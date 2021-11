Ah, caray: ¿Un set de LEGO confirmó a los héroes y villanos de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Sin duda, en estos momentos solo hay una película que todo el mundo quiere ver, Spider-Man: No Way Home. Las expectativas por la tercera película de Tom Holland como Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel están en el espacio, pues a cada rato surge información de lo que supuestamente pasará en la cinta. Sin embargo, todo indica que estamos a nada de que llegue el tráiler oficial y en los próximos días seguirán apareciendo detalles que probablemente nos dejen con el ojo cuadrado.

Fue el pasado 23 de agosto cuando luego de que se filtrara, Sony Pictures y Marvel estrenaron el primer teaser de esta producción. Como era de esperarse, el avance rompió el internet y le voló la cabeza millones de personas en el mundo. Pero casi a diario, en foros como Reddit tenemos filtraciones que sin duda aumentan la apuesta por esta historia. Aunque recientemente, LEGO emocionó y un montón a los fans anunciando un set que supuestamente soltaba datos de la siguiente película.

Un set de LEGO le voló la cabeza a quienes esperan ‘Spider-Man: No Way Home’

Justo antes de que apareciera el póster oficial de Spider-Man: No Way Home (que por cierto, hizo que surgieran aún más teorías sobre la trama donde ahora hasta sale el nombre de Mephisto), la compañía danesa de juguetes reveló que lanzaría al mercado un set sobre el superhéroe más querido de Marvel. Hasta ahí todo normal, las cosas estaban bastante relajadas; sin embargo, todo cambió cuando el mundo revisó el contenido del paquete y sobre todo, las figuras y personajes que incluirán.

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, en el set de Daily Bugle–además del trepamuros y Peter Parker–, hay juguetes de Daredevil, Duende Verde, Doctor Octopus, Sandman, Mysterio y J. Jonah Jameson, que presuntamente son algunos de los personajes que estarán presentes con Tom Holland en la nueva cinta. Pero también tenemos a otros villanos y héroes del Spiderverse que no han figurado en las filtraciones, como Miles Morales, Spider-Gwen, Venom, Carnage y muchos más.

¿Es neta que revelaron información de la cinta con estos juguetes?

Como era de esperarse, muchísimos fans del MCU comenzaron a especular que esta podría ser una pista por parte de LEGO sobre los personajazos que veremos en Spider-Man: No Way Home, sobre todo porque de repente a la compañía le da por anunciar juguetes que incluyen uno que otro spoiler cof cof, The Batman . Sin embargo, en esta ocasión lamentamos romperles el corazón y las ilusiones, pues todo indica que no tiene nada qué ver con la siguiente película de Spidey.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues resulta que ya habían mostrado un set de la cinta que incluía a Spider-Man con el traje negro, a MJ (interpretada por Zendaya), Doctor Strange y Wong dentro del Sanctum Sanctorum. Por si esto no fuera suficiente, las imágenes de los juguetes incluían el logo oficial de la producción de Marvel; así que no, con este nuevo kit no están filtrando detalles de la trama protagonizada por Tom Holland, que nos tiene expectantes por si aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Como comentábamos antes, después de revelar el póster de Spider-Man: No Way Home, es cuestión de tiempo para que nos vuelvan a dejar con el ojo cuadrado con el estreno del tráiler oficial de la película, que se estrenará el próximo 17 de diciembre. De cualquier manera, si luego de ver este set se les antojó comprarlo para su colección, les contamos que ya no está disponible, pues se anunció en mayo de 2021 y voló como pan caliente el 1 de junio de este mismo año.