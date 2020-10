¡Estos son los precios y fecha de lanzamiento del iPhone 12 en México!

Ahora sí se volaron la barda. Hace unos meses pensamos que Apple se había olvidado de los iPhone, y aunque nos quedamos con las ganas de ver cómo luciría el nuevo teléfono insignia de la compañía, la verdad es que tan solo tuvimos que aguantar unas semanas para conocerlos, y para ser sinceros la espera valió la pena, porque nos dejaron con el ojo cuadrado gracias a toda la tecnología que incluirán en él, sobre todo con los modelos que llegarán próximanente.

En un evento virtual, Tim Cook y todas las personas que trabajan con la empresa de Cupertino nos revelaron los nuevos teléfonos. Para que se den una idea, esta nueva generación contará con la tecnología 5G, la cual nos permitirá navegar en esta red tan veloz, además todos vendrán con una pantalla SupeRetina OLED y Ceramic Shield, un protector que promete darle mucho más resistencia a la pantalla y será ideal para evitar que un golpe, el agua o el polvo la arruinen.

Las diferencias están en el tamaño

Por si esto no fuera suficiente, también anunciaron una nueva versión para todos aquellos que no les gustan los teléfonos grandes, el iPhone 12 Mini, que prácticamente cuenta con las mismas funciones que su hermano mayor, solo que en un tamaño y precio más accesible. Apple se esforzó para que las diferencias no se notaran entre cada uno de los nuevos smartphones, aunque claro, también tendremos las versiones Pro y Pro Max que tienen varias mejoras.

Quizá la principal se encuentra en sus cámaras, las cuales ahora trabajarán para ofrecer una experiencia fotográfica completa en la palma de la mano, ya que con sus tres cámaras podrás grabar video en alta definición y capturas imágenes nítidas con el modo nocturno. Por si esto no fuera suficiente, también incluirán un par de herramientas de edición que combinadas con iOS 14 harán de este el mejor iPhone que han lanzado hasta la fecha.

Ahora sí, ¿cuánto costarán por acá los nuevos iPhone?

Quizá esto es lo que muchos han esperado y sobre todo, lo que sus carteras están temiendo. El iPhone 12 costará $22,499.00 pesos mexicanos en la versión de 64 GB, $23,999.00 para el de 128 GB y $26,999.00 en 256 GB en cinco colores distintos: blanco, negro, azul, verde y Product Red. Por su parte, el iPhone 12 Mini arrancará desde los $19,999.00 en 64 GB, $21,499.00 de 128 GB y $24,499.00 en 256 GB con los mismos colores.

En cuanto a los teléfonos premium, el iPhone 12 Pro iniciará en $27,499.00 para el de 128 GB, $30,499.00 para el de 256 GB y $35,499.00 el de 512 GB. Y su hermanito mayor, el iPhone 12 Pro Max costará $29,999.00 el de 128 GB, $32,999.00 en 256 GB y $37,999.00 para el de 512 GB. Ambos smartphones vendrán en cuatro colores: oro, grafito, plata y azul pacífico.

La fecha de lanzamiento no cambiará mucho a la de Estados Unidos, pues podrás preordenar en México el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro a partir de este 16 de octubre y estará disponible en tiendas el 23 de octubre. Mientras que el más pequeño y el gigantón, el iPhone 12 Mini y el iPhone 12 Pro Max estará en preventa el 6 de noviembre disponible en tiendas el 13 de noviembre. Si quieres apartarlo, puedes hacerlo dando click POR ACÁ.