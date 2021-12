¿Rifó o no? Por fin se lanzó ‘Halo: Infinite’ y así reaccionaron las redes

Ahora sí se armó con todo la recta final del 2021 de la mano de Xbox. La compañía quiere cerrar den grande este año y lo hace con el lanzamiento de Halo: Infinite, la ansiada entrega de la franquicia que nos vuelve a poner bajo la identidad del Jefe Maestro/John-117 en una nueva misión.

Pues bien, si son fanáticos de la saga y le quieren entrar, de una vez se los decimos: el juego ya está disponible a partir de este 8 de diciembre, para que no esperen más a jugarlo. Y bueno, como era de esperarse, ya hay reacciones sobre la jugabilidad, aspecto, historia, entre otros aspectos.

Ya está aquí ‘Halo: Infinite’

¡Ah, por fin! Luego de algunos retrasos además de mucha especulación de por medio, ya está aquí Halo: Infinite para entrarle de lleno y sin escalas. Esto último lo decimos porque, bueno, en los meses previos incluso circuló una versión beta -por decirle de alguna manera- que no incluía varios detalles importantes como el modo Campaña, entre otras cosas.

Pero la cosa ya está resulta. Este 8 de diciembre, el videojuego ha sido lanzado con todos los aspectos necesarios y no queda más que disfrutarlo, sobre todo porque precisamente en este 2021 que la franquicia Halo y Xbox cumplen su 20 aniversario. De hecho, como dato para fans, los desarrolladores de la consola lanzaron desde hace un rato un museo en línea donde han subido una que otra curiosidad sobre la historia de la marca, donde incluso figura la revelación de una carta de cuando Microsoft quiso comprar a Nintendo (ACÁ la historia).

Ok, ok…. no nos desviemos del tema. Si aún no le han entrado a la partida, les decimos de rápido cómo acceder a Halo: Infinite. Si ustedes tienen el Xbox Game Pass, van de gane porque podrán jugar gratis la la nueva entrega. Aquí, cabe destacar que el título estará disponible con esta suscripción a través de Xbox One, Xbox Series X/S, desde la Microsoft Store para instalarlo PC y más.

Ahora bien, si quieres comprar el juego y toda la cosa, ya lo puedes adquirir desde Steam por $1399.00 pesitos. Ya tienen el dato y por fin, las opciones completas para el modo Campaña, Multijugador y más. Nos vemos por ahí a ver si nos encontramos en una partida.

Así reaccionaron las redes al lanzamiento

Pues bien, la llegada de Halo: Infinite no ha pasado desapercibida para nada. Como era de esperarse, las redes han llevado el nombre del videojuego a las tendencias y para muchos, teniendo en cuenta que se trata de un lanzamiento en pleno 20 aniversario de la franquicia, ha traído mucha nostalgia sin duda.

Y bueno, también hay que decir que no han faltado aquellos a los que el juego no les ha gustado mucho (como siempre pasa), pro hasta el momento parece ser que el balance ha sido más positivo entre quienes ya están jugándolo. Acá les mostramos algunas reacciones al lanzamiento oficial del juego para que vean qué onda.

“Finalmente, salió. El mejor juego para terminar el año y voy jugar la campaña”.