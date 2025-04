Lo que necesitas saber: Habemus rolas de Garbage, Thom Yorke, Fer Casillas y más!

Se va una semanita más, pero la buena música se queda. Y ya saben, acá en las Canciones de la Semana en Sopitas.com les traemos el resumen con los mejores tracks que se lanzaron en los últimos días.

Escucha la canciones de la semana

Mientras van leyendo, aquí les dejamos nuestras lista de nuevas canciones favoritas de la semana en Apple Music y Spotify para que las calen. No olviden seguir nuestras listas para nuevas actualizaciones cada viernes.

“Spike Island” de Pulp

¿Uno de los regresos más grandes del 2025? Sin duda. Pulp lanzará su primer disco en casi 24 años bajo el título de More (que llegará el 6 de junio próximo producido por el icónico James Ford) y ya tenemos un primer adelanto llamado “Spike Island”.

Y si el regreso de la banda con un disco ya tiene esta aura nostálgica, la inspiración detrás del sencillo lo es aún más. Este tema lo compuso Jarvis Cocker junto a Jason Buckle, integrante de All Seeing I, quien recordó el legendario concierto de los Stone Roses en Spike Island de 1990.

En cuanto al sonido, nos encontramos con detalles melódicos muy atmosféricos impulsados por guitarras con toques de slide y sintetizadores. Por otro lado, el ritmo del bajo y batería mantiene un leve aura new-wave. De verdad, un temazo.

“Never Enough” de Turnstile

Turnstile inició como una banda de hardcore puro y duro desde hace más de una década. Luego, con la llegada del disco Glow On del 2021, la banda decidió llevar ese estilo agresivo a un nuevo terreno donde agregaron valores de producción del indie rock con detalles de Mac DeMarco, el R&B alternativo de Blood Orange (colaborador del disco) y un poco de shoegaze en la voz, entre otras cosas.

El grupo encontró un estilo potente pero melódico que, entre uno que otro comentario en redes sociales, se ha denominado como pop hardcore. Llámenle como quieran pero, más allá de eso, los liderados por Brendan Yates han encontrado un sonido muy particular como para pensar que tienen su estilo propio, algo que no es fácil de conseguir en estos días.

Turnstile en el Tecate Pa’l Norte 2024. Foto: Stephania Carmona.

La banda se mantiene en esa línea y ahora, abre un nuevo capítulo en su carrera con “Never Enough”, primera canción de lo que será su próximo disco listo para salir el 6 de junio (y que llevará ese mismo título).

El sencillo abre con un hipnótico intro de purito sintetizador y la voz de Brendan Yates con un efecto de eco que te llena de sentimiento. Y luego, ya viene el guitarrazo que acá no se siente precisamente hardcore, sino más como en el estilo de Box Car Racer, es decir, entre esa línea que junta al pop-punk con el rock alternativo.

Y la letra, bueno, es sencilla pero directa: a veces queremos huir de nosotros mismos y no apreciamos que estamos en el lugar o momentos correctos, como si pareciera que el amor que tenemos no es suficiente. Escúchenla y si no han visto el video, aquí se los dejamos porque es visualmente maravilloso.

“There’s No Future In Optimism” de Garbage

En una época donde todo parece desesperanzador, Garbage quiere dar un poco de luz. Bajo esa idea, la banda lanzará el disco Let All That We Imagine Be The Light el 30 de mayo, que la banda señala como un material sobre lo que significa afrontar la aparente destrucción, colectiva y personalmente, aprendiendo que nuestros defectos y fracasos también pueden ser hermosos.

De ahí se desprende el primer sencillo, “There’s No Future In Optimism”, que en realidad es más optimista de lo que su título aparenta. Es una invitación a enaltecer el amor por un momento aún cuando alrededor las cosas parecen complicadas.

El verso “There is no future that can’t be designed with some imagination and a beautiful mind“ es la prueba de ello. Según dice Shirley sobre la canción, “si permitimos que nuestro fatalismo o nuestra negatividad nos dominen, nos derrumbaremos”.

“Gangsters” de Thom Yorke y Mark Pritchard

Los fans de Radiohead deben estar que no aguantan la incertidumbre sobre lo que la banda tiene planeado para su posible regreso. Pero mientras eso sucede, Thom Yorke le sigue dando vuelo a este proyecto junto al productor Mark Pritchard con el que lanzaran el disco Tall Tales listo para salir el 9 de mayo.

Parece que será un disco bien críptico, creepy y más… Y justo, la nueva canción “Gangsters” es la prueba de ello. De nuevo, las bases electrónicas minimalistas son el sello de la canción, solo que ahora Yorke proporciona su pista de voz a través de efectos que la hacen más aguda e irreconocible.

El video, ni se diga… Es difícil de explicar el montón de personajes y situaciones que se ven en el video. Así que mejor, véanlo por su cuenta.

“Hasta mañana” de Fer Casillas

Fer Casillas está de vuelta con una gran placa discográfica llamada Ausente, siete rolas imperdibles y envolventes de calidad reflexiva. Y precisamente, “Hasta mañana”, que elegimos para las nuevas canciones de la semana, enaltece esa característica del disco.

Hay momentos en los que uno se siente abrumado de todo al grado que la única opción parece aislarse, poner distancia o desaparecer por un momento. Y justo, este track habla sobre lo importante que es desconectarse un poco de todo cuando estamos rotos, todo por la sanación total.

Además, qué gran producción de la canción. La melancolía se siente en los versos y en la guitarra acústica que lo inicia todo… pero pronto, al sumarse más instrumentos, la canción emana otro brillo que juega muy bien con esta situación sobre saber poner una pausa a todo eso que nos abruma. Temazo.

“Camuflaje” de Policías y Ladrones

Decir que nos sentimos invisibles suele ser visto bajo el prejuicio de algo negativo. ¿Pero realmente lo es? Al menos, este temazo absoluto de la banda tijuanense Policías y Ladrones, demuestra que se puede estar bien con ello.

Musicalmente, es como si combináramos “Cuántos pasos” de Zurdok con “Lo que quieras” de Dënver a través de una base dulcemente melancólica de dreampop y guitarras distorsionadas. Sí, así de increíble es esta canción.

Es hora de ponerle más atención a este proyecto mexicano porque está de lujo lo que traen.

“Pain Like a Lover” de Vōx

Vōx es una de esas artistas en las que uno puede encontrar trasfondos enormes y enigmáticos para cada composición, con un estilo de diferentes influencias que podría resultar de cruzar en un estudio a Kate Bush con FKA Twigs, pero eso sería limitar la calidad sonora.

Y justo, recién acaba de publicar su disco All My Best Friends Are Ghosts, que se divide en tres actos: una infancia sin comunicación, una joven adulta que intenta dar sentido al mundo y una adulta que asume su poder. Esto, inspirada en el dolor crónico, su experiencia como paciente dentro del espectro autista y la búsqueda de la conexión humana.

Es un discazo para escuchar a detalle y conocer su historia. Y justo, esta parte de lidiar con el dolor la explora a fondo en “Pain Like a Lover”, que es una base electrónica que de repente se siente como hip-hop con leves detalles industriales y una atmósfera penumbrosa que juega perfecto con su voz. Gran agregado a las nuevas canciones de la semana.

Menciones honoríficas de las canciones de la semana

“Aerial Troubles” de Stereolab

“Henry, Come On” de Lana Del Rey

“Year Of The Snake” de Arcade Fire

“Voice in my Knives” de The Mars Volta