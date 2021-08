‘Succession’: TODO lo que debes recordar para llegar listo a la tercera temporada

Las primeras dos temporadas de Succession se encuentran disponibles en HBO Max.

Dos años… dos largos años han pasado desde que se estrenó la segunda temporada de Succession y vaya que hemos aguantado para saber qué sigue en el drama de la familia Roy. La pandemia complicó las cosas para la industria del entretenimiento, por lo que el el staff de producción de esta serie no se salvó del mal momento… pero eso está por cambiar definitivamente.

Luego de un buen rato de espera, HBO anunció el pasado mes de julio que el show está listo para regresar a nuestras pantallas en el otoño de este mismo 2021 con su nueva temporada. Y aunque no hay una fecha en específico, lo cierto es que cada vez nos acercamos más a una tanda de capítulos más.

¿Qué se viene para Logan Roy, sus hijos, otros asociados, sus varios enemigos, además de la poderosa y controvertida Waystar Royco? Lo sabemos: la emoción y la incertidumbre nos tiene con ‘el alma en un hilo’… pero bueno, mientras llega la nueva entrega en unos meses, no está de más repasar lo que hasta ahora hemos visto para llegar frescos a la tercera parte.

‘Succession’ agrega grandes nombres al elenco

Antes de pasar de lleno a la recapitulación de la serie -y en caso de que se te haya pasado- debemos mencionar que HBO ya ha anunciado a algunos actores que se incorporarán al reparto en esta tercera temporada. En ese sentido, los nombres más importantes recaen en las figuras de Alexander Skarsgård y Adrien Brody.

Por un lado, Skarsgård interpretará a Lukas Mattson, quien es descrito como el exitoso fundador y CEO de una importante compañía tecnológica que promete sacudir las relaciones entre los complicados miembros de la adinerada y poderosa familia Roy.

En cuanto a Brody, interpretará a Josh Aaronson, un inversionista multimillonario que ‘meterá su cuchara’ en medio de la disputa que Logan Roy mantendrá por su empresa, Waystar Royco, contra su traicionero hijo Kendall (y eso sin mencionar a todos aquellos que desean apoderarse de un tajo de la compañía). Y sí, sabemos que lo estas pensando: se viene una trama sabrosa, un drama de locos…. Ahora sí, pasemos a la recapitulación de la serie (y de paso, checa el teaser tráiler más reciente).

Logan Roy, un viejo despiadado, irreverente, duro y sin escrúpulos

La decisión sobre quién se hará cargo de Waystar Royco en el futuro, no es nada fácil. Luego de que decidió no jubilarse y ceder la ‘silla grande’ de la empresa a su hijo Kendall, el patriarca Logan Roy volvió -con todo y complicaciones de salud- para hacerse cargo del imperio más poderoso de medios y entretenimiento del mundo.

Y es que básicamente, el magnate debió soportar todo tipo de enemigos y situaciones a lo largo de la primera temporada: sufrió un derrame cerebro vascular, recibió ataques del senador demócrata Gil Eavis (con quien además trabajaba su hija Shiv) quien cuestionaba su accionar como empresario; tuvo que mantener a raya a socios y otros ejecutivos de la compañía pues había una escritora que estaba intentando encontrar información para una biografía no autorizada; ha tenido que buscar inversores y apoyo financiero pues las acciones de Waystar se devalúan… En fin, un verdadero quilombo.

Pero quizá nada se ha complicado tanto como el hecho de que su hijo Kendall (Jeremy Strong), a quien al principio veía como el primero en su línea de sucesión, lo ha querido echar por las buenas y las malas como Presidente de la empresa, esto al considerar que sus ideas son ya obsoletas para competir en el siempre evolutivo mercado de medios…

Aún en medio de todo ese torbellino, Logan recuperó cierta estabilidad para la segunda temporada y valiéndose de los errores de su hijo (todos derivados de su recaída en las drogas), logra amaestrarlo y hacer que momentáneamente desista de sus intenciones para volverse Presidente de Waystar.

Es en la segunda tanda de episodios donde vemos a Logan como un sujeto todavía más despiadado pues no solo ha hecho que Kendall parezca una marioneta; también logró que su hija Shiv renunciara a la propuesta que Eavis le hizo para hacerse Jefa de Gabinete de su campaña presidencial al ofrecerle el puesto como su sucesora, mismo que va dudando en dejarle a medida que pasan los capítulos.

Y la cosa no para ahí pues en su intento por hacer crecer Waystar, intenta comprar cadenas de televisión regionales valiéndose de sus contactos con el mismísimo Presidente de Estados Unidos, o busca la compra de la también poderosa pero moralmente correcta cadena de periódicos Pierce, negocio que al final no prosperó.

