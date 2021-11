Agárrate, 2022: Todo lo que sabemos del live-action de ‘Pinocho’ con Tom Hanks

Pinocho es una de esas historias clásicas que conocemos casi al pie de la letra, independientemente de la edad y la generación a la que pertenezcamos. Y en ese sentido, quizá mucho se lo debemos a la icónica adaptación animada que Disney estrenó en 1940.

Pues bien, como seguro recordarán varios, el estudio de Mickey Mouse tiene en la mira un live-action para este emblemático personaje con todo y Tom Hanks a bordo del proyecto. ¿Y qué creen? Ya tenemos más de detalles sobre esta entrega.

En esta ocasión haremos una recapitulación de lo que sabemos hasta ahora de dicha película.

Ya hay una idea de cuándo se estrena la película

Disney constantemente tiene el catálogo lleno de proyectos y con la llegada de su plataforma de streaming hace dos años, la cosa se pone más brava. Y entre todo el montón de largometrajes en los que está trabajando, el live-action de Pinocho es uno de los más genera expectativa.

Si bien la cinta ya lleva un rato en la mira del estudio, lo cierto es que hasta apenas en 2020 se dieron detalles concretos del proyecto. Y desde entonces, de a poquito le andamos rascando a la información. Por suerte, tenemos una importante actualización sobre el estreno de esta película.

De acuerdo con lo que informa Collider, el live-action de Pinocho verá la luz a mediados-finales de 2022. Para que tengan certeza de lo que les decimos, el asunto está así: fue la directora financiera de Disney, Christine McCarthy, quien reveló en un sesión de preguntas y respuestas reciente que la cinta llegará a Disney+ entre julio y septiembre del año que viene. No hay fecha concreta, pero ya hay un periodo de tiempo específico -aunque sea-.

Robert Zemeckis, Tom Hanks y los involucrados

Una vez más, Disney anda tirando la casa por la ventana no solo con una película que -para bien o para mal- se mira llamativa. Y sí, lo sabemos: hay mucha gente que no le tiene mucha confianza a los live-action… pero podemos decir que al menos el de Pinocho, tiene bastante sus cosillas para confiar.

Hasta este momento, está confirmado que Robert Zemeckis (el mero mero que nos trajo Back To The Future, El expreso polar y que ganó el Oscar por Forrest Gump) está dirigiendo la película. Además, el cineasta ha decido que Tom Hanks -un viejo colaborar suyo de casi siempre- sea quien la haga de Geppetto en esta oportunidad.

Y no solo Hanks está listo para protagonizar. El joven Benjamin Evan Ainsworth (que ya ha trabajado en grandes producciones como The Haunting Of Bly Manor de Netflix y Flora & Ulysses de Disney) le dará voz al querido Pinocho.

Los demás miembros confirmados del staff son Joseph Gordon-Levitt como Pepe Grillo en un rol de voz, Cynthia Erivo como el Hada Azul, Keegan Michael-Kay como el Honrado Juan, Luke Evans como el hombre que comanda la Isla de los Juegos y Lorraine Braco como Sofía La Gaviota, un personaje que se ha creado especialmente para esta adaptación.

Ahora bien, ya se sabe que la película estrenará entre julio y septiembre del año que viene, pero estaremos atentos al Disney+ Day del próximo 12 de noviembre, porque se podrían dar más detalles. Así que abusado.

¿Y la adaptación de ‘Pinocho’ de Guillermo Del Toro?

Ah, por supuesto que no nos podemos quedar sin mencionar este otro proyecto relacionado con la historia de Pinocho. Guillermo Del Toro también le anda dando tiempo a su propia adaptación, la cual a finales de 2018 supuestamente se estaba cancelando, pero en 2020 se retomó.

De esta, se sabe que será un trabajo del cineasta mexicano para Netflix, se realizará en un formato de animación stop-motion y por ahí, suenan nombres grandes en el reparto como Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz y Cate Blanchett. Reparto macizo, ¿verdad?

Acá en el siguiente artículo les dejamos más detalles de esto.