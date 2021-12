¿Sorpresa? ‘Spider-Man: No Way Home’ rompe la taquilla internacional con 600 millones de dólares

Para nadie es un secreto que Spider-Man: No Way Home es una de las películas más esperadas del año. Desde que se supo que venía en camino esta nueva aventura de Tom Holland junto a Benedict Cumberbatch como Dr. Strange y algunos villanos de las antiguas entregas del arácnido, las expectativas se fueron hasta Marte. La emoción por esta historia y los rumores alrededor de la producción solo hicieron que los fans del superhéroe se emocionaran por completo.

Y es que fue simplemente increíble lo que sucedió previo al estreno de esta cinta, pues hasta hubo trancazos en algunos lugares cof cof, Cuernavaca por los boletos para las primeras funciones. A partir de eso y sobre todo con la conversación que hubo y sigue en redes sociales, se preveía que Sony Pictures y Marvel Studios rompieran récords en taquilla no solo en Estados Unidos, también en todo el mundo. Y aunque no lo crean, van por buen camino.

‘Spider-Man: No Way Home’ está rompiendo récords de taquilla

Resulta que a casi seis días del lanzamiento de Spider-Man: No Way Home, Sony acaba de confirmar con bombo y platillo que la película es el segundo estreno más taquillero de la historia. Para que se den una idea de cómo está la cosa y de acuerdo con Deadline, solamente en el gabacho han recaudado la nada despreciable cantidad de 260 millones de dólares, con lo cual superan a Avengers: Infinity War que en taquilla obtuvo casi 258 millones de dolarucos.

Ahora bien, si hablamos de la recaudación a nivel mundial, hasta el momento de redactar esta nota se han embolsado 340. 8 millones de dólares, lo que en conjunto supone un debut global de 600. 9 millones de dólares para la nueva cinta de Spidey de Tom Holland. Aquí es importante destacar que el coronavirus sigue entre nosotros y desde la versión de Dune de Denis Villeneuve no se veía a tantas personas regresando a las salas de cine.

Ya para terminar y por si esto no fuera suficiente, Deadline señala que la cadena de cines, AMC, confirmó que más de 12 millones de personas vieron Spider-Man: No Way Home en las salas que tienen en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, siendo el mayor estreno en diciembre de todos los tiempos para esta empresa. Sin duda, esta película pinta para seguir rompiendo récords y recaudar un montón de dinero en taquilla pero, ¿llegará a los talones de Avengers: Endgame? ¿Estrenarán una versión extendida? Ya lo veremos.