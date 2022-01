Conexión rápida y segura: Google Wifi por fin llega a México y te decimos dónde conseguirlo

En este mundo en el que vivimos, es importante estar conectados a internet para enterarnos de lo que sucede en todos lados y para estar cerca de las personas que nos importan –aunque estemos a kilómetros de distancia–. En los últimos años han surgido dispositivos increíbles que nos permiten entrar a la red de manera fácil y sencilla, pero estamos seguros que nadie se rifará en estos aspectos como el mismísimo Google Wifi.

Para nadie es un secreto que la compañía detrás del navegador más usado en el planeta lleva un buen rato lanzando productos que nos hacen más fácil la vida. En 2016 presentaron este dispositivo que nos da la posibilidad de conectarnos rápidamente y de manera segura a una red de internet potente. Sin embargo, luego de mucha espera y anticipación, por fin estará disponible en nuestro país y sin duda es una herramienta que muchos desearán tener.

Google Wifi por fin está disponible en México

Este 18 de enero y para sorpresa de todos, Google anunció oficialmente la llegada de su Wifi a México. En particular, se trata de la segunda generación de este dispositivo, el cual nos servirá para un montón de cosas personales y profesionales, desde una videollamada con mamá, ver tu serie favorita de un jalón o simplemente trabajar con una conexión Wi-Fi fuerte y confiable. Aunque sus funciones van más allá de eso.

Como ya comentábamos antes, una de las características de este gadget es ofrecer una conexión rápida y estable en cada habitación del hogar, además de brindar una mejor experiencia de navegación. Otro punto importante de esta joya es la privacidad del usuario, y para eso cuenta con configuraciones para controlar fácilmente la administración de la nube, encriptación inalámbrica, arranque verificado y actualizaciones automáticas.

Por si esto no fuera suficiente, el Google Wifi no requiere de la instalación de un técnico y de hecho, cualquiera puede colocar el dispositivo en unos cuantos sencillos pasos solamente conectándolo al router y a la electricidad, para más tarde configurarlos desde la app de Google Home. Para terminar, las actualizaciones también se harán directamente en la aplicación, por lo que no tendrás que preocuparte de tenerlo al día.

¿Y dónde puedo comprar esta maravilla?

Ahora bien, si después de leer todas las funciones de Google Wifi les dieron ganas de ir a correr a comprarlo, les contamos que ya está disponible en un montón de tiendas de nuestro país como Chedraui, Coppel, Costco, Liverpool, Mercado Libre, Mixup, Office Depot, Palacio de Hierro, Radio Shack, Sanborns, Sears, The Home Depot y Walmart. Así que como verán, este dispositivo estará prácticamente a la mano de cualquiera que quiera tenerlo.

En cuanto al precio, cada unidad costará 2 mil 599 pesitos mexicanos. Pero ojo, que si ustedes buscan llenar su casa, departamento u oficina con el internet de Google, también pondrán a la venta un paquete con tres unidades que te saldrá en 4 mil 999 morlacos mexas, una verdadera oferta que nadie puede desaprovechar. Y mientras se deciden a comprar esta maravilla que los mantendrá conectados a una red rápida y segura, a continuación les dejamos un video sobre cómo configurarlo.