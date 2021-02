Los mejores scores de los compositores nominados a los Golden Globes 2021

Además de las escenas, encuadres, tomas y más, hay otros elementos más allá de lo visual y técnico que bajita la mano también son importantes a la hora de producir una película . Después de la etapa del cine mudo, la música no solo llegó al séptimo arte para acompañar las actuaciones y situaciones relevantes, a través de los scores y en algunas escenas en particular, hay ocasiones en que la melodía que suena de fondo se convierte en la protagonista.

En los últimos años han aparecido muchísimos compositores que desde su trinchera le han dado otro sentido cintas que nos encantan. ¿Qué sería de un momento de tensión sin un sonido que nos evoque ese sentimiento? La verdad es que a estas alturas no podríamos entender el séptimo arte sin las partituras que estos grandes músicos han creado específicamente para que sobresalgan en la pantalla grande.

Los Golden Globes 2021 están a la vuelta de la esquina

Estamos a unos cuantos días de los Golden Globes 2021. Una edición que será atípica por obvias razones, porque no sabemos de qué manera se llevarán a cabo; sin embargo, lo único que tenemos muy claro es que esta ceremonia de premiación –una de las más importantes de Hollywood– sigue en pie y volvió para reconocer a lo mejor del cine y la televisión, aunque la lucha por este galardón está sumamente reñida.

Entre ellas, por supuesto, la terna a mejor score. Este año tenemos compositores excepcionales, que sin duda lograron emocionarnos con las espectaculares melodías que crearon para las que los expertos consideran, las mejores películas del 2020. Desde músicos legendarios hasta jóvenes que la vienen rompiendo desde hace mucho tiempo, pero hoy queremos hacer mención honorífica a los mejores trabajos que nos han mostrado los nominados en esta categoría.

Estos son los nominados a mejor score

James Newton Howard

Puede que no les suene el nombre de James Newton Howard, pero es un verdadero gigante a la hora de hablar de la música para películas. A inicios de los 70 fue tecladista del mismísimo Elton John, pero a mediados de los 80 decidió que su camino era el de compositor fílmico; y no se equivocó, pues lo hemos escuchado en un montón de cintas, desde Dinosaurio de Disney y King Kong hasta Los Juegos del Hambre y Animales Fantásticos.

Aunque ha estado nominado al Oscar en siete ocasiones, lo recordamos por la increíble orquestación que armó para una de las obras maestras de M. Night Shyamalan, The Sixth Sense. Gracias a esos violines intrépidos, logró crear un ambiente enigmático y de suspenso que sin duda necesitaba la cinta protagonizada por Bruce Willis. En esta ocasión busca el Golden Globe por News of the World, ¿logrará llevárselo?

Trent Reznor y Atticus Ross

Desde hace unos años para acá, la colaboración entre Trent Reznor y Atticus Ross se convirtió en una de las más importantes de la industria cinematográfica. Los melómanos los reconocemos por su enorme trabajo en Nine Inch Nails, pero de un tiempo para acá los hemos visto arrasando en las ceremonias de premiación más importantes, porque lo que han hecho con sus scores es algo simplemente espectacular.

En los Golden Globes 2021 están nominados dos veces, por la música original de Soul de Pixar y MANK de Netflix. Sin embargo, en esta ocasión queremos reconocerlos por la composición que se aventaron para The Social Network de David Fincher –con quien han formado un gran equipo–, con 19 canciones, Ross y Reznor le dieron un toque dramático e intenso a la cinta que nos narra la historia de la fundación de Facebook.

Ludwig Göransson

De la nueva generación de jóvenes compositores, aparece un hombre que sin saberlo, hemos escuchado en muchos lados. Ludwig Göransson inició su carrera creando arreglos para películas como Marley & Me, Year One, Jennifer’s Body y Top Five, aunque en 2015 sobresalió por el score de Creed y sobre todo por la mancuerna que hizo con Childish Gambino, pues él produjo todos sus discos y el exitoso sencillo “This Is America”.

Sin embargo, se ganó el respeto y la admiración de muchos al componer la música incidental de Black Panther. Junto al soundtrack de Kendrick Lamar, Ludwig tomó esos sonidos y ritmos africanos, y los transformó para darle un toque moderno, no por nada se llevó el Oscar el Golden Globe y el Grammy por estas canciones. En esta ocasión está nominado por TENET de Christopher Nolan, y sin duda es uno de los candidatos fuertes para ganar.

Alexandre Desplat

Por último pero no menos importante, en la carrera de los Golden Globes 2021 también tenemos a un viejo conocido de Hollywood, Alexandre Desplat por su score en The Midnight Sky de Netflix. El compositor francés ha estado nominado y ganado algunos de los mejores premios de la industria cinematográfica, en sus vitrinas tiene dos globos de oro por su trabajo en The Painted Veil del director W. Somerset Naugham.

Sin embargo, tenemos que mencionar la música original que compuso para The Shape of Water de nuestro querido Guillermo del Toro. A través de 19 melodías orquestales que parecían estar compuestas desde las profundidades del agua, Desplat logró transmitirnos la emoción que hay en la historia de amor de Elisa y el hombre anfibio. Y no dudamos ni un segundo en que una de esas de la sorpresa este 28 de febrero.

Mujercitas