‘The Batman’, ‘Avatar 2’, ‘Spider-Man’ y las películas más esperadas de 2022

Si están en esta nota, entonces deben saber que 2022 será una locura en cuanto al calendario de estrenos. Ya tenemos la fecha de salida de algunas de las películas más esperadas del año, mientras otras se mantienen en el limbo esperando acomodarse. Y con otras tantas mantenemos la esperanza de que se estrenen en 2022, pero probablemente quedemos esperando (tal es el caso de Asteroid City de Wes Anderson).

Entre que son peras y son manzanas, les dejamos por acá el calendario acomodado por fechas de los títulos que más esperamos para 2022 con detalles de su producción, elenco y demás. Y más abajo, les dejamos las películas que, en teoría, llegarán el próximo año, pero no han confirmado sus fechas. ¿Tienen alguna favorita?

Scream

14 de enero

En una época en la que los remakes o secuelas reinan la taquilla, era más que evidente que regresaría Scream. Y no sólo lo hace el personaje central, sino aquellos rostros que aparecieron en las entregas originales como Courteney Cox, David Arquette y Neve Campbell. Esta nueva entrega tiene como protagonistas a la mexicana Melissa Barrera junto a Jack Quaid. AQUÍ el primer tráiler.

Morbius

28 de enero

La primera de Marvel del año, pero cortesía de Sony con el protagónico de Jared Leto. Morbius nos presenta a Michael, un afamado doctor e investgador que busca curarse de una extraña enfermedad que tiene en la sangre. Esta cinta está dirigida por Daniel Espinosa y cuenta en su elenco con Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris y Tyrese Gibson. ACÁ el tráiler oficial.

Uncharted

18 de febrero

Uncharted será la primera película de Tom Holland para este 2022. La película está dirigida por Ruben Fleischer, el mismo director de Zombieland o la primera entrega de Venom, para presentarnos el origen de Nathan Drake, el famoso personaje de la franquicia de videojuegos del mismo nombre. AQUÍ el primer tráiler.

Ambulance

18 de febrero

Michael Bay estará de regreso en 2022 con Ambulance, un drama y thriller de acción que tiene como protagonistas a Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y la mexicana Eiza Gonzalez. Desde luego, esta cinta tiene todos los elementos distintivos de Bay, es decir, escenas cargadas de acción (la mayoría) dentro de una ambulancia.

The Batman

4 de marzo

Sin duda, The Batman es una de las películas más esperadas para 2022 bajo la dirección de Matt Reeves. La película sufrió algunos retrasos, pero se espera su estreno para el 4 de marzo con Robert Pattinson como Bruce Wayne. El elenco también está conformado por Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis y más. The Batman es una película sobre los orígenes de este personaje y cómo creó su conocido código moral para combatir el crimen. AQUÍ el tráiler de The Batman.

Turning Red

11 de marzo

Turning Red es la primera película de pixar dirigida por una mujer, la animadora Domee Shi. Esta producción animada tiene como protagonista a Mei, una chica de 13 años que vive su adolescencia al principio del nuevo milenio obsesionada con las boy bands de la época. El equipo de producción es fascinante, pues cuenta con la participación de Ludwig Göransson para el score mientras Billie Eilish y Finneas pensaron en algunas canciones para el soundtrack. Por ACÁ el teaser.

The Lost City

25 de marzo

En marzo se estrenará The Lost City, una comedia romántica protagonizada por la reina de esas comedias románticas, Sandra Bullock. Pero esta vez lo hará de la mano de Channing Tatum y Daniel Radcliffe, y por si fuera poco, también aparece Brad Pitt. Acá, Bullock intepreta a una escritora de novelas de aventura que durante la promoción de su última novela, es secuestrada por un millonario (Radcliffe) que la quiere obligar a encontrar un tesoro perdido. AQUÍ el tráiler.

Bullet Train

8 de abril

Por acá otra película de Brad Pitt y Sandra Bullock, pero esta vez cortesía del director David Leitch. Bullet Train es un thriller de acción protagonizado por cinco asesinos que descubren en un viaje en tren que tienen asignaciones similares. El elenco lo completa Bad Bunny, Joey King, Lady Gaga, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, y más.

