‘Más allá de la Luna’: La historia detrás de la nueva (y extraordinaria) película animada de Netflix

Tal vez el nombre de Glen Keane no nos diga mucho, pero su trabajo ha quedado marcado en nuestra memoria y en nuestros corazones, pues estamos hablando del hombre detrás de la creación y diseño de los personajes que marcaron nuestra infancia en películas animadas de Disney como La Sirenita, Aladdin o Pocahontas.

Su carrera como animador, se forjó al lado de los llamados ‘Nine Old Men’, el selecto grupo de animadores que crearon y desarrollaron personajes como Pinocchio, Bambi, Dumbo o Blanca Nieves, y su trascendencia llegó al punto en el que el propio Kobe Bryant lo buscó para dirigir el cortometraje animado de ‘Dear Basketball’ con el ambos ganarían el Oscar.

Así que si alguien sabe de películas de animación, es precisamente Glen Keane, quien se estrena como director en ‘Más Allá de la Luna’ la nueva película animada de Netflix que cuenta la historia de la pequeña Fei Fei, una niña de doce años que tras perder a su madre, decide viajar a la Luna para demostrar la existencia de Chang’e, la Diosa lunar de una antigua tradición china.

Detrás de la odisea y los constantes encuentros con criaturas fantástica, ‘Más Allá de la Luna’ es un muestra más del enorme proceso que significa hacer una película animada hoy en día, un proceso que particularmente para esta película tomó poco más de tres años con un equipo liderado por mujeres, como las productoras Peilin Chou (Abominable, Kung Fu Panda 3) y Gennie Rim (Up, Cars, The Incredibles).

Pero si hay una figura que destaca en esta cinta, es la Audrey Wells, guionista encargada de contar esta historia, que fue desarrollando al mismo tiempo en el que fue diagnosticada con cáncer, por lo que ‘Más Allá de la Luna’ se convirtió en un regalo y un mensaje de aliento para su esposo y su pequeña hija.

“Al principio yo no sabía que tenía cáncer y que no sobreviviría”, recuerda Glen Keane en entrevista exclusiva con Sopitas.com, “Un día me invitó a cenar y me compartió esa información. Me sorprendió la importancia de asumir esta responsabilidad. Le estaba comunicando algo a su hija y esto estaba diseñado para ayudarle a lidiar con el dolor y la pérdida.”

“Así que nos tomamos muy en serio lo que nos dieron y nos dimos cuenta lo importante que esto iba a ser, porque Audrey escribió este mensaje tratando temas tan profundos, pero al mismo tiempo haciéndolo lleno de humor y alegría”.

Audrey Wells falleció el 4 de Octubre del 2018, el guión de la película estaba terminado, pero ¿cuál es el principal reto de un director, al momento de plasmar en storyboards y en pantalla, las ideas, sentimientos y mensajes plasmados por los guionistas al momento de contar una historia?

“Más allá de la luna es un poema visual, no se habla de cosas como la muerte y le pérdida de una forma intelectual, lo hace de una forma visual, creas un mundo que tiene un símbolo como la cámara de exquisita tristeza que es el lugar al que Fei Fei tiene que ir, el mayor reto al momento de hacer el story board es comenzar a hacer los diálogos y darte cuenta de que hay algo en el guión que tienes que plasmarlo en imágenes, y comprender el espíritu de lo que fue escrito. He aprendido que no puedes hacer el story board o la animación con lo que está escrito en un guión, si no que también tienes que leer entre líneas”.

Tal vez estamos acostumbrado a pensar que las caricaturas o las películas animadas son historias superficiales, cuentos que pueden carecer de sentido al presentar escenarios o situaciones fantásticas o imaginarias, y por ello, solemos restarles mérito o importancia.

Probablemente, el valor mayor de ‘Más allá de la Luna’ es mostrarnos precisamente la magia de poder tocar temas como la muerte, la pérdida, el amor y la redención a través de una historia animada, de la lucha personal de Fei Fei por lograr su misión y encontrar el consuelo en donde menos pensamos que puede estar.

“Lo importante de los personajes animados es que se convierten en el medio de transporte para que nosotros aprendamos algo como humanos. Detrás de cada personaje hay un ser humano, así que imagina al creador de un personaje al que tú te puedes adentrar a su piel, en su corazón y en su mente….ahora tú estás experimentando lo que ellos experimentaron. La fe es eso.

Y nosotros vamos a llevarte a un viaje que todos viviremos, donde no sabemos lidiar con la culpa, con el dolor, pero lidiaremos con ello de la manera más entretenida, divertida y emocionante que sea posible. Lidiar con la pérdida, las pérdidas son aparentes…. Hay un proverbio que dice: “Solo quisiera regresar a la manera que solía ser, pero tú no vives la vida que solías hacerlo, Solo sigues adelante. La moraleja es: cambia las excusas y la tristeza para que termines de lidiar y enfrentar la pérdida y el dolor y vuelvas hacia el otro lado. Sánalo, sé capaz de amar. Esa es la manera en que los animadores llevamos a todos en este viaje.”

Recientemente Glen Keane ha sido una de esas personas que ha tenido que lidiar con la pérdida de una persona querida. El último proyecto en el que trabajó antes de ‘Más allá de la Luna’ fue ‘Dear Basketball’, un proyecto que nació como una simple carta de amor que escribió Kobe Bryant al básquetbol, y que con el paso de los meses, quizo convertir en un proyecto animado, por lo que buscó a Glen Keane para hacerlo realidad.

‘Dear Basketball’ les permitió ganar el Oscar por el mejor cortometraje animado, pero también, les permitió fortalecer una amistad que venia de varios años atrás. “Recuerdo haber hecho la animación de “Dear Basketball” y hay un momento al final del corto en el que se ve Kobe caminar hacia la duela por un tunel. La primera vez que animé esa parte, él entraba hacia la luz, y pensé que había algo malo en ello, pensaba que “Kobe no puede entrar en la obscuridad” y la reedité para que él entrara con la luz iluminándolo y pareciera que él estaba brillando y desapareciera en la luz.

Espero que a él no le haya importado, pero siento que con eso lo mandé al cielo, no sabíamos que este pequeño corto iba a ser como un pequeño homenaje a su memoria, al grado que cierra el círculo con eso, con su película de basquetbol.

“En el caso de Más allá de la Luna, Audrey Wells sabía que ya no estaría aquí para verla y todo lo que ella quería es que su familia tuviera herramientas para soportar su pérdida y su dolor. Y nosotros nos lo tomamos muy en serio. Fue una sensación como si nosotros estuviéramos sujetando la palanca, para Kobe, para Audrey y les queremos dar vida a través de la confianza que pusieron en nuestras manos”