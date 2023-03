“Es imposible, esta no soy yo, no me veo así para nada“, “un momento, me veo como una persona completamente diferente“. Estas son solo algunas de las reacciones que Bold Glamour, un filtro de belleza en TikTok ha provocado.

Este filtro de TikTok ha causado mucho escándalo desde que fue lanzado, ¿por qué?, por el nivel de detalle tan minucioso y “perfectamente irreal” que tiene. Así que vámonos por partes.

Bold Glamour, el filtro viral de belleza de TikTok / Foto: TikTok

¿Hay inteligencia artificial detrás de este filtro de belleza de TikTok?

Antes de continuar tenemos que hablar de la forma en que los filtros llegan a Tiktok. Effect House es una herramienta creativa que permite a los usuarios de TikTok diseñar y crear efectos de realidad aumentada que puedan ser usados en la plataforma. Meta cuenta con Meta Spark Studio y Snapchat tiene Lens Studio.

El 22 de febrero pasado, Effect House de TikTok lanzó tres nuevos efectos generativos para dar más herramientas a quien quiera crear un filtro para la plataforma.

Los efectos generativos usan redes adversarias generativas (generative adversarial networks GAN, en inglés) para crear un nuevo rostro humano con características superficiales distintas. Por ejemplo, seguramente has visto ese filtro que hace que todos tengan una sonrisa sin importar si estás sonriendo o no.

Así es, no importa si abres la boca, si no estás sonriendo o si haces una mueca, usando el filtro siempre tendrás una sonrisa bastante convincente y “perfecta”.

Filtro de sonrisa de TikTok / Foto: TikTok

Los nuevos efectos generativos lanzados permiten modificar la cara de la persona que los usa, en tiempo real, para borrar las cejas, poner una sonrisa y que la persona tenga un duckface eterno. Algo así.

Si usas TikTok frecuentemente seguramente has visto decenas de filtros que funcionan a partir de estos tres efectos. Apenas nos encontramos con uno que, a partir del borrado de cejas, coloca cejas de colores o muy despeinadas sobre el rostro. Hay una infinidad de posibilidades.

Además, este tipo de efectos se fusionan con el color de piel del usuario para igualarlo y que no se note. Ya de paso te echa una ayudadita para que desaparezcan las “imperfecciones” del rostro (por así llamarlas).

¿Y cómo funciona Bold Glamour o este tipo de efectos o filtros de TikTok?

Para la creación de estas herramientas ya se utiliza la inteligencia artificial. Las redes generativas antagónicas, digamos, son un tipo de machine learning. Si bien hasta el momento la plataforma no ha revelado si detrás de Bold Glamour hay inteligencia artificial, todo parece indicar que sí.

Así a grandes rasgos, los filtros tradicionales, que comenzaron a observarse en Snapchat o en Instagram, utilizan la señal 2D de la cámara de tu teléfono para mapear la cara en un modelo 3D que modifica los rasgos. Es por eso que cuando atraviesas tu mano o te mueves, el filtro se desfasa y tarda un rato en volver a acomodarse.

La cosa es que, Bold Glamour, este nuevo filtro de belleza de TikTok parece usar tecnologías de aprendizaje automático para comparar tus rasgos faciales con un conjunto de datos, sobre cómo deberían verse, y lograr combinar los dos conjuntos de imágenes en uno solo… todo en tiempo real.

Es por eso que cuado usas Bold Glamour, con una buena iluminación, se ve muy real. Si te tapas la mitad de la cara, el filtro no fallará ni aparecerá sobre tu mano, no importa cuánto te muevas, no se desfasará.

Arregla las cejas, adecúa el tamaño de los ojos, perfila la nariz, hace los labios más gruesos, perfila la mandíbula y los pómulos, retoca la piel, agrega cierto nivel de maquillaje y hasta le pone brillo a los ojos.

Bold Glamour, el filtro viral de belleza de TikTok / Foto: TikTok

Ojo acá, se adapta a rasgos femeninos y masculinos. Funciona a la perfección para ambos sin necesidad de cambiar de filtro.

