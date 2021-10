Noches en corto: ‘Dedalo’ de Jerónimo Rocha, una historia de horror en el espacio

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

La ciencia ficción constantemente pone frente a nosotros ese escenario en el que debemos enfrentarnos a criaturas de otros rincones del universo. Y de ahí surgen algunas cuestiones interesante… ¿Serán hostiles? ¿Tal vez pacíficos? ¿Qué tan evolucionadas algunas razas si existieran?

Como sea, lo cierto es que la mayoría de las historias que conocemos basadas en la posibilidad del contacto alienígena, se remiten precisamente a la hostilidad (Alien, Predator, Independence Day, War of the Worlds, War of Tomorrow, etc). Y si nos dejamos llevar por la imaginación -sobre todo para los amantes del género-, una aventura puede resultar tan intensa como emocionante.

Si quieren echar a volar la imaginación, entonces bienvenidos a esta entrega de Noches en corto, donde la tensión se elevará con este genial cortometraje llamado Dedalo.

‘Dedalo’

Siena despierta aturdida, mal herida e inconsciente luego de que el carguero espacial en el que navega ha sido atacado. Al inspeccionar los alrededores, todo luce averiado y sombrío. Ella sabe que algo no solo no está bien; su vida está en peligro inminente. Mientras camina en busca de ayuda, se encuentra con los cuerpos de algunos tripulantes ya sin vida.

Y de pronto, ve una imagen aterradora: un monstruo se atraganta mientras come a uno de sus compañeros de viaje. Ella se esconde y busca la manera de salvarse, pero esta misión no será tan fácil aún cuando ella logra deshacerse de una de esas criaturas. ¿Logrará sobrevivir?

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión: pa’ pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!