Sin embargo, el momento más complicado en la segunda temporada se dio precisamente al final, cuando salió a la luz pública el escándalo de su división de cruceros y los encubrimientos por los casos de abuso sexual y hasta homicidio que ahí tuvieron lugar, con el fallecido Lester “Mo” McClintok como principal responsable. La única forma de limpiar el nombre de Waystar frente al Congreso de EE.UU era inculpar a uno de los ejecutivos grandes de su compañía: su propio hijo Kendall, quien accede en un principio a ser señalado como el responsable, pero finalmente termina por darle la vuelta al asunto inculpando a su propio padre.

Kendall Roy, el caprichoso protagonista

Podríamos definir a Kendall Roy como un buen sujeto al principio de la serie, inteligente y entusiasmado por tomar la riendas de la empresa de su padre, pero justo como se lo dice Logan al final de la segunda temporada, “hay que saber matar en este negocio” y a él le falta tener esa malicia… o bueno, le faltaba.

Luego de ver cómo su padre no confió en él para hacerse con las rienda de Waystar, Kendall hizo de todo para hacerse con el poder. Así, se alió con otros ejecutivos como Gerri Kellman, Frank Vernon (ambos gente de confianza de su padre) y su hermano Roman para lograr una mayoría de votos en la mesa directiva e intentar sacar del puesto a Logan, quien debido a sus problemas de salud era considerado poco apto para tomar decisiones corporativas racionales. Al final de este arco argumental, todos los involucrados que supuestamente apoyaban a Kendall, terminaron por echarse para atrás, incentivados además por el poder del propio Logan.

Kendall, víctima de su propio fracaso, recae en las drogas pero no desiste de su objetivo para tomar la riendas de Waystar y así, se alía con Sandy Furness -competencia de su padre en los medios- para ofrecerle sus acciones con el fin de quitar a su padre del la silla grande. Hasta este punto, su plan parece ir viento en popa y todo indicaba que saldría a la perfección… pero la tragedia se avecinaba.

Repentinamente y debido a su insistencia por comprar drogas en la boda de su hermana Shiv, Kendall convence a un camarero de que lo lleve con su dealer y en la carretera, estando los dos bastante dopados, tiene un accidente donde el joven camarero muere. Nadie salvo Logan sabe que su hijo es el culpable del incidente, así que a partir de ese momento, el viejo Roy le dice que él se encargará de encubrir lo que su hijo provocó a cambio de que este desista de sus intenciones por apoderarse de Waystar.

Entre lágrimas, Kendall acepta y básicamente, Logan lo tiene amaestrado. A lo largo de la segunda temporada, vemos a un Kendall pasmado, inquieto, dócil que se encuentra a merced de todo lo que su padre quiere y desea. Sin embargo, cuando al final se decide que sea él mismo quien pague los platos rotos por el escándalo de los cruceros, Kendall en conferencia de prensa inesperada inculpa a su padre, viendo por fin la oportunidad de llegar al puesto más alto de la empresa familiar. La batalla entre él y Logan seguro acaparará los reflectores en la tercera temporada de Succession.

Shiv Roy, la más sensata en ‘Succession’

La única hija de la familia Roy… En Succession, ella es la más astuta y aparentemente distante de todo lo que acontece en Waystar, pero poco a poco se comienza a involucrar en los asuntos empresariales de la familia. Como recordarán, ella se dedica a la asesoría política y a lo largo de la primera temporada, trabaja con el candidato demócrata de izquierda Gil Eavis, quien constantemente ataca a la compañía de Logan ya que difiere con su ideología corporativa, política y de más.

Aunque su trabajo y su vida en familia chocan en ese sentido, ella se muestra serena en todo momento. En el aspecto personal, su relación con su prometido Tom Wambsgans parece estable, aunque Siobhan (su nombre completo) es más distante emocionalmente. Con todo y eso, al final de la primera temporada la pareja contrae matrimonio y llegan a un extraño acuerdo en el que a pesar de estar casados, tienen libertad para tener relaciones sexuales con otras personas, algo que inevitablemente tensa su relación.

Para la segunda temporada, Shiv termina por convencerse de trabajar en Waystar luego de que su padre, Logan, le prometa que ella será la sucesora al considerarla la más capaz. Sin embargo, aunque acepta, parece que su papá no termina por confiar mucho y la mantiene alejada de algunos asuntos. Ella entra en conflicto con esta parte y de un momento a otro, aunque sigue apoyando los intereses de la familia, comienza a abandonar la promesa que se le hizo como sucesora, sobre todo cuando aparece Rhea Jarrell, una ejecutiva de alto perfil que se ganó la confianza de Logan tras el infructuoso negocio de adquisición de Pierce.

En la parte final de la segunda temporada, cuando comienzan las audiencias por el escándalo de los cruceros, es Shiv quien aprovecha sus contactos políticos y logra persuadir a una de las víctimas para que no testifique, lo que le da a la familia más tiempo para planear una estrategia de respuesta ante la presión del gobierno y los medios.

