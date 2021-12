¡Brutal! Checa las nuevas escenas de ‘The Batman’ en el tráiler que se estrenó para Japón

Cada día que pasa es un día menos para ver a Robert Pattinson con el traje del hombre murciélago, pero mientras eso sucede, Warner Bros no deja de darnos probadita tras probadita de lo que nos espera. Ahora lo hizo con un tráiler para Japón donde vemos escenas no vistas antes de lo que será The Batman.

Apenas el 16 de octubre pasado explotamos de emoción al ver el tráiler que se estrenó para este lado del mundo de la cinta en el DC FanDome 2021, pero hoy fue liberado un nuevo adelanto en exclusiva para Japón y la cosa cambió un poco.

Y es que sí, algunas escenas del nuevo tráiler de Warner Bros Japan (publicado este 11 de diciembre), contiene algunas imágenes que por alguna razón no nos presumieron acá en Occidente. Pero primero recordemos el tráiler visto en Latinoamérica y luego pasamos con el de Oriente para que notes la diferencia ¿te late?

El tráiler que ya habíamos visto por acá

Como recordarás, Edward Nashton (mejor conocido en el universo de DC como The Riddler), fue el gran protagonista del tráiler que conocimos hace un par de meses. Desde el inicio quedó claro que él tendrá un papel crucial en The Batman.

También resalta la presencia tanto de The Penguin como de Catwoman, pero se nota que será el también conocido como Acertijo quien se llevará los reflectores como el villano que le hará la vida difícil a Bruce Wayne.

Vamos ahora sí con el tráiler de The Batman para Japón

Pues bien, en el nuevo tráiler liberado para Japón, The Riddler adquiere todavía más importancia porque no sólo lo vemos más segundos en pantalla, prácticamente todo el tráiler es sobre él.

Entre las escenas nuevas que podemos disfrutar de The Batman destaca un vistazo a lo que podría ser la guarida de Edward Nashton, donde hay una fotografía en la que figuran Tomas, Martha y un pequeño Bruce Wayne. Pero es inevitable no notar a otro niño que parece observar a la familia, quien sabe, quizá es el propio The Riddler años atrás.

Pero sin duda la escena más impresionante viene cuando Bruce Wayne se mira fijamente con el mencionado villano, además de una serie de recortes de periódico que nos llevan a pensar que quizá Nashton conoce la identidad del murciélago; bueno, hasta menciona su nombre real en una de sus amenazas ¿será?

Pese a las dudas que generó en todos la decisión de que Robert Pattinson heredara la máscara de este mítico superhéroe, no cabe duda que The Batman promete, y mucho.