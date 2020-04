Muy pronto tendremos una reunión muy especial de una de las series más populares de los 90. Así es, la recordada nana Fine, interpretada por la actriz Fran Drescher, se reunirá con parte del elenco original de “La Niñera” en un emotivo reencuentro virtual, con el objetivo de brindarnos un rato ameno en medio de la cuarentena (y la preocupación) que todos vivimos en estos momentos por culpa del coronavirus.

La propia Fran Drescher adelantó hace unos días una sorpresa muy especial por parte del elenco de The Nanny, lo que hizo pensar a los fans que se avecinaba una nueva temporada o un capítulo especial de la serie.

Sin embargo, no se trata de eso, la propia actriz publicó un video en sus redes sociales donde adelanta que la sorpresa consiste en la lectura del capítulo piloto de la serie por parte del elenco original, conectados todos desde sus hogares por videollamada en la plataforma Zoom.

You asked. We delivered! Here’s a sneak peek at our once in a lifetime pilot table read of @TheNannyTV. Full video coming Monday 4/6! #PandemicPerformance #TheNanny pic.twitter.com/d1f9Mwgm5m

— Fran Drescher (@frandrescher) April 3, 2020