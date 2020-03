El borte del Covid-19 ha llegado a 110 países alrededor del mundo, y se estima que en las próximas semanas, sino es que meses, el número de casos en la mayoría de los países aumenten como parte de la evolución del virus que ya está registrado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar el contagio y evitar que el impacto sea más severo de los que esperan las autoridades, algunos eventos masivos han sido cancelados o pospuestos.

La misma suerte han corrido los estrenos internacionales de las películas más importantes de este 2020, así como las producciones que estaban en curso y que han sido canceladas o pospuestas, del mismo modo, hasta que el riesgo de contagio sea mínimo o nulo.

El último mes, los estudios, casas productoras, distribuidoras, canales y plataformas de streaming en todo el mundo han decidido cambiar las fechas (o en algunos casos dejar el estreno en el aire), y por acá les dejamos las más importantes o las que tendrán un impacto mayor no sólo en la industria del entretenimiento, sino también en la forma en la que la gente consume contenidos:

Películas que posponen su fecha de estreno

Black Widow

La primera fecha de estreno de Black Widow, la película en solitario de Natasha Romanoff que está protagonizada por Scarlett Johansson, movió su fecha de estreno programada para el 1 de mayo de 2020. Walt Disney Studios no ha establecido una fecha de estreno, pero lo más probable es que se dé hasta la segunda mitad de 2020. Tendremos que esperar que se confirme una fecha.

A Quiet Place Part II

La segunda entrega de la historia de John Krasinski, estaba planeada a estrenarse el 20 de marzo, pero retrasará su fecha hasta nuevo aviso.

First Cow

Esta producción independiente de A24 retrasará su fecha de estreno hasta principios de 2021.

Mulan

Mulan estaba establecida para el 27 de marzo.

The New Mutants

Esta película estaba establecida para el 3 de abril.

Antlers

Esta película de terror de Searchlight, también cambió su fecha del 27 de abril.

Woman in the Window

Programada para mayo de 2020, pero será pospuesta hasta nuevo aviso.

Películas que suspenden su producción

The Batman

La filmación de The Batman con Matt Reeves y el protagónico de Robert Pattinson, se suspendió por dos semanas.

The Matrix 4

El regreso de Keanu Reeves como Neo, ha sido aplazado y cambiado de lugar su producción. Pasó de San Francisco a Berlín, y todavía no se sabe cuándo reanudará su producción.

Avatar

Las próximas producciones de Avatar de James Cameron, serán suspendidas por dos semanas en su producción de Nueva Zelanda. Se informó que el periodo podría extenderse de acuerdo a cómo luce el panorama internacional. Los efectos especiales seguirán trabajándose.

Fantastic Beasts 3

Warner decidió posponer la producción de la tercera entrega de esta serie de películas que forman parte del universo de Harry Potter. Justamente iniciaría filmación esta semana, pero tendrá que detenerse.

Red Notice

Esta producción original de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, se suspenderá por dos semanas. Comenzó su producción en febrero de 2020.

The Card Cutter

La próxima película de Paul Schrader (director y guionista de First Reformed; guionista de Taxi Driver) con Oscar Isaac y Tiffany Haddish, detuvo su producción por el brote de coronavirus, lo que hizo enfurecer al director. “Los maricas de mis productores han parado la producción cinco días antes del fin de rodaje”, dijo el nominado al Oscar. Uno del equipo de producción dio positivo a la prueba de Covid-19.

Uncharted

La producción de la adaptación del videojuego de Ruben Fleischer será suspendida, lo cual podría retrasar su estreno programado para el 5 de marzo de 2021.

Cinderella

La producción musical de Sony como live action queda suspendida hasta nuevo aviso. Esta película estará protagonizada por Camila Cabello.

Producciones para la televisión que se cancelan, suspenden o extienden su fecha

Peaky Blinders

Se suspende la producción de la sexta temporada de Peaky Blinders de la BBC. En Netflix se encuentran disponibles las primeras cinco entregas de la serie protagonizada por Cillian Murphy.

El señor de los anillos

La esperada serie de El señor de los anillos de Amazon, deberá cancelar su producción hasta nuevo aviso. La cancelación arrancó el pasado 13 de marzo y será por dos semanas dependiendo del panorama que se registre.

Euphoria

Esta producción original de HBO protagonizada por Zendaya, retrasó el inicio de su segunda temporada.

Fargo 4

La cuarta temporada de Fargo, programada para el 19 de abril, se retrasará.

Saturday Night Live

La producción de esta comedia de NBC se retrasará hasta el 28 de marzo con la presencia de John Krasinski y Dua Lipa.

The Witcher 2

Esta producción original de Netflix protagonizada por Henry Cavill, detendrá su producción.

The Handmaid’s Tale

Se encontraba en progreso la producción de la cuarta temporada de The Handmaid’s Tale de Hulu, pero se suspenderá por un tiempo.

Atlanta

Se canceló la producción de la tercera temporada de esta serie protagonizada por Donald Glover.

Loki / WandaVision / The Falcon and the Winter Soldier

Estas tres producciones de Marvel Studios para Disney+ estarán en pausa hasta nuevo aviso.

Producciones de AppleTV+

See con Jason Momoa; Servant de M. Night Shyamalan; For All Mankind con Joel Kinnaman; Lisey’s Story con Julianne Moore; Mythic Quest: Raven’s Banquet; The Morning Show