¡Disney y el director de ‘Black Panther’ planean una serie ambientada en Wakanda!

El universo cinematográfico de Marvel, como bien sabemos, continúa en constante expansión. Para este 2021 ya hay algunas series y películas a la vista, pero Disney no descansa y sigue planificando más proyectos a futuro. Ahora, un contenido sobre la historia de Black Panther está en desarrollo.

Y no se trata de una película en esta ocasión. Todo indica que la poderosa casa de Mickey Mouse trabaja de lleno en una serie ambientada en Wakanda con el mismo equipo de producción que llevó a cabo la película protagonizada por Chadwick Boseman. Esta nueva entrega llegará a Disney +.

Disney prepara serie ambientada en Wakanda

El pasado mes de diciembre, durante el Disney Investor Day, conocimos todos los proyectos a futuro que el estudio tiene pactados para expandir el MCU. Ya en el pasado mes de enero, WandaVision arrancó oficialmente con el estreno de las series de Marvel a través de Disney+ y así , de a poco, conoceremos qué nos depara la nueva fase.

Próximamente llegarán Falcon And The Winter Soldier y Loki, por lo que la emoción sigue a tope… y ahora esa sensación aumentará un poco más. De acuerdo con Variety, Marvel Studios (propiedad de The Walt Disney Company) oficialmente trabajará una serie cuya trama se desarrollará en Wakanda, la tierra gobernada por T’ Challa/Black Panther.

La serie es parte de un nuevo acuerdo pactado entre el director Ryan Coogler (quien dirigió la película de 2018 sobre el superhéroe) y su compañía Proximity Media y Disney. Además, la información indica que habría más proyectos como parte de la negociación.

“[Coogler] es un narrador singular cuya visión y alcance lo han convertido en uno de los cineastas destacados de su generación… Estamos encantados de fortalecer nuestra relación y esperamos contar más historias geniales con Ryan y su equipo“, dijo Bob Iger, presidente de The Walt Disney Company, en un comunicado.

La franquicia ‘Black Panther’

Por el momento, el mismo Ryan Coogler se encuentra trabajando en la secuela de Black Panther que sigue siendo un misterioso en cuanto a su trama. Recordemos que Chadwick Boseman, quien interpretaba al heroico rey de Wakanda, falleció en agosto pasado debido a un cáncer de colon, por lo que no se sabe en qué se centrará este nuevo argumento.

“Es un honor asociarme con The Walt Disney Company… Estamos especialmente emocionados de dar nuestro primer salto con Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso y sus socios en Marvel Studios, donde trabajaremos de cerca con ellos en programas selectos de MCU para Disney +“, dijo Coogler en el comunicado sobre la nueva serie.

De esta manera, lo único que se sabe sobre la nueva entrega es que la trama se desarrollará en Wakanda y que llegará al servicio de streaming de la casa productora dirigida por Iger. No se especificó quién protagonizaría o en qué año llegará. Habrá que estar atento a esos detalles y esperar el anuncio de reparto y todo. Pero no cabe duda que estamos emocionados sobre esta producción.