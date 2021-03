Es oficial: Pepe Le Pew no aparecerá en ‘Space Jam: A New Legacy’

Las cosas se han puesto bastante tensas con el asunto de Pepe Le Pew. Como seguramente ya sabrán, el emblemático personaje de los Looney Tunes ha sido señalado por ‘fomentar la cultura de la violación y el acoso’, esto en una publicación que el columnista de The New York Times Charles M. Blow realizó recientemente.

Desde luego, esto ha provocado que los fanáticos y el público en general se pregunte qué pasará con el icónico zorrillo en futuras producciones. Pues bien, parece que al menos en lo que respecta a la segunda parte de Space Jam, ya hay una idea clara.

Pepe Le Pew quedó fuera de ‘Space Jam 2’

Así como lo lees: Pepe Le Pew no tendrá cabida en la nueva película de Space Jam… pero esa ya era una determinación tomada desde hace tiempo. Antes de que pegues el grito en el cielo, hay que destacar que la decisión de retirar al personaje aparentemente se habría tomado desde antes de que comenzara el proceso de animación.

Desde que se generó la controversia sobre el personaje de Warner Bros hace unos días, diversos medios se dieron a la tarea de investigar que pasaría con con una potencial aparición en la secuela de la cinta que protagoniza LeBron James. Deadline fue uno de esos medios que investigó el tema y, según lo que lograron recabar, el ahora polémico zorrillo francés ya había sido retirado del largometraje.

Ya había una escena filmada, pero la retiró el nuevo director

La elección, al parecer, habría sido tomada por el propio director Michael D. Lee. Pero hay que recordar que este cineasta tomó las riendas del proyecto luego de que Terence Nance renunciara en julio de 2019. Sin embargo, este último sí tenía en mente incluir a Pepe Le Pew.

De acuerdo con las fuentes de Deadline, el zorrillo aparecía a cuadro junto a Greice Santo (Jane The Virgin) en una secuencia en blanco y negro. El personaje animado interpretaría un cantinero que coqueteaba con la actriz y, de un momento a otro, él empezaba a besar su brazo. De inmediato, ella lo azotaba contra un silla, le tiraba una bebida encima y lo abofeteaba mandándolo a volar.

La siguiente parte de la escena nos iba a mostrar a Pepe Le Pew hablando con otros Looney Tunes y el basquetbolista, revelando que la gatita Penelope (a la que constantemente asediaba en sus apariciones televisivas) había presentado una orden de restricción en su contra.

Tras darse a conocer que esa escena sería eliminada, un vocero de Greice Santo indicó que la actriz se molestó. Según se dice, ella quería que esa escena apareciera ya que deseaba mostrarle al mundo cómo un acosador por fin recibía su merecido, pues en el pasado había sido víctima de una conducta similar.

Si bien la decisión de retirar al personaje no fue producto de los recientes señalamiento del periodista de The New York Times, todo indica que ya desde hace tiempo se tenía en duda su aparición. Por supuesto, en medio de la controversia, esta información ha tomado más relevancia.