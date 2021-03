Cherry está disponible en AppleTV+ como parte de su catálogo de originales.

El pasado fin de semana se estrenó en AppleTV+, como parte de sus originales, la enorme producción de Cherry dirigida por los hermanos Russo (sí, aquellos responsables de Captain America, Civil War, Avengers: Infinity War y Endgame).

Cherry está protagonizada por Tom Holland, y es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Nico Walker. En realidad, se trata de una autobiografía donde Walker, como veterano de guerra, narra los traumas que atravesó durante su estadía en Irak, su regreso a casa, su adicción a las drogas a partir de un trastorno de estrés post traumático sin diagnosticar, y posteriormente, su camino a convertirse en un ladrón de bancos.

Holland, como mencionamos, da vida a “Cherry” en uno de sus personajes más complejos, sino es que el más que da cuenta de su capacidad como actor y su capacidad de salirse del molde en un personaje que requiere de distintos niveles emocionales, pero sobre todo, que necesita conectar con la gente en distintos puntos:

Una experiencia romántica; de enamoramiento; un entrenamiento militar y la despersonalización del individuo; una guerra brutal llena de pérdidas; el regreso a casa; la adicción a la heroína; y finalmente, una vida criminal que cierra con redención.

Cherry, de este modo, es un personaje muy interesante que en ocasiones rompe la cuarta pared y se dirige a las audiencias de una manera personal, honesta y brutal. Sin filtros. En una de las escenas, cuando vuelve a casa, el personaje ve a la cámara y le dice “Mi único logro fue no morir. Y no tengo nada que hacer con eso”. Nuestro protagonista se anticipa a la otra tragedia, toma muchas decisiones llenas de violencia y el guion lo hace responsable de ellas sin estigmatizarlo ni agregarle romance innecesario o inexistente, mejor dicho.

Cuando platicamos con Holland, quisimos mencionar eso, y lo que pensaba sobre la responsabilidad de Cherry en cuanto a una serie de decisiones que devienen del dolor.

Cuando regresa a casa de Irak y sufre trastorno de estrés postraumático, cuando él cae en este sistema, en el sistema de tratamiento mediante prescripciones que no funciona, no funciona para nada. Así que no creo que necesariamente sea una decisión suya empezar a consumir drogas, creo que es un camino al que es arrojado contra su voluntad y la película es sobre su lucha al tratar de corregir sus errores y volver al camino correcto ”.

En Cherry existe una ruptura de la cuarta pared que no es constante, sino que intenta ser esporádica para que la audiencia siga la experiencia del protagonista desde fuera, pero al mismo tiempo sienta que le están hablando. Platicamos con Angela Russo y Jessica Goldberg, guionistas responsables de la adaptación de la novela.

El personaje principal habla directamente a la cámara y explica parte del contexto o cómo él entiende la situación que está viviendo, y parece que Cherry hace estas cosas porque él está hablando con gente que está lidiando con un dolor como el suyo. Esto, de alguna manera, hace que Cherry no sea una película con una lección, sino una película que conecta con la gente que lidia con dolor, con las adicciones, que lidia con algo muy emocional.

Este acercamiento implica no sólo una consecuencia para la audiencia y la historia, sino para los actores mismos. Y Tom Holland no ha sido la excepción. Con Cherry establecemos una conexión y él sabe, de alguna manera, que la gente está escuchando y viendo este viaje. ¿Pero cómo actor es diferente saber que alguien está siguiendo cada paso que da tu personaje?

La película está segmentada en seis capítulos y cada capítulo tiene una narrativa específica: una historia de amor, una guerra, crimen y una historia de redención. Los hermanos Russo se encargaron de darle un propósito visual a cada episodio como si se trata de una antología visual con detalles de producción que son sensacionales, que estaban pensados, que tienen un propósito bastante claro en función del espectador y el seguimiento del protagonista.

