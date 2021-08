¿Quién ocupará el lugar de Samantha Jones en el reboot de ‘Sex and the City’?

En enero de 2021 se anunció de manera oficial que un reboot de Sex and the City sería una realidad (AQUÍ la noticia). La primera reacción de los fans de la serie (no criticamos a quienes también les gustaron las películas) fue de felicidad al pensar que veríamos reunidas a Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha después de 10 años de ausencia.

Pero no. De manera inmediata se anunció que Kim Cattrall como Samantha Jones no formaría parte de esa nueva entrega titulada And Just Like That. ¿Por qué? La principal es que Kim ya no quiere volver a interpretar a este personaje, y la segunda –un secreto a voces– es la mala relación que la actriz tenía con sus compañeras, especialmente con Sarah Jessica Parker.

¿Cómo resolver la ausencia de Samatha Jones?

La duda es cómo diablos resolverán su asuencia. Quizá podamos no coincidir en muchas cosas respecto a la serie, pero la realidad es que el personaje de Samantha Jones era el más divertido, desafiante, estimulador y práctico de Sex and the City que incluso minimizaba el imptaco de muchas de las conductas tóxicas de Carrie Bradshaw (todo eso es meramente subjetivo).

Con la ausencia de Samantha Jones para este regreso, comenzaron a surgir teorías de conspiración respecto a a cómo resolverían su salida. Muchos le aspostaron a su muerte; sin embargo, los productores de And Just Like That aseguraron que se trata de algo más simple: las amistades, con el paso de los años, vienen y van;las amigas que tenías en tus 30, quizá no sean las mismas que tienes en tus 50. Samantha Jones ya no es amiga de Carrie, Miranda ni Charlotte. PUNTO.

A estas alturas de la nota ya se habrán dado cuenta que somos #TeamSamantha, por lo que también pertenecemos al grupo que quiere saber si habrá un nuevo personaje que ocupe la cuarta silla de la mesa. Y la respuesta es que sí.

Lisa, la cuarta protagonista de ‘And Just Like That’

Se trata de la actriz Nicole Ari Parker en el personaje de Lisa, una madre de tres hijos que compartirá pantalla con las otras tres protagonistas. Su presencia fue confirmada a través de las redes sociales de Sarah Jessica Parker con una foto en la que Nicole sale abrazada de Parker, Cynthia Nixon y Krsotin Davis.

No sabemos más detalles de Lisa ni cuál será la dinámica ni la importancia que tenga en la serie. Sin embargo, tenemos la certeza que no estará en And Just Like That para suplir a Samantha Jones (sería un grave error), sino como una nueva integrante de la pandilla que se sumará a las conversaciones y de la que podremos conocer sus propias circunstancias.

¿Qué veremos en este reboot de ‘Sex and the City’?

No tenemos ni idea. Sabemos que estarán de regreso Carrie, Miranda y Charlotte con una nueva amiga llamada Lisa. También volveremos a ver a Mr. Big (Chris Noth), Aidan (John Corbett), Natashia (Bridget Monyahan), Bitsy Von Muffling (Julie Halston), Anthony Marentino (Mario Cantone), Steve Brady (David Eigenberg), Stanford Blatch (Willie Garson) y Harry Goldenblatt (Evan Handler).

Desde luego, Nicole Ari Parker no será el únic personaje nuevo en el reboot de Sex and the City. Podremos ver nuevos rostros en las hijas de Charlotte y uno de los hijos de Miranda, entre muchos otros.