Saquen sus pañuelos, pues su cartera va a llorar un poquito más, pues oooootra plataforma de streaming llega al mercado para entrarle a la contienda por la atención de los usuarios. Se trata de Star+ (Star Plus), la cual podríamos describir como la plataforma que tendrá todos esos títulos clasificación R que no caben en el catálogo de Disney, el cual es de un corte más familiar.

Star+ tendrá películas, series, documentales, realities que forman parte del contenido de Star Channel (antes Fox), además de producciones de los agregados de Disney como Searchlight Pictures, 20th y 21th Century Fox y de ESPN, este último enfocado en los contenidos de deportes ya sean originales o de transmisión.

¿Cuándo llega Star+ (Star Plus) a México?

Star+ llegará a México y el resto de Latinoamérica el próximo 31 de agosto. Este servicio es independiente de Disney+, por lo que se deberá pagar una suscripción aparte, pues no es el mismo contenido… Como les mencionamos, en Star+ estarán todas esas producciones que son más de “adulto”, o de clasificación R a partir de la violencia o el lenguaje que no califica para el público infantil de Disney con Pixar, Marvel Studios, National Geographic y Lucasfilm.

¿Cuánto costará Star+? Todavía no se revelan los costos de este servicio, pero sin importar la anualidad o mensualidad, es un hecho que cada vez se hace más difícil acceder a todas las propuestas de streaming. Hasta el momento, disponibles en nuestro país y Latinoamérica, hay más de 10 servicios como Netflix, HBO Go, Prime Video, Paramount+, Starzplay, ClaroVideo, AppleTV+, MUBI, FilminLatino, sin olvidar de la llegada de HBO Max en junio.

¿Qué podremos ver?

Acá les dejamos la lista completa de los contenidos que estarán disponibles en Star+ además de TODAS las temporadas de Los Simpson. Cuando Disney+ llegó a México a finales de 202o, una de las controversias giró en torno a que sólo estaban disponibles un par de temporadas de The Simpsons… y la razón siempre fue el lanzamiento de Star+ donde estaría todas disponibles debido a su contenido y temas.

PELÍCULAS

Nomadland

Judy

The Empty Man

Deadpool

Deadpool 2

Logan

Bohemian Rhapsody

El Diablo Viste a la Moda

Jojo Rabbit

COLECCIONES

Alien

Duro de Matar

El Planeta de los Simios

Búsqueda Implacable

SERIES (todas las temporadas)

This is Us

The Walking Dead

American Horror Story

Mayans M.C.

Pose

Outlander

Genius (NG)

Snowfall

9-1-1

S.W.A.T.

The Resident

Grey´s Anatomy

24

Homeland

Modern Family

Lost

How I met your Mother

The X Files

Prison Break

SERIES ORIGINALES

Big Sky

Love Victor

Dollface

A Teacher

Rebel

Helstrom

Y: The Last Man

Black Narcissus

Hip Hop Uncovered

SERIES ANIMADAS

Los Simpson

Family Guy

American Dad!

Futurama

Bob´s Burgers

Duncanville

Solar Opposites (serie animada original)

PRODUCCIONES ORIGINALES EN LATINOAMÉRICA

Santa Evita

No fue mi culpa

Impuros (tercera temporada)

El Galán

Los Protectores

Terapia alternativa

El Encargado

Bios. Vidas que marcaron la tuya

Insania

ESPN

MLB

Competencias de fútbol, tenis, golf, ciclismo, y boxeo

SportsCenter

ESPN KNOCKOUT

Series y documentales de la marca ESPN