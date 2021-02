Por servicios de streaming no paramos y la oferta crece cada vez más. En medio de esta pandemia que no parece terminar, nos viene bien tener a la mano nuevos catálogos y más opciones para disfrutar de los mejores contenidos. Y es por eso que llama la atención la nueva estrategia que ViacomCBS tiene preparada con el lanzamiento de Paramount+.

El conglomerado de medios realizó su Investor Day con el que liberó los detalles sobre su nueva plataforma, misma que será lanzada internacionalmente el próximo 4 de marzo. Por supuesto, acá te vamos a platicar todas las películas, series, entregas y otras cosas que el proyecto tiene listos para los suscriptores.

Paramount+

Estamos en la época del boom de los servicios de streaming y ahora, una nueva plataforma se acerca para unirse a la competencia. Paramount+ llegará para ofrecer un montón de contenidos de diferentes marcas tanto antiguas como originales que seguro más de uno disfrutarán al máximo.

Pero no solo eso: también habrá contenidos noticiosos, de deportes, shows musicales y otros ámbitos más que harán de este un servicio bastante completo. Y te preguntarás seguramente “¿Qué ese servicio no existía ya en México?”. Pues estás en lo correcto, solo que aquí se conocía como Paramount Más y solo transmitía contenidos únicamente licenciados en Latinoamérica.

Una vez que ViacomCBS libere internacionalmente su nuevo proyecto (que en EE.UU reemplazará a CBS All Access), la versión que conocemos aquí se relanzará con los contenidos del catálogo internacional que a continuación te mostraremos y el cual, entre otras cosas, ofrecerá lo mejor de Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Pictures y más.

La oferta de películas que llega al nuevo streaming

Con la revelación del plan de lanzamiento que ViacomCBS presentó recientemente, se dieron a conocer algunas de las películas que eventualmente llegarán a Paramount+ en el futuro. De acuerdo con en el comunicado, varias de estas películas llegarán a la plataforma entre 30 y 45 días después de su estreno en cines.

De la misma manera, el conglomerado de medios cerró un trato con la cadena de TV de paga EPIX que permite al streaming disponer de algunas cintas de su catálogo. Y eso no es todo: la nueva plataforma también buscará ampliar su entrega de largometrajes originales.

Películas que se estrenarán en Paramount+ después de su estreno en cines:

– A Quiet Place Part II

–PAW PATROL: The Movie

– Mission: Impossible 7

– Snake Eyes

–Clifford the Big Red Dog

–Top Gun: Maverick

-Sonic the Hedgehog 2

–Transformers 7

–Dungeon and Dragons

–Scream

Películas de Paramount Pictures que llegarán al streaming:

–Dora and the Lost City of Gold

–Sonic the Hedgehog

–Bumblebee

–Rocketman

–The SpongeBob SquarePants Movie: Sponge on the Run

–James Bond (franquicia, incluida No Time To Die)

–Hunger Games (franquicia)

–The Addams Family

–House of Gucci

–Creed III

Exclusivas y originales que Paramount+ realizará para el streaming:

–Paranormal Activity (nueva versión)

–Pet Sematary (nueva versión)

–The In Between (original)

-Película sin título sobre Beavis & Butt-head

-Película sin título sobre la serie Workaholics de Comedy Central

Documentales

-76 Days

-Black Gold

-For Heaven’s Sake

-The Real Criminal Minds

-Watergate

-Sir Alex Ferguson: Never Give In

-Stories from the Beautiful Game

Nuevas series de Paramount+

Otro de los anuncios importantes que dio ViacomCBS es que habrá muchas series y shows animados listos para su arribo a Paramount+. Y es que habrá de todo, desde series dramáticas hasta shows animados para los más pequeños y toda la familia.

Quizá, en este rubro, lo más increíble es que veremos grandes franquicias regresando remakes, que es el caso de Rugrats. También habrá spin-offs como Kamp Koral de Bob Esponja o revivals interesantes como el de iCarly con el elenco original. También habrá cosillas de MTV como los Unplugged, además de comedias antañas como Fraser que tendrán nuevos capítulos. Va la lista entera.

Series dramáticas que llegarán a Paramount+:

–Criminal Minds (revival)

–Flashdance

–Halo (basada en la franquicia de videojuegos para Xbox)

–Land Man

–Love Story (de los productores de The OC y Gossip Girl)

–Mayor of Kingstown

–Star Trek: Strange New Worlds

–The Italian Job

–The Man Who Fell To Earth (basada en la novela de Walter Tevis y que protagonizó David Bowie en una película en 1976)

–The Offer (serie limitada basada en la experiencia del productor Al Ruddy durante el rodaje de The Godfather)

–The Parallax View

–Y:1883

-Spin-off aún sin título de la serie Yellowstone

Series y shows animados que llegarán al streaming:

–Avatar (remake)

–Dora the Explorer (live action)

–iCarly (nuevos capítulos con Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Krees)

-Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years (la historia de Bob Esponja en su infancia)

–Rugrats (remake con nueva animación)

–Star Trek: Prodigy (versión animada infantil de la franquicia)

–The Fairly OddParents (live action)

Reality shows originales de Paramount+:

–Big Brother Live Feeds

–Dating Naked

–Ink Master

–Love Island

–Queen of the Universe

–Road Rules

–RuPaul’s Drag Race All Stars

–The Challenge: All Stars

–The Real World – Homecoming: New York

Series de comedia que llegan al streaming:

–Frasier (con Kelsey Grammer retomando el papel del personaje principal)

–Grease: The Rise of the Pink Ladies (serie que servirá como precuela de la película de 1978)

–Guilty Party (con Kate Beckinsale como protagonista)

–Inside Amy Schumer

–Reno 911! The Hunt For QAnon

–The Game

–The Harper House

The Weekly Show with Trevor Noah

Younger – Younger

Programas musicales y de MTV para Paramount

–Behind the Music (sí, aquella serie de VH1 regresa con nuevos capítulos)

–From Cradle to Stage (Dave Grohl dirige esta serie con entrevistas entre músicos famosos y sus madres)

–Unplugged (Las míticas presentaciones de MTV también llegan a Paramount+ con nuevas entregas)

–¡Yo! MTV Raps

Series de Paramount+ Originals

Nota: Las siguientes series eran exclusivas del servicio CBS All Acces Originales, el cual pasa a llamarse Paramount+ Originals.

–No Activity

–Star Trek: Discovery

–Star Trek: Lower Decks

–Star Trek: Picard

–Stephen Colbert Presents Tooning Out the News

–The Good Fight

–Why Women Kill