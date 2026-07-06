En 2025, Tilly Norwood fue presentada al mundo como una de las primeras “actrices” creadas con inteligencia artificial. Ahora, a mediados de 2026, ya se dio a conocer cuál será su primera película: Misaligned, una comedia dramática hecha con IA centrada en, adivinen, la crisis existencial de la… IA.

Todo este proyecto está respaldado por Particle6, el estudio especializado en el uso de herramientas generativas de inteligencia artificial y responsable también de la producción de Misaligned.

Por eso, acá les contamos de qué va la película, cuál será el papel de Tilly y qué se sabe hasta ahora sobre su “debut” con un largometraje.

Imagen de Tilly Norwood de 2025 / Foto: IG @tillynorwood

La primera película de Tilly Norwood, la actriz de IA

Misaligned será una película generada con IA que tendrá como protagonista a Tilly Norwood. La historia navega entre la comedia y el drama con un relato coming-of-age, pero desde una perspectiva muy particular pero no original: la de una inteligencia artificial que comienza a cuestionar su propia existencia.

En la película, Tilly será una especie de sistema operativo avanzado. Tiene una identidad diseñada, pero no posee un cuerpo físico ni recuerdos de una vida anterior. Su mundo cambia cuando se encuentra con un bot de la dark web —sí, muy de los dosmiles— que la convence de utilizar sus herramientas para experimentar emociones, deseos y aspiraciones.

En pocas palabras, Tilly se ve tentada por la idea de ser humana. Misaligned plantea esa búsqueda como una especie de adolescencia artificial, un camino hacia la madurez en el que la protagonista intenta entender quién es, qué quiere y hasta dónde puede llegar una conciencia creada por tecnología.

¿Habrá personas reales en el debut de Tilly Norwood?

De acuerdo con reportes de medios como Variety, la película no será realizada únicamente por IA. También contará con la participación de personas reales en áreas como dirección, guion y edición, además de especialistas en inteligencia artificial que se encargarán de construir buena parte del universo visual y narrativo de la cinta.

Desde luego que la llegada de Tilly Norwood ha generado muchísima controversia. Desde que se anunció su creación, distintos grupos de Hollywood expresaron su preocupación por el uso no de personajes, sino de “actores” generados con IA como posibles sustitutos de actores humanos.

Entre las críticas más fuertes estuvieron las actores y organizaciones que cuestionaron tanto a las agencias interesadas en representarla como a quienes decidan respaldar este tipo de proyectos.

Así, Misaligned no solo marcará el debut cinematográfico de Tilly Norwood, sino que también funcionará como una prueba importante para medir cómo responde el público ante una película hecha con IA protagonizada por una figura completamente artificial.