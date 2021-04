‘Mortal Kombat’: El reinicio del videojuego en el cine que los fans amarán

Mortal Kombat se estrena este 15 de abril en salas de cine de todo el país. En Estados Unidos también está disponible en HBO Max.

Las películas con videojuegos suelen ser un tema que se toca con pincitas, sobre todo del lado de los gamers. Todos crecimos jugando con esos personajes que veíamos en nuestras consolas, y para ser honestos, las adaptaciones cinematográficas de grandes franquicias han dado de qué hablar. Es por eso que cuando se anunció que pronto llegaría a la pantalla grande una nueva cinta de Mortal Kombat, aparecieron un montón de dudas al respecto.

Desde hace ya un buen rato, Warner Bros. Pictures anunció que esta trabajando en una producción basada en este título tan popular. Sin embargo, pasó por un montón de cambios dentro de la producción hasta que finalmente, Simon McQuoid terminó en la silla de director –siendo su debut al frente de una película– y tanto James Wan como Todd Garner y más se sumaron como consultores. A partir de ahí, este proyecto comenzó a tomar forma.

‘Mortal Kombat’ regresa a la pantalla grande

Como recordarán, debido a la popularidad de este videojuego en los 90, Mortal Kombat vio su primera adaptación cinematográfica en 1995. Dos años más tarde tuvo una secuela que para muchos pasó sin pena ni gloria, a partir de ese momento, los fanáticos de hueso colorado esperaron por mucho tiempo que todos estos luchadores volvieran a los cines para pelear entre ellos y sobre todo, ver en todo su esplendor los movimientos y fatalities.

Finalmente, este 2021 se estrena una nueva cinta de la franquicia, la cual significa un verdadero reinicio de esta historia. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues además de tener de vuelta a personajes entrañables como Scorpion, Sub-Zero, Raiden y Liu Kang –solo por mencionar algunos–, también aparecen un protagonista creado especialmente para la película y que bajita la mano, busca ser el que guíe a las nuevas generaciones a este universo lleno de combates a muerte.

La película tiene el ADN del videojuego

Sin entrar en tantos detalles, la película se centra en la historia de Cole Young, un joven peleador de artes marciales mixtas que bajita la mano, es descendiente de un guerrero ancestral. Sin embargo, las cosas para él cambian cuando un extraño peleador intenta asesinarlo, a partir de ahí conoce a varios personajes que lo van adentrando al mundo de Mortal Kombat y al final, entran un torneo para salvar a la Tierra.

Para empezar, la cinta no se tarda mucho en introducirnos a la acción. Las primeras secuencias de peleas son brutales, llenas de movimientos épicos y mucha sangre, aunque todo eso se mantiene durante las casi dos horas de duración, con combates espectaculares muy bien filmados y grandes coreografías, que nos dejan ver que Simon McQuoid y todas las personas involucradas en la producción entienden muy bien lo que representa este videojuego.

El fan service está presente

Esa pasión por Mortal Kombat la podemos observar a lo largo de la película, con referencias sutiles a escenarios del primer título de la franquicia: frases icónicas, trajes memorables, fatalities legendarios y hasta encontramos guiños a la cinta de 1995. Hay mucho fan service dentro de esta película y los niños noventeros la amarán por completo, aunque si tú no conoces absolutamente nada de este título, puede que te pierdas un poco.

Por otro lado, los efectos visuales quizá no sean sumamente vistosos, pero muchos de los movimientos de los luchadores en general están muy bien logrados. Realmente puedes ver como Sub-Zero maneja el hielo o cuando Liu Kang juega con el fuego, aunque por momentos hay secuencias en las que se sienten raras algunas texturas y escenarios. De cualquier manera, esto para nada arruina la experiencia de adentrarnos en este universo.

Una de las cosas que preocupaban a muchas personas era el nivel de violencia. El videojuego se caracteriza por eso, por mostrarnos gráficamente cómo cada uno de los luchadores se deshacen dentro de las batalles y a pesar de que sí hay escenas un tanto gráficas –que evidentemente no son aptas para todo el público–, todo está muy bien mesurado y tiene su razón de ser. Así que no esperen ver charcos de sangre solo porque sí, jiar jiar.

No todo es perfecto en esta película

Quizá los puntos a considerar de esta versión de Mortal Kombat es el desarrollo de personajes y el ritmo. Como comentábamos antes, en la cinta seguimos a Cole Young y su historia es muy buena, pero siendo muy honestos, pero a diferencia de la rivalidad milenaria entre Scorpion y Sub-Zero y a pesar de que los demás personajes están dentro de la trama, sus motivaciones se explican en unos cuantos minutos. Nos quedamos con un poco más de origen, tanto de héroes como villanos.

Y es ahí donde entra el ritmo, pues intentando saltarse un poco las subtramas de Jax Briggs, Sonya Blade, Mileena, Kano, Goro, Kung Lao entre otros, aceleran mucho las cosas. Sí, cuentan todo de una manera muy amena, pero conforme avanza la película –sobre todo en la última media hora– se siente como si quisieran resolver en unos cuantos minutos un montón de situaciones y peleas. Hubiera estado increíble que se tomaran más tiempo para cerrar arcos.

Al final, ‘Mortal Kombat’ es una buena película de acción

En conclusión, la nueva película de Mortal Kombat no pretende otra cosa más que entretener al público y darle un gran rato de diversión y momentos épicos a los seguidores de esta enorme franquicia. Si tú eres fan old school de los videojuegos y la primera cinta, te encantarán las referencias y disfrutarás cada segundo; pero si de plano no sabes qué onda con todos estos personajes, no te preocupes que también te atrapará.

Muchas cosas quedaron pendientes y por lo que nos contó en entrevista el propio Lewis Tan –mejor conocido como Cole Young– hay altas posibilidades de que en un futuro no tan lejano podamos ver una secuela de este reinicio del juego en el cine. Por ahora, quedamos satisfechos con las peleas, el tono, los toques de humor, fatalities y sobre todo, porque respetaron y llevaron a la pantalla grande la esencia de este videojuego tan querido.