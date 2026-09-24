Lo que necesitas saber: La mayoría de los productos tiene como principal aliado a la IA, acompañándote en tu día a día sin la necesidad de tener un celular o una computadora cerca.

Tal parece que la competencia por ver quién nos deja en bancarrota sigue sumando empresas y es que este 23 de septiembre se llevó a cabo el Meta Connect 2026, en donde nos dieron varios anuncios de todo lo nuevo que viene en lentes, inteligencia artificial y hasta un agente personal.

Foto: Captura de pantalla Meta

Pero lo que más sorprendió fue ver que la mayoría de los productos tiene como principal aliado a la IA, acompañándote en tu día a día sin la necesidad de tener un celular o una computadora cerca.

Meta tendrá un agente personal

Muse es el nuevo agente personal de inteligencia artificial de Meta, mismo que ya nos habían presentado semanas atrás, pero durante este evento nos dieron a conocer nuevas funciones que puede realizar mientras tú continúas con tu día.

Por ejemplo, Muse podrá ayudarte a analizar sitios web, planear un viaje, revisar vuelos, buscar formas de ahorrar en un seguro o incluso ayudarte a conseguir un reembolso. Además, podrás personalizar su voz, acento, velocidad y estilo de conversación.

Foto: Captura de pantalla Meta

Y por si fuera poco, Meta adelantó que Muse también llegará a sus lentes durante los próximos meses, por lo que podrías tener a este agente acompañándote prácticamente a todos lados.

Se unen a Mac

Pero la cosa no termina ahí, pues ahora Muse también podrá trabajar desde una Mac. Con autorización del usuario, el agente podrá controlar algunas aplicaciones y realizar tareas mientras tú haces otra cosa.

También tendrá conexión con distintos servicios para facilitar tareas como compras, viajes y trabajo. Entre las plataformas anunciadas están Walmart, Best Buy, Gap, Sephora, Wayfair, Shop Pay y PayPal, además de aplicaciones como Notion, GitHub, Granola y Box.

Foto: Captura de pantalla Meta

Meta también adelantó que próximamente se sumarán servicios como Expedia e Instacart, así que las posibilidades para que Muse haga algunas cosas por ti van creciendo.

¿Un Tamagotchi?

Y aquí viene una de esas cosas que nos hacen preguntarnos si ya estamos viviendo en el futuro, pues Meta también presentó Muse Charm, un pequeño dispositivo pensado para interactuar con Muse mediante la voz.

Foto: Captura de pantalla Meta

La idea es que puedas tener una forma más sencilla de acceder a tu agente de IA sin tener que sacar el celular o abrir la computadora. Básicamente, un pequeño acompañante que puedes llevar contigo para pedirle cosas y recibir respuestas.

Ahora, si algo ha dado de qué hablar con los lentes inteligentes es el tema de la privacidad, pues seamos sinceros, a nadie le encanta pensar que alguien puede estar grabando sin que nos demos cuenta.

Por eso Meta presentó los Ray-Ban Meta Audio, unos lentes que prescinden de la cámara y se enfocan en el audio y Meta AI. Cuentan con bocinas de oído abierto y estarán disponibles en modelos como Clubmaster y Burbank.

Su precio comenzará en 349 dólares y las entregas están previstas para el 13 de octubre.

También llegaron los Ray-Ban Meta Gen 3, una nueva generación de sus lentes inteligentes que ahora son más delgados y ofrecen hasta nueve horas de batería. Además, cuentan con una cámara de 12 MP capaz de grabar video en 3K Ultra HD.

Estos lentes estarán disponibles en diferentes combinaciones y modelos como Aviator, Zena y Wayfarer. Su precio comenzará en 449 dólares.

La familia de lentes se amplía

Pero Meta no se quedó solamente con estos modelos y también presentó nuevas opciones dentro de su familia de lentes inteligentes, entre ellas Meta Capri y Meta Nova.

Incluso hubo una colaboración con Kylie Jenner para una versión Ivory de Meta Glasses. Y sí, también hubo espacio para el K-pop, pues Meta se unió con LISA de BLACKPINK para presentar ediciones especiales de los Meta Adventurer y Meta Capri.

Así que si eres fan de LISA, probablemente estos lentes también te van a hacer ojitos.

Llegan los Meta VR Glasses

Y finalmente llegamos a uno de los anuncios que más llamó la atención, los Meta VR Glasses, unos lentes de realidad virtual que llegarán en 2027.

Estos dispositivos tendrán una pantalla micro-OLED con resolución 5K Infinite Display y permitirán utilizar varias pantallas virtuales. Además, podrás interactuar con ellas mediante la mirada y gestos con las manos, incluso utilizando un escritorio como teclado o touchpad virtual.

Meta también prepara distintas experiencias de entretenimiento para estos lentes, desde películas en 3D y deportes inmersivos hasta plataformas como Disney+, YouTube, HBO Max y Prime Video. También llegarán diferentes videojuegos y experiencias de realidad virtual, incluyendo una versión de Beat Saber con seguimiento de manos.

Los Meta VR Glasses tendrán un precio de 1,299.99 dólares y llegarán en 2027. Su precio es menor al que tuvo Apple Vision Pro en su lanzamiento, aunque se trata de dispositivos con características y diseños distintos.

Así que ve rompiendo el cochinito, pues con estos lanzamientos Meta deja deseando a más de uno algo ¿Y tú te animarás por algo?