Sonic the Hedgehog 2

8 de abril

La película de Sonic the Hedgehog en 2020 fue un éxito rotundo que tomó a todos por sorpresa. Por lo que su segunda entrega que incluye de nueva cuenta en su elenco a Jim Carrey, es una de las más esperadas. Una vez más se debe enfrentar al Dr. Robotnik, pero esta vez lo hará con Tails y Knuckles, también elementos clave del videojuego. AQUÍ su primer tráiler.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

8 y 15 de abril

David Yates regresa para la tercera entrega de Fantastic Beasts bajo el nombre de The Secrets of Dumbledore. Volveremos a ver a Eddie Redmayne y Callum Turner como los hermanos Scamander junto a Jude Law como Albus Dumbledore, Dan Fogler como Jacob, Ezra Miller como Credence y la presentación de Mads Mikkelsen como Gellert Grindelwald (esto tras la salida de Johnny Depp a finales de 2020). AQUÍ el primer tráiler.

The Northman

22 de abril

En 2022, Robert Eggers volverá con The Northman, coescrita por el poeta islandés Sjón (conocido por su trabajó en Lamb y por ser colaborador de Björk). El director de Nueva Inglaterra vuelve a trabajar con Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson y Willem Dafoe. El protagónico cae en manos de Alexander Skarsgård junto a Björk, Ethan Hawke y Nicole Kidman. ACÁ lo que sabemos.

The Unbearable Weight of Massive Talent

22 de abril

Una película protagonizada por Nicolas Cage interpretando a Nicolas Cage. Esa esa es la premisa de The Unbearable Wight of Massive Talent de Tom Gormican donde se comparten créditos con Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris y Pedro Pascal, quien da vida a un millonario mexicano que busca estar con la estrella de cine. Al mismo tiempo es una crítica al star system de Hollywood que muchas veces va desechando a algunos de sus más grandes nombres.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

6 de mayo

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es quizá la película del MCU que más se espera, pues sabemos que Benedict Cumberbatch aparecerá en Spider-Man: No Way Home formando parte del multiverso que veremos en el futuro. La película está dirigida por Sam Raimi y marca el regreso de Elizabeth Olsen como Wanda, Chiwetel Ejiofor como Mordo, Benedict Wong como Wong y Rachel McAdams como Christine Palmer. Algunos rumores indican que Tom Hiddleston volvería como Loki. AQUÍ más detalles.

John Wick: Chapter 4

27 de mayo

The Baba Yaga returns! Keanu Reeves regresará para intepretar una vez más a John Wick, y lo hará junto a Ian McShane como Winston, Laurence Fishburne como The Bowery King y Lance Reddick como Charon. Bill Skarsgård también aparece en esta nueva entrega donde Wick podría tomar venganza contra aquellos que había jurad protegerlo bajo un código de conducta que se sigue a convenciencia entre las altas esferas.

Top Gun: Maverick

27 de mayo

Llevamos desde finales de 2019 con la promesa del estreno de Top Gun: Maverick que marca el regreso de Tom Cruise como Pete “Maverick” Mitchell, quien debe ingresar de nueva cuenta a la Academia, pero ahora como líder que les enseñará las cualidades de un gran piloto para sobrevivir. Miles Teller acompaña a Cruise como el hijo de Nick Bradshaw. AQUÍ el tráiler.

Jurassic World: Dominion

10 de junio

Colin Trevorrow toma la dirección de Jurassic World: Dominion, la tercera entrega de la franquicia protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard como Owen Grady y Claire Dearing. Sin emabrgo, una de las mejores noticias de esta producción es que Jeff Goldblum también volverá junto a Sam Neill y Laura Dern. Sin muchos detalles del plot, un teaser reveló la evolución de los dinosaurios mientras un tiranosaurio es perseguido por un helicóptero.

Lightyear

17 de junio

Quizá Chris Evans no vuelva al mundo de los superhéores como Capitán América en mucho tiempo (¿o ya nunca?). Pero lo que sí es que pronto interpretará a un héroe animado al prestar su voz en Lightyear, la entrega animada de Pixar que nos mostrará al “Buzz Lightyear original”, es decir, no es el mismo que conocimos en Toy Story. La historia ha sido descrita como “una película que a Andy le gustaría para comprar a Buzz”. Por ACÁ el tráiler.

Elvis

24 de junio

Este 2021 se celebraron los 25 años de Rome + Julieta de Baz Luhrman, y el recuerdo de la cinta provocó que las expectativas por su próxima producción subieran. Sobre todo porque se trata de una biografía de Elvis Presley titulada Elvis con el protagónico de Austin Butler (un papel que también buscó Harry Styles). La película mostrará al cantante en 1969.

Thor: Love and Thunder

8 de julio

Taika Waitit vuelve al universo de Marvel con la dirección de Thor: Love and Thunder, la cuarta entrega del personaje de Thor con Chris Hemsworth que trae de regreso a Natalie Portman como Jane Foster. No se han revelado muchos detalles de la historia, pero sabemos que está basado en el cómic The Mighty Thor donde Jane toma un rol mucho más relevante, y lo hará junto a Christian Bale, Tessa Thompson y los Guardianes de la Galaxia.

