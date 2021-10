Noches en corto: ‘Primo’ de Federica Gianni y su crítica al machismo

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

El cine muchas veces es el reflejo de la sociedad. Aunque algunos consideren que las películas simplemente logran desconectarnos de todo lo que pasa alrededor del mundo; y sí, en ocasiones esa es la finalidad. Sin embargo, también es necesario mencionar que hay cintas que muestran una mirada cruda de este planeta de ahí el dicho de que la realidad supera la ficción. Pero ahora, les presentaremos un corto que precisamente mezcla ambos elementos de manera única.

En 2017, la cineasta italiana, Federica Gianni presentó Primo, un cortometraje que se llevó un montón de halagos y buenas críticas por parte de medios especializados. Y la verdad es que entendemos perfectamente por qué había tanta emoción detrás de esta producción, pues se trata de una trama que habla de cosas un tanto actuales, combinadas con un toque de drama, ironía y cierto humor negro. Una combinación que sin duda, suena muy interesante y en la pantalla lo demuestran.

‘Primo’

Este corto nos cuenta la historia de un chico de ciudad, el cual pasa el fin de semana en la Toscana para conocer a los padres de su novia. Sin embargo, lo que en un principio pintaba como un viaje común y corriente para conocer a los suegros, termina siendo una enorme aventura llena de descubrimiento en el que además de enfrentarse a sus propios ideales y pensamientos, logra cazar un jabalí legendario de la región… sí, sabemos que esto suena raro pero tendrá sentido cuando lo vean.

Mordaz, irónico y despiadado, este cortometraje es más profundo de lo que parece la trama, ya que explora temas mucho más densos como el choque entre provincias y ciudades –que en ocasiones ha llevado a conflictos intensos–, aunque bajita la mano también tiene una crítica sobre el machismo y el progresismo mundial. Primo es una producción que sin duda los hará cuestionarse muchas cosas, y estamos seguros que disfrutarán mucho esta entrega de Noches en Corto.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

También puedes leer: NOCHES EN CORTO: ‘DEDALO’ DE JERÓNIMO ROCHA, UNA HISTORIA DE HORROR EN EL ESPACIO

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!