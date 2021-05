¡’The French Dispatch’ de Wes Anderson ya tiene fecha de estreno!

Poco a poco, la industria cinematográfica se va recuperando del golpe que recibió cuando nos tuvimos que encerrar en casa por el coronavirus. Durante este tiempo, muchas productoras de Hollywood y en general, pospusieron el estreno de un montón de películas que esperábamos para el año pasado. Una de ellas sin duda es The French Dispatch, la nueva película de Wes Anderson y que llevamos esperando por un buen rato.

Como recordarán, fue a inicios de febrero de 2020 cuando vimos las primeras imágenes y hasta el tráiler de esta cinta que conociendo al director, contará con un elenco envidiable. Para que se den una idea, en esta producción aparecerán actores que ya han trabajado con Anderson como Owen Wilson, Bill Murray, Owen Wilson y Tilda Swinton junto a otros grandes nombres como Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Elisabeth Moss y muchos más.

¡Ya sabemos cuándo se estrenará ‘The French Dispatch”

Originalmente se tenía planeado que The French Dispatch se estrenara el 12 de mayo de 2020 durante el Festival de Cine de Cannes. Sin embargo, cuando el COVID-19 atacó a todo el mundo, su lanzamiento en cines se pospuso para finales de ese mismo año pero al ver que la situación no cambiaba con la pandemia, a Disney y Searchlight Pictures no les quedó de otra más que enlatarla hasta encontrar el momento idóneo para proyectarla.

Pero ahora y de acuerdo con Indie Wire, ahora sí ya tiene fecha de estreno la nueva cinta de Wes Anderson. Según esta misma fuente, ahora sí llegará como parte de los lanzamientos fuertes de la edición 2021 del Festival de Cannes y en el Festival de Cine de Nueva York, que se llevan a cabo en mayo y en septiembre respectivamente. Y por si esto no fuera suficiente, también confirmaron cuándo es que todo el mundo podrá verla.

Será el próximo 22 de octubre de 2021 cuando los simples mortales tendremos chance de checar The French Dispatch en la pantalla grande, aunque también se dice que podría estar disponible días después en la plataforma de Star+. Pero mientras esperamos a que suelten más detalles al respecto, así como su estreno en México y para refrescar la memoria, acá les dejamos el tráiler oficial de la siguiente película en la brillante carrera de Wes Anderson: