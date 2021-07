El regreso a la duela con mucha diversión: Una entrevista con el elenco de ‘Space Jam: A New Legacy’

Space Jam: A New Legacy ya está en cartelera en diversos cines del país y muy pronto llegará al catálogo de HBO Max.

El momento por fin llegó y es hora de ver a los Looney Tunes de nuevo en la duela. Pero esta vez, no los acompañará en el juego Michael Jordan ni tampoco deberán hacerle frente a un grupo de extraños alienígenas… El turno para comandar al Tune Squad es del mismísimo LeBron James y ahora, deberá enfrentar a una inteligencia artificial y a un grupo de poderosos jugadores virtuales para salvar al mundo y su familia.

Oh, sí…Luego de una espera que parecía eterna, Space Jam: A New Legacy por fin llegó para entregarnos una nueva aventura que nos volará la cabeza con un montón de cameos, bromas, jugadas intensas y cualquier cantidad de momentos tan divertidos como épicos. Por acá en Sopitas.com, nos sentamos a charlar con Zendaya, Don Cheadle y otros miembros del reparto sobre está experiencia animada que estuvimos esperando por más de 20 años.

Uno de los personajes que sin duda marcó la primera parte de Space Jam en 1996, fue Lola Bunny. Este personaje hizo su aparición oficial dentro del universo de los Looney Tunes en aquella entrega como una jugadora excepcional y el interés romántico de Bugs Bunny. De ahí en adelante, se ha convertido en una ícono de la animación de Warner Bros.

Ahora, Zendaya es la encargada de prestar su voz para esta secuela. La actriz destacada una evolución evolución importante en este personaje y ella, como muchos de nosotros lo sabe: aunque no es precisamente un papel protagonista, la franquicia no se entendería de la misma manera sin su presencia. Y sí, por supuesto que la estrella de Euphoria también está sumamente emocionada de haberle entrado a este proyecto.

“Me sentí muy honrada de que quisieran utilizar mi voz para representar al personaje de Lola en esta cinta. Me divertí mucho interpretándola porque Malcolm es un director increíble- Él simplemente me guió a lo largo de todo el proceso y me la pasé genial. Él me llamó para decirme si quería interpretar a Lola en esta nueva reinvención del personaje, sobre cómo ha madurado para alcanzar esta nueva versión de ‘Space Jam’ y yo me quedé sorprendida. Era un pacto increíble, ya que es un papel pequeño, pero sigue siendo algo muy importante porque es un personaje con el que todos crecimos y me sentía muy conectada con ella…”.