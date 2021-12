Sarah Jessica Parker habla sobre las acusaciones de agresión sexual contra Chris Noth

Las acusaciones por violencia sexual en contra de Chris Noth, el conocido Mr. Big de Sex and the City, han despertado la reacción de otras figuras que alguna vez compartieron set de grabación con él en esa serie. Ahora, Sarah Jessica Parker y compañía se pronunciaron respecto a este caso.

La actriz junto a sus compañeras Cynthia Nixon y Kristin Davis, lanzaron un comunicado donde manifestaron su apoyo a las mujeres que denunciaron los hechos que implican al actor oriundo de Wisconsin.

El comunicado de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis

Hace unos días, The Hollywood Reporter daba a conocer en un artículo que dos mujeres acusaban al actor de Sex and the City, Chris Noth, por agresiones sexuales en encuentros que sucedieron 2004 y 2015 (POR ACÁ la nota). Casi de inmediato, diversos medios informaron que, respecto a los hechos de hace 17 años, el Departamento de Policía de Los Ángeles ya investigaba el caso.

Y así, se han dejado venir varias reacciones respecto a esta situación. La más reciente tiene que ver con Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbs), las coprotagonistas de Noth en la serie de HBO que se emitió entre 1998 y 2004. Este lunes 20 de diciembre, la tercia de actrices lanzaron un comunicado con el que expresaron su apoyo a las personas que platicaron lo sucedido con el mencionado actor.

“Estamos profundamente tristes de escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Nosotras apoyamos a las mujeres que han decidido salir adelante para compartir sus dolorosas experiencias. Sabemos que debió ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por eso”, se lee en el comunicado que lanzaron en redes sociales.

Chris Noth es despedido de una serie tras acusaciones

Después darse a conocer las acusaciones de las dos mujeres antes mencionadas, Chris Noth negó lo sucedido alegando que las relaciones sostenidas habían sido consensuadas. Sin embargo, las cosas crecieron ya que en los recientes días, el actor dejó de ser representado por la agencia de talentos A3 Artists Agency.

También el diario Daily Beast confirmó hace poco que una tercera mujer estaba acusando al actor por agresión sexual en un caso que data de 2010. Previo al lanzamiento del comunicado de Sarah Jessica Parker y compañía este lunes 20 de diciembre, también se informó que Noth había sido despedido de la serie The Equalizer de la CBS, donde tuvo un papel en la primera temporada en este 2021.