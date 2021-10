Mucho ojo: Esto debes hacer antes de pasar ‘Animal Crossing’ al Nintendo Switch OLED

Este 2021, Nintendo nos ha presentado un montón de sorpresas espectaculares. Más allá de videojuegos y títulos que seguramente nos echaremos en un futuro no tan lejano, revelaron después de muchos rumores que lanzarían una nueva versión del Switch. Básicamente, la pantalla de esta consola funcionará a través de la tecnología OLED e incluirá unas cuantas mejoras que seguramente harán felices a muchos (POR ACÁ les dejamos las características).

Por supuesto que la comunidad gamer está contenta con el anuncio de este dispositivo, ya que presentará una nueva experiencia de juego. Aunque también es importante considerar que si tú ya tenías un Switch, te compraste el modelo OLED y quieres conservar toda la valiosa información (llámese progreso, compras y demás) que guardaste en estos años deberás ser muy [email protected], pues es probable que no vuelvas a ver tus datos y peor aún si se trata de Animal Crossing.

Mucho ojo a la hora de jugar ‘Animal Crossing’ en el Switch OLED

A partir de este 8 de octubre, llegó a gran parte del mundo el Switch OLED. Sin embargo, todos aquellos clavados con Animal Crossing: New Horizons –que sobra decir que es uno de los juegos favoritos de los usuarios de Nintendo–, los cuales han pasado horas en su isla y haciendo amigos de todo el mundo, se dieron cuenta que al intentar jugar en la nueva consola, no contaban con la información del videojuego y prácticamente lo que construyeron desapareció.

Ante esta situación, la compañía japonesa advirtió a los gamers a través de un comunicado de prensa que antes de pensar en jugar en el nuevo Switch y para evitar perder todo lo que crearon en el título, es necesario que activen una copia de seguridad de la isla. Esta es una función exclusiva que permite a los jugadores de New Horizons guardar su información en el servicio de guardado de datos en la nube en línea de Nintendo.

Y a todo esto, ¿cómo puedo hacer esta copia de seguridad de la isla?

Para asegurarte de que tu isla está respaldada para jugar en el Nintendo Switch OLED, tendrás que hacer lo siguiente. En primer lugar, abre Animal Crossing: New Horizons y selecciona un usuario con una Cuenta Nintendo compatible, una vez ahí y para habilitar la copia de seguridad de la isla, debes considerar estos puntos:

Tener una cuenta Nintendo con una suscripción activa a Nintendo Switch Online.

Que la cuenta de Nintendo esté vinculada al menos a un residente en la isla de la que quieres hacer una copia de seguridad.

Tu conexión a internet deberá ser estable.

Contar con la última actualización del juego (versión 1.4.0 o posterior).

Es importante mencionar que la copia de seguridad de la isla no puede ser activada por otro residente de Animal Crossing, lo que impedirá que puedas activarla tú mismo en el Nintendo Switch OLED. Sin embargo, el residente original puede desactivar la copia de seguridad de la isla si quieres activarla con otra cuenta.

Ahí les van los sencillos pasos

Una vez que estés [email protected], sólo tienes que pulsar el botón para acceder al menú de configuración. Selecciona “Copia de seguridad de la isla” y luego “Habilitar la copia de seguridad de la isla”. Si no se puede habilitar la copia de seguridad de la isla, probablemente se daba a que tu conexión de internet no es la mejor o que tu cuenta de Nintendo no tiene una suscripción activa a Nintendo Switch Online. Así que mucho ojo con esta parte.

Ya que tengas activa la copia de seguridad de la isla, el juego debería hacer una copia automática en la nube. Puedes comprobar la fecha y la hora de la última copia de seguridad en la pantalla de título de Animal Crossing: New Horizons. Y eso es todo, una vez que cumplas con todos estos pasos estarán [email protected] para pasar horas de sana diversión con este título en el Nintendo Switch OLED.