concretó algo duradero. Pero el sujeto nos divertía con estas bromas sobre su religión (era oriundo de India) pues aunque se le prohibía comer carne de ciertos animales, estando en Estados Unidos su estilo de vida no era para nada el tradicional para la gente de su nación.

Al actor Kunal Nayyar ha hecho varios trabajos interesantes tras la serie, pero sin duda sus apariciones más importantes se están dando entre 2020 y 2021 en la serie Criminal y próximamente en Spaceman con Adam Sandler, que acaba de terminar rodaje y se dirige a la post producción.

Bernadette Rostenkowski – Melissa Rauch

Bernadette es el mejor ejemplo del dicho “las apariencias engañan”. Ustedes ya lo deben saber, pero lo reafirmamos: cuando ella apareció como en la tercera temporada como un personaje recurrente, la veíamos como una mujer de carácter tierno y amistoso… pero a medida que se hizo parte del elenco principal, conocimos su ‘lado oscuro’.

Ella es competitiva, un poco gruñona, tiene facilidad para manipular a la gente y es más dura de lo que uno se imaginaria. Pero bueno, eso no lo quita el hecho de que es una gran persona, que ama a su nuevo grupo de amigos y a su esposo Howard, además de que es una genio en el campo de la microbiología, lo que le permite burlarse de repente de Wolowitz y del hecho que gana más dinero que él.

Melissa Rauch también encontró su gran oportunidad en The Big Bang Theory y como mencionamos, pasó de ser una actriz recurrente a formar parte del elenco principal, lo que habla de que el público la quería de verdad. Entre sus trabajos más recientes, destaca The Laundromat para Netflix de 2019.

Amy Farrah Fowler – Mayim Bialik

Cualquiera pensaría que Sheldon Copper nunca se enamoraría… o eso creíamos hasta que llegó Amy al grupo. Y en ese sentido, ella es el ejemplo del éxito que se debe aplicar al momento de darle evolución a un personaje. Ella también es una genio, especialista en neurociencias y en sus primeras apariciones, parece ser la contraparte femenina de Sheldon.

Sin embargo, poco a poco nos damos cuenta que tiene algunos deseos reprimidos y que desea explorar la vida, las relaciones íntimas, la desfachatez, la fiesta y las relaciones humanas pues su infancia y adolescencia siempre fue rechazada. Y gracias a Penny y Bernadette lo logra. Ella es en el fondo una mujer sumamente divertida, amable, honesta y curiosa de esas cosas que se le negaron en el aspecto social hasta que perteneció al grupo.

Además, gracias a ella, pasó lo que pensábamos que nunca sucedería: Sheldon conoció el amor y se casó. Mayim Bialik también es una de las miembros del reparto más exitosas en el ámbito artístico. Está de más decir que ella es reconocida por su rol protagónico en la icónica serie de los 90 Blossoms. Recientemente ha protagonizado la serie Call Me Kat y ahora, está dirigiendo una película que se lanzará bajo el título de As Sick As They Made Us, donde aparecerán Dustin Hoffman y Simon Helberg.

Mención honorífica: Stuart Bloom – Kevin Sussman

Aunque en la mitad de la serie se desempeñó como un personaje secundario, sus apariciones eran bastante divertidas. El amigable pero socialmente incómodo vendedor de historietas, Stuart Bloom, compartía esa condición nerdy con los personajes principales y una que otra vez, rivalizaba con ellos.

Eso lo podemos ver cuando organizaba juegos de cartas en su tienda o incluso cuando salió por un rato con Penny, lo que evidentemente no resultó. Como sea, el sujeto se hizo parte del elenco principal en la última parte de la serie donde hasta se encariñó con la mamá de Howard, quien lo trató como un hijo.

Por su parte, el actor no ha hecho muchas cosas tras la serie más que algunas apariciones esporádicas en diversas producciones. En el futuro, será parte del elenco de la miniserie The Dropout como un recurrente… pero eso sí, en sus redes sociales lo vemos viviendo una vida tranquila, que es lo que importa.