Y no crean que Bold Glamour es el único filtro de TikTok que hace esto. Recientemente se hizo famoso también Teenage-face, un filtro que transforma el rostro a una versión adolescente de la persona.

Ahora que ya tenemos un panorama sobre cómo este tipo de filtros comienzan a entrarle a las tecnologías de inteligencia artificial para ser indetectables, ahora vámonos con otro asunto que encendió varias alertas: qué efecto psicológico puede tener sobre quien lo usa

¿Este filtro de belleza de TikTok podría tener efectos psicológicos?

Durante 2021 la profesora Rosalinda Gill, del Centro de Investigación de Género y Sexualidades de la Universidad de Londres, en Reino Unido, publicó los resultados de una investigación.

En el estudio participaron 175 mujeres jóvenes y personas no binarias. El 90% afirmó que usa un filtro o edita sus fotos antes de publicarlas para “verse mejor”.

Bold Glamour, el filtro viral de belleza de TikTok / Foto: TikTok

Los 5 efectos más comunes que usaron las mujeres para editar sus fotos antes de subirlas o los principales efectos que buscan en redes son: aclarar el tono de piel, igualarlo, blanquear los dientes, broncear la piel o verse más delgada.

Otro dato para ponernos a pensar: Investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Warwick, en Reino Unido, publicaron un estudio que demuestra que la capacidad de las personas para detectar fotografías manipuladas de escenas del mundo real es extremadamente limitado.

Solo el 60% de las veces son capaces de detectar cuando hay una alteración o manipulación en una imagen de la vida real.

Foto: Observatorio de Innovación Educativa

¿Utilizar estos filtros de belleza de TikTok o Instagram puede afectarnos a nivel mental?

La respuesta es un tanto compleja porque apunta a que sí y a que no, en ciertos contextos específicos. En este caso incluso se ha hablado, erróneamente, de trastorno dismórfico corporal.

De acuerdo con Rosalía Vázquez Arévalo, investigadora de la imagen corporal, alteraciones y trastornos en la UNAM, el trastorno dismórfico corporal tiene que ver con algún defecto real o imaginario que afecta de tal forma que las áreas de vida de la persona se ven afectadas.

Por ejemplo, si una persona percibe que tiene la nariz extremadamente grande y piensa que todo el mundo lo nota, entonces dejará de salir y de relacionarse. Cuando hablamos de una persona preocupada por su peso, se enfoca más en un trastorno de la conducta alimentaria.

La doctora en psicología y docente de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la UNAM, nos explica que el asunto de los filtros de belleza está más relacionado con la imagen corporal.

Existen tres niveles en la imagen corporal. El primero está relacionado en lo que yo veo, es decir, meramente perceptual. El segundo es qué hago, qué pienso y qué siento con lo que veo.

Finalmente tenemos un tercer nivel conductual o del comportamiento, es decir, con eso que veo y con lo que me hace sentir, de qué manera me comporto.

Foto: Instituto Europeo de Psicología

Entonces, decir que la manera en que me hace ver un filtro me provocará un trastorno es limitarlo solo a lo perceptual, es decir al primer nivel de la imagen corporal.

El asunto estaría, por ejemplo, si la persona que se expone al filtro de manera constante ya tiene afecciones anteriores y de otro tipo, en ese caso sí podrían acentuarse los síntomas.

“Este tipo de filtros, por sí solos, no nos van a provocar un trastorno de dismorfia corporal ni tendrán consecuencias graves sin que hayan otro de afecciones en la persona. Creo que hay que verlo como prácticas sociales que aparecen, que te mejoran la estética pero ese no va a ser el problema, el problema es que valoremos solo lo estético para describirnos“.

Ahora, claro que la sobre exposición a modelos de belleza, de cómo nos deberíamos ver las mujeres y los hombres, es agresiva y ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo, incluso antes del auge de las redes sociales.

Desde hace algunos años surgió una tendencia en algunas redes sociales para mostrar los cuerpos y las personas como son, sin filtros. Aún falta mucho camino por recorrer y, como lo menciona la experta, el mejoramiento de filtros será cada vez mayor.

¿Tú qué opinas? ¿También utilizas este tipo de filtros de belleza de TikTok?