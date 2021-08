5 razones por las que no te puedes perder ‘The White Lotus’ en HBO Max

Los seis episodios de The White Lotus ya están disponibles dentro del catálogo de HBO Max

Las series y películas fueron algo nos salvó del aburrimiento desde que el coronavirus se convirtió en pandemia. Más allá de ver lo mismo de siempre, no nos van a dejar mentir que [email protected] aprovechamos todo este tiempo para encontrar joyitas ocultas en las plataformas digitales que tenemos hoy en día. Y hablando de uno de los servicios que recién llegaron a México y Latinoamérica, HBO Max, en los últimos días llamaron la atención con The White Lotus.

Quizá hayan oído hablar de esta serie, porque estuvo dentro de las tendencias en las redes sociales durante los últimos días. Sin embargo, su popularidad a diferencia de muchas otras series está completamente justificada, porque es uno de los proyectos en formato para la televisión más interesantes que hemos visto en mucho tiempo y al parecer, nosotros no somos los únicos que nos clavamos viendo esta trama.

‘The White Lotus’ es una de las mejores series que hay en la actualidad

Para que se den una idea de lo que estamos hablando y de acuerdo con The Wrap, el pasado domingo 15 de agosto, 1,9 millones de espectadores al menos en Estados Unidos sintonizaron el final de la primera temporada de The White Lotus en HBO y su servicio de streaming. Un récord bastante importante y a considerar por la enorme oferta que hay en otras plataformas y en el mismo contenido que hay en HBO Max.

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿por qué tanta emoción por ver una serie nueva y no echarnos otro maratón de Friends, Gossip Girl o Succesion? Bueno, pues no se preocupen, tranquilos, que acá les explicaremos qué onda con esta producción y bajita la mano, también les daremos cinco buenas razones por las que no se pueden perder esta serie que de una vez les aseguramos, se convertirá en su nueva adicción.

El creador de la serie es un viejo conocido que ha hecho grandes cosas

The White Lotus es una serie antológica creada por Mike White. Es probable que este nombre no te suene como otros dentro de la industria del entretenimiento, pero bajita la mano, estamos hablando de un tipo que ha hecho de todo. Es guionista, actor, director y productor de cine y televisión, que hemos visto en películas como School of Rock –él era el verdadero Ned Schneebly y amigo del personaje de Jack Black– o Zombieland.

Sin embargo, es más reconocido por su papel detrás de las cámaras. Ha trabajado como escritor en Nacho Libre, Freaks and Geeks, Dawson’s Creek y entre 2011 y 2013, creó y protagonizó otra producción de HBO, Enlightened. A pesar de que los créditos de White normalmente aparecen en proyectos de comedia, en esta ocasión se aventó a dirigir y armar una historia que si bien tienen cierto humor, no es nada a lo que nos tiene acostumbrados.

La historia está llena de misterio

Ahora sí vamos con la carnita, porque The White Lotus tiene mucha tela de dónde cortar en cuanto a su trama, quizá uno de sus puntos más fuertes. La historia en teoría podría parecer muy simple, pues se centra en las vacaciones de varios huéspedes de un hotel en Hawai durante una semana mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso; suena bien, ¿no? Pero no se dejen engañar, que esta serie va más allá de ver a todos estos personajes pasándola bien.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues con cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en estos viajeros que en papel parecen perfectos, los alegres empleados del hotel y el lugar donde están vacacionando en sí. De un momento a otro, las cosas se complican demasiado y sin hacerles ningún spoiler, lo que en un principio lucía como una producción sobre las vacaciones de estas personas se convierte en una trama misteriosa que te mantendrá al filo del sillón.

Un reparto con grandes actores

Otro aspecto que hay que señalar de The White Lotus es el elenco de actores que tanto Mike White como los involucrados en la producción lograron reunir. Para que se den una idea, tenemos de todo un poco, desde Sydney Sweeney de Euphoria y Molly Shannon de Saturday Night Live, hasta Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Connie Britton o Murray Bartlett (quien por cierto, se merece una mención honorífica), además de muchos otros.

La serie nos muestra a un montón de actores sumamente espectaculares que se clavaron e hicieron todo lo que estuvo en sus manos para interpretar sus personajes de manera magistral. A esto habría que sumarle la profundidad y empeño que le pusieron a cada uno de los guiones porque de verdad, se siente como si cada frase que dicen fuera necesaria para hilar todo lo que sucede. A resumidas cuentas, se nota el empeño de cada uno de los que aparecieron frente a cámaras.

‘The White Lotus’ es una gran mezcla de géneros

En el primer episodio de The White Lotus –prácticamente desde la primera escena– parece nos dejan muy claro cuál será el camino que tomará la serie, porque sucede algo que envuelve de misterio el aura del hotel donde todos los personajes están hospedados. Sin embargo, conforme avanzan los capítulos nos damos cuenta de que las cosas no son tan sencillas ni mucho menos obvias, porque de repente estamos viendo una comedia bastante oscura.

La narrativa es fascinante, porque en cada episodio muestran la perspectiva de cada uno de los participantes de esta historia fuera de lo normal y sus arcos que resultan sumamente fascinantes pues sin conocerse, al final tienen mucho en común. Su trama, intensa con tintes policiacos, divertida e incierta hacen que estés al pendiente a cada momento de todo lo que sucede porque eso sí, nada sobra por acá, todo lo que nos cuentan tiene una razón de ser que irán descubriendo.

Una sátira sobre la ‘clase privilegiada’

A pesar de que el centro turístico donde se desarrolla The White Lotus y que atiende a una clientela ultra rica y por momentos abrumadoramente blanca (porque hay que decirlo con sus letras), no se enfoca en mostrarnos lo “complicadas” que son sus vidas a pesar de ser multimillonarios ( cof cof, Gossip Girl ). Al contrario, en lugar de enaltecerlos se encargan de burlarse de ellos manteniendo discusiones sin pies ni cabeza sobre temas como el racismo.

Si eres alguien a quien le gusta ver los silencios incómodos de la vida o encuentras divertidas las formas excéntricas o extrañas de la naturaleza humana, esta serie va a ser oro para ti. Mike White siguió los pasos de Enlightened, solo que le agregó la energía incómoda de estos personajes y situaciones que quizá para nosotros, no tienen sentido. Es casi como ver The Office pero con un toque de misterio… así como lo leen.

Lo sabemos, suena raro, pero es algo que tienen que ver por sí mismos, porque les prometemos que se engancharán de inmediato. The White Lotus es una excelente narración de la realidad de la jerarquía social, en parte sátira social y en parte misterio, pero también es tan intrigante que te sumerge sin problemas en el mundo de los “privilegiados”.