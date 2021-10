It’s a warning! Checa el tráiler de ‘The Batman’ con Robert Pattinson y Zoë Kravitz

El día se que se anunció que Ben Affleck dejaba el proyecto de The Batman como director y protagonista, pensamos que todo iría de mal en peor y que pasarían otros 6 años para verlo en solitario. Pero vaya que estábamos equivocados. Poco tiempo después, se anunció que Matt Reeves tomaba la dirección, y en 2019 se confirmó que Robert Pattinson sería el nuevo Bruce Wayne / Batman. Y hoy, tenemos un nuevo tráiler… pero vamos por partes.

La producción arrancó a principios de 2020, pero se detuvo a partir de la pandemia retomando actividad a principios de este año. Finalmente, en marzo se anunció que la producción había terminado y la película estaría lista para el 4 de marzo de 2022.

Durante la DC FanDome 2021, es que se han revelado más detalles de una de las producciones más esperadas en los últimos años que si bien ha generado dudas entre los fans (incluso a partir de rumores sobre la mala relación entre Pattinson y Reeves), cada prueba que tenemos de ella nos muestra que es espectacular.

Y ahora, tenemos un nuevo tráiler que nos deja aún más emocionados y emocionadas respecto a The Batman. Acá abajo les platicamos de este avance parte por parte para que no se pierdan de ningún detalle.

DC FanDome

The Batman, se ha dicho, es una película sobre los orígenes del vigilante mucho antes de que definiera el código moral que lo hace tan popular entre otros personajes de DC. Desde el primer vistazo de la película (AQUÍ se los dejamos), vimos a un Bruce Wayne joven que parece estar molesto y buscar venganza a cualquier costo con la presencia de personajes como The Riddler, The Penguin y Catwoman.

En el segundo tráiler liberado durante la DC FanDome 2021, entendemos un poco más hacia dónde va The Batman. Edward Nashton, cuyo alter ego es The Riddler, anda buscando a Batman para enfrentarse mientras Oswald Cobblepot hace de las suyas en ciudad Gótica. También vemos más imágenes de Selina Kyle como Catwoman. Pero ahí les va parte por parte.

Tráiler de ‘The Batman’

Al inicio del tráiler de The Batman, la policía arresta a Edward en una cafetería. Luego vemos la marca de Bartman en la azotea de la comisaría junto a James Gordon, mientras se escucha que Batman dice “Fear is a tool” respecto a su insignia, la cual asegura que no es un llamada, sino una advertencia para los criminales.

En la siguiente secuencia, comienza a pelear contra algunos miembros de la pandilla de The Penguin para dar paso a una de las escenas más misteriosas donde el protagonista, usando el traje, va a visitar a la cárcel a Edward Nashton, quien le dice “I’ve been trying to reach you.”

A partir de aquí, toma protagonismo Selina Kyle en varias interacciones que posiblemente se den junto a Batman. Tampoco pudo faltar Andy Serkis como Alfred diciéndole a Bruce que si continúa de esa forma, se va a terminar todo. A lo que Bruce le contesta “I don’t care what happens to me.”

Entre estas escenas, vemos a Bruce en medio de un acertijo pintado en el suelo donde se leen varios mensajes como “No more lies”, “Colson”, “The sin of my father”, “Savage”, “Mitchell” y “Renewal is a lie”.

De acá en adelante vemos varias secuencias de acción como cuando Batman se enfrenta al Pingüino; o platica con Catwoman y ella le pregunta que quién es realmente debajo del traje y la máscara… Aquí es cuando llega una espectacular escena en la que su traje a prueba de balas resiste un ataque. Luego, Batman responde, “I’m vengeance.”

En otra escena bastante perturbadora, aparece el rostro de The Riddler en un noticiario donde se lee “Serial killer livestreams”. También, en una de las partes más interesantes del tráiler, Batman entra (creemos) a las alcantarillas de Gótica junto a un grupo de personas que no sabemos quiénes son seguido de un letrero de The Riddler que dice “See you in hell”.

Esto da entrada a la secuencia final donde Batman persigue en su Batimóvil a The Penguin, quien cree haberlo dejado atrás con una explosión… pero representa el principio de todo. Sin más por decir, acá abajo les dejamos este espectacular tráiler de The Batman:

¿Qué se dijo en el DC FanDome?

Durante el DC FanDome estuvo presente Robert Pattinson junto a Zoë Kravitz con Matt Reeves. Al inicio, salieron algunas imágenes del detrás de cámaras mientras Pattinson hablaba sobre la importancia del personaje. También mencionó su primera conversación con Reeves.

De fondo se podía escuchar una versión instrumental de “Something in the Way” de Nirvana, la cual musicalizó el primer vistazo de la DC FanDome en 2020 y también forma parte de este nuevo avance. En cuanto a Kravitz, habló sobre las conexiones de Batman con la historia.

Matt dijo que ver esas imágenes se sentían raras, pues sucedieron “hace mucho” haciendo referencia a los atrasos de la producción y el hecho de que se empezó a filmar en 2019. Pattinson dijo que era algo emocionante y al mismo tiempo un tanto aterrador… y sí, el tráiler nos muestra un tono sumamente oscuro en la historia de The Batman.

También Zoë recordó cómo pensó que no la seleccionarían para el personaje porque no se podía quitar la máscara. “A reckless rockstar” fue la manera en la que Reeves describió la interpretación de Parttinson de Batman. También reveló que el actor británico se interesó en el proyecto desde que se anunció que habría una producción con Reeves a la cabeza.

En el DF FanDome se anunciaron noticias, primeras imágenes, detrás de cámaras y adelantos de otros títlos como Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom, la serie Peacemaker, The Flash, Shazam! Fury of the Gods y más.