También al final, cuando los Roy buscan a quien inculpar por el tema de los cruceros, Shiv convence a su padre de que su ahora esposo Tom -antiguo director de la división de parques y cruceros de Waystar- no es el indicado para ‘cortarle la cabeza’, ya no que no es alguien a quien se le considere de mucho peso dentro de la compañía. Ello derivó en la elección de Kendall como chivo expiatorio y la posterior traición a Logan.

Roman Roy y la irreverencia

En Succesion, el personaje de Roman es, en estricto sentido, el más irreverente, narcisista, despreocupado e inmaduro… A grandes rasgos, sus decisiones no tienen mayor injerencia en las determinaciones de la familia y de Waystar en general. Pero si nos toca hacer un balance de su papel en la serie, él es uno de lo más queridos por su capacidad siniestramente cómica.

Como prueba de su casi completa seriedad por los asunto de la compañía, tenemos esa ocasión al final de la primera temporada cuando su padre, Logan, le encarga coordinar el lanzamiento de un satélite que despegará desde Japón. A pesar de que se le dijo que por cuestiones técnicas el lanzamiento era arriesgado, él dio la orden de continuar, lo que provocó que el transbordador explotara en la plataforma de lanzamiento. Para su fortuna, no hubo víctimas mortales...

Para la segunda temporada, se nos mostró un Roman más ambicioso y con ganas de inspirar algo de respeto de parte de su padre. Debido a ello, toma brevemente el curso de gerencia de la empresa, algo que considera humillante pero que le basta para jactarse de estar más preparado -aunque no lo parezca obviamente- para un puesto ejecutivo que su hermana Shiv. De a poco, se le encomiendan tareas más importantes, en las que generalmente debe involucrar su innata capacidad de convencimiento.

Así, logra hacerse amigo de un importante inversionista con quien en una noche de tragos, incluso compra un equipo de fútbol en Escocia (otra prueba de su desfachatez a la hora de hacer negociaciones importantes). Al final de la temporada 2, tuvo un pequeño incidente en Turquía luego de que un grupo paramilitar irrumpiera en su hotel y comenzara a interrogar empresarios de alto rango. Ahí, se dio cuenta que lo mejor era no hacer tratos con aquellos inversionistas.

Habrá que seguir atentos a su extraño romance con Gerri, la consejera general de Waystar y una de las personas de mayor confianza de Logan. Aunque no mantienen un amorío como tal debido a la sexualidad ambigua de Roman, él y Gerri -varios años mayor que el más chico de los Roy- mantienen una confianza mutua y se percibe el coqueteo entre ellos, sobre todo cuando tienen un ‘pláticas sucias’ por teléfono o a través de la puerta del baño.

La rara y divertida relación entre Tom y Greg

Uno de los personajes más curiosos de Succesion es Greg Hirsch (Nicholas Braun), el primo lejano de los Roy que al principio trabaja en uno de los parques de diversiones de la familia, pero debido a su incompetencia se queda sin el empleo. Su madre le exige dirigirse a Nueva York para ir con Logan y pedirle un trabajo, lo cual termina consiguiendo a pesar de la indiferencia que su tío y sus primos.

Pronto, entabla una ‘amistad’ con Tom Wambsgans (esposo de Shiv interpretado por Matthew Macfayden), quien se convertirá en su jefe/mentor/mejor amigo y lo introducirá en la vida de la alta sociedad. Ambos, como dice en un episodio Roman, son parte de la ola de ‘nuevos ricos’ que de alguna manera pierden el piso cuando se hacen de dinero.

Tom, por su parte, toma el puesto como director de la división de parques de diversiones y cruceros de Waystar, pero al poco tiempo recibe los documentos que prueban los casos de abuso que sucedieron en los barcos de la empresa. Nervioso, le pide a Greg que vaya a la oficina y se deshaga de la evidencia, cosa que este último hace no sin antes hacer copias de algunos de los papeles. El tiempo pasa y ambos dejan la división de cruceros para entrar a la de noticieros, donde Tom ejerce como director de ATN con Greg como su asistente ejecutivo.

Su relación, que tiene momentos que van de la diversión a la tensión, se pone constantemente a prueba debido a sus ambición por generar riqueza y estatus, lo que se contrapone contra su vasto sentido de moralidad. Al final, ellos son interrogados en las audiencias del gobierno contra Waystar y son los más golpeados durante las sesiones, por lo cual su nombre aparece sobre la mesa de los Roy para ‘cortarles la cabeza’ y así sanear la imagen de la compañía ante el gobierno y los medios. Sin embargo, al tratarse de ejecutivos de bajo rango, se decide que despedirlos no convencerá a nadie de las ‘buena voluntad’ de Waystar.