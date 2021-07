Murió a los 91 años Richard Donner, el director de ‘The Goonies’ y ‘Superman’

La industria cinematográfica está de luto. Este lunes, se dio a conocer que el legendario director Richard Donner falleció. Tenía 91 años de edad. Por el momento, la causa de su deceso no ha sido revelada por su familia ni sus representantes.

Como seguro lo recordarán varios cinéfilos, Donner fue uno de los directores más reconocidos de la escena hollywoodense en la década de los 70 y 80, esto debido a su trabajo en cintas como The Goonies, la primera cinta de Superman con Christopher Reeve, entre otras.

Anuncian el fallecimiento de Richard Donner

Hollywood comienza la semana con una lamentable noticia… El mítico cineasta Richard Donner falleció este lunes a los 91 años. La noticia fue confirmada a Variety por la misma productora del director y su esposa Laura Schuler, aunque por el momento, como mencionamos, no se ha especificado cuál fue la causa de la muerte.

Por el momento, ni la familia ni los representantes del realizador han emitido algún comunicado. Donner -cuyo nombre completo era Richard Donald Schwartzberg– nació en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 1930 y creció en el barrio del Bronx.

Él realizó sus estudios dentro de las artes escénicas en la Universidad de Nueva York, donde se especializó en Negocios y Teatro. Aunque inicialmente una carrera en los años 50 como actor con algunas puestas teatrales en Broadway y otros escenarios, con el paso de los años descubrió su vocación detrás de las cámaras gracias a un consejo que recibió del director Martin Ritt, con quien trabajó como asistente de dirección en la producción televisiva Of Human Bondage.

Su incursión como director de televisión y cine

Richard Donner comenzó su carrera como director en la televisión, donde comandó episodios para series y shows como Wanted: Dead or Alive, The Twilight Zone, The Man From U.N.C.L.E. y The Fugitive. Además, por algún tiempo trabajo para conocida casa productora Hannah-Barbera, lugar en el que hizo lo propio en entregas como The Banana Split y Danger Island.

Poco a poco dio el salto al cine con películas como X-15, Child Bride y Salt and Pepper a lo largo de la década de los 60. Tras una carrera interesante en la TV y algunas producciones cinematográficas menores, su primer éxito de mayor alcance se dio con The Omen de 1976 y Superman (protagonizada por Christopher Reeve) de 1978.

Entre 1985 y 1987 ganó notoriedad gracias a su trabajo de dirección en The Goonies y como el cineasta que llevó a la gran pantalla la franquicia de Lethal Weapon, con Mel Gibson como su protagonista. Durante el nuevo milenio, ejerció como productor en diversas cintas, siendo las más reconocidas X-Men del 2000 y X-Men Origins de 2009.