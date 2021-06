Facebook lanza nuevas herramientas para celebrar el movimiento #AliadeConOrgullo

, , El Mes del Orgullo LGBTIQ+ 2021 está a punto de terminar. Pero la lucha por detener los mensajes de odio y la homofobia en redes sociales apenas comienza. Tomando parte de su responsabilidad y promoviendo la importancia de los aliados en la lucha por los derechos LGBTQ+’, Facebook lanza una serie de herramientas, que incluyen una miniserie original, nuevos filtros y stickers que se podrán utilizar en toda su familia de aplicaciones bajo el hashtag #AliadeConOrgullo.

La miniserie que está disponible en México, Argentina y Colombia dese el pasado 24 de junio del 2021, a través de ‘Facebook Watch’, consta de siete episodios en los que figuras como Dario Yazbek, Lila Downs; Alessandra Rosaldo; Mario Aguilar; Eréndira Ibarra y otros más, dan algunos consejos sobre cómo convertirse en una persona aliada de la comunidad LGBTIQ+.

Además, Facebook lanzó una serie de filtros y stickers dentro de la misma plataforma, así como en Instagram, para adornar tu foto de perfil, enfatizar conversaciones y mostrar tu apoyo a la comunidad. Porque después de todo, “No necesitas ser la causa, para defenderla”. Puedes disfrutar la miniserie buscándola en ‘Watch’ con el término ‘Aliade’ o bien, haciendo clic aquí. No olvides compartirla con todos tus amigos.

#AliadeConOrgullo

Aunque la campaña #AliadeConOrgullo, se dio a conocer durante la última semana de junio del 2021, con esta iniciativa la tecnológica busca que todas las personas se sientan representadas y seguras dentro de las plataformas que agrupa.

Desafortunadamente, esta labor es titánica, ya que muchos se sienten empoderados tras la pantalla para ofender, agredir y arremeter contra los demás. Sin embargo, no está solo. Facebook, se ha aliado con las filiales de ‘It Gets Better’, una organización sin fines de lucro que trabaja para elevar, empoderar y conectar a jóvenes de la comunidad LGBTIQ+.

“Facebook es un lugar donde la gente crea comunidad alrededor de temas que son de su interés lo que permite que conversaciones importantes se lleven a cabo. La alianza con ‘It Gets Better’, permite que aprendamos y ampliemos la discusión acerca de temas relevantes para la comunidad LGBTQ+.” explicó Mary Carmen Albarrán, Gerente de Alianzas de Entretenimiento para Facebook Latinoamérica.

Cómo ser un aliade

“Pese a que nos enfocamos a contar historias de personas LGBTQ+ a beneficio de jóvenes LGBTQ+, de quienes sí buscamos que salgan del clóset es de las personas hetero-cis, nuestras amistades y familiares o colegas del trabajo. Su solidaridad no sólo ayuda a crear más espacios seguros para nuestra comunidad, sino también a salvar vidas. Por ello, nos enorgullece colaborar con Facebook en esta campaña que busca que las personas sepan cómo sumarse”, señaló Alex Orué, Director Ejecutivo de ‘It Gets Better México’.

De acuerdo con It Gets Better existen varias formas en las que las personas que no pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ pueden apoyar y ayudar a la causa. Una de ellas es convirtiéndose en aliados desde diferentes acciones, que no necesariamente involucran algún donativo económico. La organización señala que algunas formas para convertirse en #AliadeConOrgullo, puede ser convirtiéndose en activista, docente, head hunter, refugio o en informante; pues ya sea a través del conocimiento, enseñando o impulsando el talento de la comunidad LGBTIQ+, la gente se puede sumar a la causa.

Pero también, puedes unirte a la conversación utilizando el hashtag #AliadeConOrgullo tanto en Facebook, como en Instagram. Además, esta red social y otras tecnológicas está tomando acciones para ayudar a disminuir el impacto negativo del discurso de odio hacia comunidades, como la LGBTIQ+ y otras más, dentro de sus plataformas. Y si con la miniserie te quedas ‘picado’, aquí te dejamos cinco películas para terminar de festejar el Mes del Orgullo 2021.