Black Adam

22 de julio

Dwayne Johnson le entra de lleno al universo de DC con Black Adam, película que protagoniza y produce para dar vida a uno de los antihéores más conocidos del universo de DC. en los cómics, el protagonista es un esclavo que recibe poderes de los dioses para liberar a su pueblo, pero cuando abusa de ellos, los mismos lo encierran. La cinta nos mostrará cómo se liberá del castigo después de 5 mil años en el purgatorio. A Johnson lo acompañará Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, Noah Centineo y Aldis Hodge. AQUÍ las primeras imágenes.

Nope

22 de julio

Jordan Peele estará de regreso este 2022 con Nope, una película que hasta ahora se mantiene en completo secreto en relación a su historia. Lo que sabemos es que se trata de otro social thriller, como Peele suele mencionar sus trabajos fílmicos, y varios rumores indican que podría ser una secuela de Get Out, pero nada es seguro. Entre los protagonistas están Daniel Kaluuya, Steven Yeun y Keke Palmer, a quienes se le suman Barbara Ferrera, Brandon Perea y Michael Wincott.

Pinocchio

Entre julio y septiembre

Robert Zemeckis estará al mando del live action de Disney de Pinocchio. Quizá el actor más destacado de esta cinta sea Tom Hanks como Geppeto, pero el compartirá elenco con Benjamin Evan Ainsworth como Pinocchio, Cynthia Erivo como el Hada Azul, Joseph Gordon-Levitt como Pepe Grillo. Otros actores son Keegan-Michael Key y Luke Evans. AQUÍ todo lo que sabemos.

Don’t Worry Darling

23 de septiembre

Olivia Wilde ha tomado a todos por sorpresa en su etapa como directora. Su debut con Booksmart fue una de las cintas más aclamadas, por lo que su regreso con Don’t Worry Darling por elenco con el cuenta que incluye a Florence Pugh y Harry Styles. La película está ambientada en la década de los 50 y nos presenta a un matrimonio que vive en una comunidad utópica experimental en donde empiezan a presenciar eventos extraños.

Mission: Impossible 7

30 de septiembre

En 2022 Tom Cruise estará bastante ocupado con el lanzamiento de Mission: Impossible 7 con la dirección de Christopher McQuarrie, quien ya se conoce bastante bien la franquicia. No sólo Cruise estará de vuelta, también veremos a Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby y más en sus personajes ya conocidos.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

7 de octubre

Una de las mejores producciones animadas de los últimos años es Spider-Man: Into the Spider-Verse. Y el próximo año tendremos la oportunidad de ver de nueva cuenta el universo de Miles Morales en la entrega de Spider-Man: Across the Spider-Verse. Por acá le echaremos un vistazo a Spider-Man 2099 y veremos un montón de aventuras de Miles Morales. ACÁ el primer avance.

Halloween Ends

14 de octubre

El regreso de Michael Myers fue toda una sorpresa en 2018 con Halloween, en donde también volvimos a ver Jamie Lee Curtis. Por lo que obvio que abrirían una nueva franquicia que estrenó Halloween Kills en 2021 y que cerrará (de nueva cuenta) en 2022 con Halloween Ends con el director David Gordon Green.

The Flash

4 de noviembre

Ezra Miller volverá como Barry Allen en su primera película en solitario donde aparecerá Michael Keaton en el personaje de Batman que interpretó en la década de los 90. The Flash es una de las más grandes apuestas de DC para el 2021 a partir de que el protagonista alterará la línea del tiempo y el espacio. Andi Muschietti, conocido por ser el director de It, es el encargado de este proyecto. AQUÍ las primeras imágenes.

Película sin título de David O. Russell

4 de noviembre

David O. Russell reunirá a Anya Taylor-Joy, Margot Robbie, Rami Malek, Christian Bale, Robert De Niro en esta cinta que aún no tiene título, pero que sabemos contará con el mexicano Emmanuel “El Chivo” Lubezki en la cinefotografía y con la islandesa Hildur Guðnadóttir en el score. Otros nombres del elenco son John David Washington, Chris Rock, Zoe Saldana, Mike Myers y Timothy Olyphant.

