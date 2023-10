Lánzate al pícnic en las islas de CU para ver el eclipse solar; ¡la UNAM regalará lentes!

Lo que necesitas saber: Este 14 de octubre México podrá ver el eclipse solar anular y la UNAM ha organizado un pícnic de lujo en las islas de CU.

Este sábado 14 de octubre de 2023 ocurrirá un eclipse solar anular y lo podremos ver en México. Aunque la zona más ganona estará en el sureste de nuestro país, en CDMX sí se podrá ver este fenómeno y la UNAM organizó un pícnic en las islas de Ciudad Universitaria —además de que regalará lentes para verlo.

Sí, un pícnic para reunirse y apreciar, de manera segura y con la guía de gente experta, el eclipse solar anular del 14 de octubre de 2023.

Foto: Martín Zetina-Cuartoscuro.

Si están interesados en lanzarse, les dejamos unos buenos datos para que preparen sus mantitas y protector solar.

Lánzate al pícnic en las islas de CU para ver el eclipse solar del 14 de octubre

El eclipse solar caerá justo en las fechas del Festival Cultura UNAM, que iniciará este 30 de septiembre y terminará el 22 de octubre.

Entonces, la UNAM aprovechó este eclipse anular solar para organizar un pícnic y otras actividades en las islas de CU. Se trata del evento “Pícnic bajo la sombra”. La cita es a las 9 de la mañana en las islas del campus central de Ciudad Universitaria.

Foto: @unam_mx

Aunque, chequen, la UNAM compartió que toda la actividad del eclipse solar anular comenzará entre las 9:36 y 10 de la mañana.

Y recomendó llevar una manta o una sábana, protector solar, ropa cómoda y sin bebidas alcohólicas, además de que cuando termine el evento, cada quien recoja su basura.

“Estudiantes se reunieron en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología para observar el Eclipse solar parcial (agosto 2017)”. Foto: Martín Zetina-Cuartoscuro.

De 9:36 a 10 am los doctores Jesús González y José Franco darán una breve charla de introducción.

Al mismo tiempo, las personas voluntarias ayudarán a la gente para que vea de manera segura este eclipse solar —claro, con métodos indirectos.

La UNAM regalará lentes para ver el eclipse solar

Y por si se lo preguntaban, el Instituto de Astronomía de la UNAM se puso las pilas y regalará lentes certificados y proyectores para ver el eclipse solar en las islas de CU.

Aunque eso sí, a diferencia del IPN, aún no sabemos con cuántos lentes contará la UNAM, pero lo que es un hecho es que si asisten al pícnic podrían ser de los afortunados en recibirlos.

Foto: @iaunam

Por cierto, las actividades —que se llevarán a cabo de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde— y entrada son gratuitas.

Foto: @iaunam

Otras actividades para ver el eclipse solar en CU

Entre las 10 a 10:30 de la mañana se llevará a cabo la conferencia México bajo la sombra de la Luna: Eclipses solares del 2023 y 2024, impartida por la astrónoma Julieta Fierro.

A partir de las 10:40-11 am se realizará el homenaje a Javier Álvarez y desde las 11:15 se presentará la obra Kepler’s Harmony of the Worlds.

Foto: Fox

¡Ojo! La UNAM indicó que a partir de las 11:09 de la mañana podrán ver el punto máximo del eclipse en CDMX —que alcanzará un nivel del 69.78%.

¿Qué tal? Si les agrada este plan, deben saber que unas horas después de estas actividades se llevará a cabo la séptima edición del Festival Música contra el Olvido, donde se presentarán bandas como RLS, TEX TEX, The Wookies, el Instituto Mexicano del Sonido y Nortec + Bostich & Fussible.

Como ven, este 14 de octubre de 2023 será un día bien especial y la UNAM participará en grande, como calentando motores para el eclipse solar total del 8 de abril de 2024.

