Carga rápida y pantalla más grande: Todo lo que debes saber del Apple Watch Series 7

Sin duda hoy fue un día importante para los fans de Apple. Este 14 de septiembre y con toda la intención de cerrar el 2021 con broche de oro, Tim Cook y su equipo dieron a conocer los nuevos productos que la empresa de la manzanita lanzará en los próximos meses. Uno de ellos fue el Apple Watch Series 7.

A través del Apple Event, el cual se realizó desde el Apple Park de Cupetino, California, el CEO de Apple y el jefe de operaciones de la compañía, Jeff Williams, dieron a conocer las nuevas funciones que tendrá la nueva generación del famoso smartwatch. Una de las más destacadas es su durabilidad en cuanto a carga y el nuevo diseño de su pantalla. ¡Órale!

El Apple Watch Series 7 tendrá una pantalla más grande

La compañía indicó que el Apple Watch Series 7 tendrá una pantalla 20% más grande a comparación que el series 6 y es la más extensa que Apple han implementado hasta ahora. Fue rediseñada para ser más delgada que su edición anterior y además de tener esquinas más finas y redondeadas, promete contar con un 70% más de brillo, útil para exteriores con poca luz.

Otra de las novedades anunciadas del Watch Series 7 es que la pantalla mostrará 50% más texto al momento de leer textos, con lo que se evitará el ‘scrolleo’ infinito al momento de checar tus correos. Y hablando de textos, el Apple Watch Series 7 tendrá un teclado completo en la pantalla con la modalidad de texto predictivo.

Y será el más resistente de todas las generaciones de Apple Watch

Apple aseguró que el este es el watch más duradero de Apple, pues el cristal delantero no sólo está diseñado para resistir golpes y roturas, sino que también es a prueba de polvo y agua. Si eso no fuera suficiente, su batería está diseñada para durar 18 horas, así que no tendrás que preocuparte de quedarte sin pila durante un buen rato.

Tocando el tema de la batería, el Apple Watch Series 7 es innovador en cuanto a la carga mejorada. La batería se cargará un 33% más rápido –en comparación con la generación anterior– y contendrá un nuevo cable de carga rápida USB-C que te permitirá tener tu dispositivo al 80% en sólo 45 minutos (por útil para cuando olvidas cargar tus dispositivos un día antes)

El Apple Watch Series 7 será amigable con el medio ambiente

En su compromiso por disminuir la contaminación ambiental, Apple detalló que las cajas del Apple Watch Series 7 están compuestas de aluminio 100% reciclado, y las correas intercambiables de las generaciones anteriores también serán compatibles con este nuevo smartwatch (para que no vayan a tirar las que tienen si es que planean comprar este nuevo modelo).

El Apple Watch Series 7 se podrá adquirir a partir de otoño de este 2021, sin tener aún una fecha especifica de lanzamiento. Su costo será de 399 dólares y estará disponible en varios colores.

Apple Watch Series 7 y Apple Fitness +

Como lo mencionaba Apple al principio de la