Black Panther: Wakanda Forever

11 de noviembre

Hasta ahora, Black Panther: Wakanda Forever de Ryan Coogler está programada para el 11 de noviembre, pero ha tenido algunos problemas en su producción relacionado con la presencia de Letitia Wright, quien ha dado vida a Suri. La actriz británica se ha resistido a vacunarse contra COVID, por lo que ha retrasado el rodaje. Tras la muerte de Chadwick Boseman en 2020, se anunció que no se haría casting para buscar a T’Challa, pero la película se enfocaría en la grandeza de Wakanda con la presencia de Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Winston Duke, Martin Freeman,Daniel Kaluuya y Danai Gurira.

Babylon

25 de noviembre

Después de Whiplash, La La Land y First Man, Damien Chazelle le entró a esa lista de directores que puede reunir al elenco que se le dé la gana. Para su más reciente cinta, Babylon, juntó a Brad Pitt, Margot Robbie, Max Minghella y Samara Weaving. La cinta estará ambientada a finales de los 20 cuando el cine pasó de la era del silencio al sonido con personajes importantes como Marion Davies, Greta Garbo, Charles Chaplin, Buster Keaton y más.

Avatar 2

16 de diciembre

Avatar 2 de James Cameron lleva años y años en el limbo. Se confirmó, luego se quedó en el olvido para vovler a la conversación en planes de estreno ya programados, pero que no cerraban una fecha para su producción. Hasta ahora, y después de varios cambios, está programada para el 16 de diciembre, pero esto podría cambiar en cualquier momento. De mientras, sabemos que Zoe Saldana como Neytiri junto a Sam Worthington como Jake Sully. Lo extraño es que volverá Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch y Sigourney Weaver en un perosnaje nuevo.

Aquaman and The Lost Kingdom

16 de diciembre

Ha sido demasiada la espera para ver a Jason Momoa como Arthur Curry en una nueva entrega de Aquaman. Pero para el cierre de 2022 se nos hará realidad con Aquaman and The Lost Kingdom con el regreso de James Wan. Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen y Dolph Lundgren vuelven para esta entrega. AQUÍ un detrás de cámaras.

Super Mario Bros Animated Film

21 de diciembre

La película de Super Maro Bros aún no tiene un título oficial, pero hasta ahora sabemos que se estrena al cierre de 2022. Bajo la dirección de Aaron Horvath y Michael Jelenic, se reunió a un elenco conformado por Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen, Keegan-Michael Key y Charlie Day. AQUÍ el elenco completo.

Sin fecha

Bardo o Falsa crónica de unas cuentas verdades

La película es dirigida por Alejandro González Iñárritu y cuenta con el protagónico de Daniel Giménez Cacho.

Blonde

Andrew Dominik dirige a Ana de Armas en esta nueva biografía de Marilyn Monroe.

Disappointment Blvd.

El esperado regreso de Ari Aster cae en manos de Joaquin Phoenix.

Havoc

Gareth Evans dirige la primera película de Tomn Hardy para Netflix en un drama de acción.

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese vuelve a la dirección junto a uno de sus más grandes colaboradores, Leonardo DiCaprio.

Knives Out 2

Rian Johnson regresará en 2022 junto a Daniel Craig como el detective Benoit Blanc.

Peter Pan & Wendy

David Lowery tomó la dirección del live action para Disney de Peter Pan & Wendy, y cuenta en su elenco con Jude Law.

Pinocchio

En 2022, hasta ahora, habrá dos producciones de Pinocchio. Guillermo del Toro entregará una versión en stop motion que contará en su elenco con Tilda Swinton, Ewan McGregor y más.

Poor Things

Emma Stone vuelve a colaborar con Yorgos Lanthimos en esta entrega que también contempla a Mark Ruffalo y Willem Defoe en su elenco.

Spaceman

Johan Renck, director ganador por Chernobyl, dirigirá a Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano y Kunal Nayyar.

Spirited

Este musical navideño de Sean Anders cuenta con la participación de Will Ferrell y Ryan Reynolds.

The Gray Man

Joe y Anthony Russo dirigen esta cinta para Netflix en la que contarán con un elenco espectacular conformado por Ryan Gosling y Chris Evans.

The Bubble

Judd Apatow reúne a Pedro Pascal, Maria Bakalova, Leslie Mann y Karen Gillian para su más reciente largometraje.

The Killer

David Fincher vuelve a la dirección, con Netflix de apoyo, con el protagónico de Michael Fassbender y Tilda Swinton en un thriller de acción.

The Wonder

Sebastián Lelio vuelve a las andadas en este drama ambientado en el siglo XIX protagonizado por Florence Pugh.

White Noise

Noah Baumbach podría regresar este 2022 con dos de sus colaboradores más cercanos, Adam Driver y Greta Gerwig. Pero también suma a Jodie Turner-Smith, Don Cheadle y Alessandro Nivola.