Así que les preguntamos a Anthony Russo sobre estas decisiones cinematográficas que convierten a Cherry en algo épico visualmente hablando.

La entrada de Cherry nos presenta a un protagonista joven, universitario que se enamora perdidamente de Emily. Todos ( no se hagan), hemos experimentando el primer amor: es dulce, es romántico con una promesa de estar siempre ahí. Y los Russo decidieron darle un aspecto visual a ese sentimiento de Cherry. Lo mismo para cuando recibe entrenamiento militar y sirve en la guerra y sus horrores. Luego a su regreso a casa y el comienzo de su vida militar.

Las críticas no han favorecido a Cherry, pero si algo podemos destacar, sin duda, es el trabajo de los Russo en este aspecto que, repetimos, se trata de meras decisiones que corresponden a un aspecto técnico que busca levantar el artístico. Anthony Russo nos siguió comentando sobre cada aspecto de la cinta.

En otra escena (sin spoilers), Cherry va a un banco a arreglar un problema financiero, y la figura de la mujer en representación del banco, aparece en las sombras, dando a entender esa despersonalización de las instituciones frente a los ciudadanos.

“ Cherry tiene una relación complicada con las instituciones , ya sea el ejército o cuando termina yendo a prisión. Pero los bancos se convierten en un problema importante para él en la película, así que cuando va a un banco, al inicio, tiene un problema con el banco: ellos cometieron un error y está tratando de hacerles comprender para corregirlo y no lo ayudan, no lo escuchan.

A nivel personal, el capítulo de la guerra es el más imponente en Cherry…

“Otro ejemplo sería cuando va al entrenamiento básico, el trabajo del ejército cuando te están entrenando para ir a la guerra. El objetivo es quebrarte, quieren que te conviertas en parte del ejército, que seas capaz de seguir órdenes y no cuestionarlas. Así que te quitan tu individualidad, te cortan el cabello, te quitan tu ropa y te dan un uniforme, te hacen hacer cosas que no tienen sentido, son duros contigo sin razón porque están tratando de enseñarte que sólo tienes que ser complaciente sin importar qué.

Ciara Bravo, actriz que da vida a Emily en Cherry, es una revelación, y no sólo como actriz, sino en cuanto al personaje que si bien es secundario y sirve como un eje para el protagonista, logra incorporarse de distintas maneras para revelar una historia que puede ser más interesante, o bien, que vale la pena contarse. Por lo que cuando tuvimos la oportunidad de platicar con Ciara, le preguntamos sobre el propio trauma de Emily y las maneras en la que ella lidia con su pasado y su dolor.

Cherry es accesible, y eso se debe al trabajo de Ciara y Tom Holland. Podemos entender la experiencia de la adicción a la heroína, la experiencia militar, la guerra, la experiencia de vivir con trastorno de estrés post traumático sin tratar y más importante en una historia oculta en la película, cómo la familia de estos soldados lidia con la experiencia traumática. Esto sólo se traduce en la importancia del personaje de Emily.

“Sí, no es muy común que podamos escuchar las historias de las familias que se vieron afectadas por gente que sufre trastorno de estrés postraumático, así que me siento muy afortunada en cuanto a que puedo prestar una voz, de cierta manera, sin darme demasiado crédito, pero Emily puede prestar su voz a ese mundo y la gente que pasa por esos problemas y espero que seamos capaces de mostrar cuánto dolor puede causarle a las demás personas en tu vida si tu salud mental no se cuida adecuadamente y no recibes el tratamiento y amor que mereces para que puedas amar a las demás personas en tu vida.

Sí, sí creo que mediante Emily… estoy muy orgullosa y me siento honrada de dar una voz a esa lucha y espero que mediante esta película podamos avanzar en esta conversación y ampliar nuestras propias ideas de lo que pensamos sobre el trastorno de estrés postraumático y educarnos al respecto, para que podamos construirnos a nosotros y al mundo en un lugar que permita sanar mejor”.